17 Aralık 2019, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

2020 asgari ücret zammı için işçi ve işverenin teklifleri hazır! Asgari ücret ne kadar olacak? 2020 AGİ ne kadar olacak?

Asgari ücret zammı için kritik gün geldi. Komisyon, işverenlerin temsilcisi TİSK'in ev sahipliğinde 3'üncü kez bir araya gelecek. İlk toplantı 2 Aralık 2019 Pazartesi günü Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda, 2'nci toplantı ise Türk-İş Sendikası'nın ev sahipliğinde 10 Aralık 2019 Salı günü yapılmıştı. Komisyon geride kalan 2 toplantıda mesajlar verirken, pazarlık yapmamıştı. Bugün ise rakamlar masaya konulacak ve son görüşme öncesi tarafların tutumu netleşecek. Türk-İş Sendikası 2 bin 578 TL'nin altında hiçbir pazarlıkta olmayacağını açıklarken, TİSK devlet desteğinin 200 TL'ye çıkması koşulu ile 2 bin 262 TL verebileceğini belirtti. Türk-İş Sendikası'nın istediği zam oranı yüzde 27,2 olarak tespit edilirken, TİSK'in teklifi şartlı olarak yüzde 12. Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini yüzde 12 olarak bildirilmişti. Türkiye'de son 10 yılda tüm zamlar enflasyonun üstünde gerçekleşti. TİSK, enflasyonun üstündeki zam oranının Avrupalı şirketlerle rekabeti sınırlandırdığı görüşünde. Türk-İş ise 'İşçiden fedakarlık beklenmemeli' diyor. 7 milyon kişiyi doğrudan ilgilendiren asgari ücret zammı, AGİ ile birlikte 10 milyon kişiyi ilgilendiriyor. Peki, asgari ücret ne kadar olacak? 2020 AGİ ne kadar olacak? İşte toplantı öncesi tüm zam senaryoları ve detaylar...

Giriş Tarihi: 17.12.2019 09:49 Güncelleme Tarihi: 17.12.2019 10:19
  • 1
  • 20
2020 asgari ücret zammı için işçi ve işverenin teklifleri hazır! Asgari ücret ne kadar olacak? 2020 AGİ ne kadar olacak?

Asgari ücret zam görüşmeleri için beklenen gün geldi. TİSK'in ev sahipliğinde Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3'üncü toplantısını yapacak. İlk iki toplantıda rakam konuşmayan taraflar işçi ve işverenin beklentisine odaklanmıştı. İki taraf da isteklerini aktarırken, bugün masaya ilk rakamlar konulacak. Türk-İş ilk günden itibaren yaptığı açıklamalarda 2 bin 578 TL'nin altında bir pazarlık yapmayacağını aktarıyor. TİSK ise bu rakamdan oldukça uzak bir teklif yapacak gibi görünüyor. Hükümet yetkilileri ise hem işçiyi hem de işvereni mağdur etmeyecek bir formülün bulunacağını ifade ediyor. Peki, 2020 asgari ücret zammı ne kadar olacak? AGİ ne kadar olacak? İşte asgari ücret toplantısı öncesi tüm detaylar...

  • 2
  • 20
2020 asgari ücret zammı için işçi ve işverenin teklifleri hazır! Asgari ücret ne kadar olacak? 2020 AGİ ne kadar olacak?

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU SAAT KAÇTA TOPLANACAK?

Asgari ücret zammı için görüşmeler sürüyor. Komisyon 2 ve 10 Aralık'ta Bakanlık ve Türk-İş ev sahipliğinde toplandı. 3'üncü toplantı ise TİSK'in ev sahipliğinde bugün yapılacak. 10 milyon kişiyi ilgilendiren toplantı saat 14.00'te başlayacak.

  • 3
  • 20
2020 asgari ücret zammı için işçi ve işverenin teklifleri hazır! Asgari ücret ne kadar olacak? 2020 AGİ ne kadar olacak?

İLK KEZ RAKAMLAR MASAYA KONULACAK

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yönetiminde gerçekleşen toplantılarda masada iki büyük sendika bulunuyor. İşverenelerin en büyük temsilcisi TİSK ile işçilerin en kalabalık sendikası Türk-İş masada taraflarının çıkarlarını korumaya çalışıyor.

  • 4
  • 20
2020 asgari ücret zammı için işçi ve işverenin teklifleri hazır! Asgari ücret ne kadar olacak? 2020 AGİ ne kadar olacak?

2 Aralık'ta Bakanlık binasında başlayan komisyon toplantısında açılış konuşmaları ve beklentiler aktarıldı. 10 Aralık'ta Türk-İş'te yapılan 2'nci toplantıda da taraflar benzer şekilde görüşmeler yaptı. Masaya ilk rakamlar bugün yapılacak toplantıda konulacak. Taraflar toplantı dışında yaptığı açıklamalarda birbirlerinden uzak rakamlar telaffuz etmişti.

  • 5
  • 20
2020 asgari ücret zammı için işçi ve işverenin teklifleri hazır! Asgari ücret ne kadar olacak? 2020 AGİ ne kadar olacak?

TÜRK-İŞ: 2 BİN 578 TL'NİN ALTINI İSTEMİYORUZ

İşçi tarafındaki sendikalar bu yıl birlik kararı aldı. Tüm sendikalar ile irtibatta olan Türk-İş minimum 2 bin 578 TL'yi konuşacaklarını ifade etti. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, "2 bin 578 TL'nin altında bir pazarlıkta olmayacağız" dedi. Diğer sendikaların telaffuz ettiği rakamlar ise Türk-İş'in çok üzerinde yer alıyor. Atalay, sendikaların tutumlarının kendilerini bağlayacağını söylerken, 2 bin 578 TL'nin Türk-İş için alt sınır olduğunu ifade etti.