2020 asgari ücret zammı için işçi ve işverenin teklifleri hazır! Asgari ücret ne kadar olacak? 2020 AGİ ne kadar olacak?

Asgari ücret zammı için kritik gün geldi. Komisyon, işverenlerin temsilcisi TİSK'in ev sahipliğinde 3'üncü kez bir araya gelecek. İlk toplantı 2 Aralık 2019 Pazartesi günü Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda, 2'nci toplantı ise Türk-İş Sendikası'nın ev sahipliğinde 10 Aralık 2019 Salı günü yapılmıştı. Komisyon geride kalan 2 toplantıda mesajlar verirken, pazarlık yapmamıştı. Bugün ise rakamlar masaya konulacak ve son görüşme öncesi tarafların tutumu netleşecek. Türk-İş Sendikası 2 bin 578 TL'nin altında hiçbir pazarlıkta olmayacağını açıklarken, TİSK devlet desteğinin 200 TL'ye çıkması koşulu ile 2 bin 262 TL verebileceğini belirtti. Türk-İş Sendikası'nın istediği zam oranı yüzde 27,2 olarak tespit edilirken, TİSK'in teklifi şartlı olarak yüzde 12. Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini yüzde 12 olarak bildirilmişti. Türkiye'de son 10 yılda tüm zamlar enflasyonun üstünde gerçekleşti. TİSK, enflasyonun üstündeki zam oranının Avrupalı şirketlerle rekabeti sınırlandırdığı görüşünde. Türk-İş ise 'İşçiden fedakarlık beklenmemeli' diyor. 7 milyon kişiyi doğrudan ilgilendiren asgari ücret zammı, AGİ ile birlikte 10 milyon kişiyi ilgilendiriyor. Peki, asgari ücret ne kadar olacak? 2020 AGİ ne kadar olacak? İşte toplantı öncesi tüm zam senaryoları ve detaylar...

Giriş Tarihi: 17.12.2019 09:49 Güncelleme Tarihi: 17.12.2019 10:19 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





