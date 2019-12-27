27 Aralık 2019, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

31 Aralık son fırsat! Asgari ücret zammı ile SGK prim ödemeleri de arttı! İşte doğum ve askerlik borçlanması ücretleri

Asgari ücret zammı dün akşam resmen açıklandı. Açıklamayı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptı. Bakan Selçuk 2020 asgari ücret zammının yüzde 15,03 olduğunu belirterek, "Net 2 bin 324 TL 70 kuruş, brüt 2 bin 943 TL ücret ödemesi kararlaştırılmıştır" dedi. Asgari ücret zammı ile birlikte kıdem tazminatı, işsizlik maaşı ve SGK prim borcu ödemeleri gibi konular da netlik kazandı. Buna göre, borçlanma ile emekli olacak vatandaşlar 2020'de daha yüksek ödeme yapacaklar. Son fırsat ise 31 Aralık. Bu tarihe kadar yapılacak ödemeler 2019 yılı tarifesinden olacak. İşte SGK doğum ve askerlik borçlanma tablosu...

Giriş Tarihi: 27.12.2019 10:31 Güncelleme Tarihi: 27.12.2019 10:34
  • 1
  • 11
31 Aralık son fırsat! Asgari ücret zammı ile SGK prim ödemeleri de arttı! İşte doğum ve askerlik borçlanması ücretleri

Asgari ücret zammının ardından doğum borçlanması, askerlik borçlanması gibi SGK prim ödemeleri zamlanacak. Yaş akdini tamamlayan vatandaşlar, eksik prim günlerini borçlanmalar ile tamamlayabiliyor. Borçlanmalar her yıl asgari ücret zammı oranınca artıyor. 31 Aralık'a kadar ödeme yapanlar 27 TL'den günlük ödemesini yapabilecek. 1 Ocak sonrası ödeme yapanlar ise zamlı tarifeden işlemlerini gerçekleştirecek. Peki, 2020 asgari ücret zammı sonrası SGK prim ödemesi ne kadar olacak? İşte borçlanma ödemeleri tablosu...

  • 2
  • 11
31 Aralık son fırsat! Asgari ücret zammı ile SGK prim ödemeleri de arttı! İşte doğum ve askerlik borçlanması ücretleri

BORÇLANMA MALİYETİ BU YIL 27.28 TL

Askerlik ve doğum borçlanması yaparak, emekliliğini erkene çekmek isteyenler sene sonuna kadar ucuz borçlanabilir. Bu yıl için günlük 27.28 lira ödeyerek hizmet borçlanması yapılabilir. 2020'de asgari ücret artacağından askerlik ve doğum borçlanmasının da maliyeti yükselecek.

  • 3
  • 11
31 Aralık son fırsat! Asgari ücret zammı ile SGK prim ödemeleri de arttı! İşte doğum ve askerlik borçlanması ücretleri

Yılın son günleri yaklaşıyor, askerlik ve doğum borçlanması yapacak olanlar sene sonuna kadar ucuz borçlanabilirler. Neye göre ucuz? 2020'ye göre. Borçlanma demek, sigortalıların, çalışamadıkları döneme ait sosyal güvenlik primlerini, sonradan borçlanarak ödemesi anlamına geliyor.

  • 4
  • 11
31 Aralık son fırsat! Asgari ücret zammı ile SGK prim ödemeleri de arttı! İşte doğum ve askerlik borçlanması ücretleri

Buna da hizmet borçlanması deniyor ve çalışanlara bu hak tanınıyor. Hizmet borçlanması yapılarak, emeklilikte ödenmesi gereken prim gün sayısını öne çekmek ve bu sayede de erken emekli olmak mümkün.

  • 5
  • 11
31 Aralık son fırsat! Asgari ücret zammı ile SGK prim ödemeleri de arttı! İşte doğum ve askerlik borçlanması ücretleri

İster SSK'lı çalışın, ister memur statüsünde, isterse de Bağ-Kurlu olun tüm çalışanlar borçlanabilir. Bu çerçevede de çalışan kadınlar doğum borçlanması ve erkekler de askerlik borçlanması yapabilir. Bunların dışında Türk vatandaşları, yurtdışında çalıştıkları süreleri de belli şartlar içinde borçlanabiliyorlar ama geçtiğimiz aylarda yapılan yani bir düzenleme ile gurbetçilerin borçlanma şartları ağırlaştırıldı; dolayısıyla bu konuya şimdilik girmeyeceğim.