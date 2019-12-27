31 Aralık son fırsat! Asgari ücret zammı ile SGK prim ödemeleri de arttı! İşte doğum ve askerlik borçlanması ücretleri

Asgari ücret zammı dün akşam resmen açıklandı. Açıklamayı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptı. Bakan Selçuk 2020 asgari ücret zammının yüzde 15,03 olduğunu belirterek, "Net 2 bin 324 TL 70 kuruş, brüt 2 bin 943 TL ücret ödemesi kararlaştırılmıştır" dedi. Asgari ücret zammı ile birlikte kıdem tazminatı, işsizlik maaşı ve SGK prim borcu ödemeleri gibi konular da netlik kazandı. Buna göre, borçlanma ile emekli olacak vatandaşlar 2020'de daha yüksek ödeme yapacaklar. Son fırsat ise 31 Aralık. Bu tarihe kadar yapılacak ödemeler 2019 yılı tarifesinden olacak. İşte SGK doğum ve askerlik borçlanma tablosu...

Giriş Tarihi: 27.12.2019 10:31 Güncelleme Tarihi: 27.12.2019 10:34 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





