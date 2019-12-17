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Altın fiyatları ne kadar yükselecek? Altın fiyatları düşer mi? Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar?

Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı. Yeni güne de altın fiyatları yükselişle başladı. Altın fiyatları geçtiğimiz hafta yakaladığı yükseliş trendini artırarak sürdürüyor. Uzmanlar altın fiyatlarının uzun vadede kazandıracağını belirtmişti. Bir dönem olumsuz yönde dalgalanma yaşayan altın fiyatlarının yıl sonunu hangi seviyede tamamlayacağı merak konusu. Peki altın fiyatları ne kadar yükselecek? Altın fiyatları düşecek mi? Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar? 14,18,22 ayar bilezik gram fiyatı ne kadar? İşte güncel altın fiyatları 17 Aralık...

Giriş Tarihi: 17.12.2019 09:24 Güncelleme Tarihi: 17.12.2019 09:31
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Altın fiyatları ne kadar yükselecek? Altın fiyatları düşer mi? Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar?

Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününde sert yükselmişti. Günü pozitif değerle kapatan altındaki yükseliş salı sabahında da sürüyor. Altın fiyatları geride bıraktığımız hafta toparlanma sürecini yükselişe bırakmıştı. Bu hafta yükselişin giderek hızlandığı görülüyor. Uzmanlar uzun vadede altının kazandıracağını söylüyor. Peki, altın fiyatları ne kadar yükselecek? Altın fiyatları düşer mi? Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar? İşte güncel altın fiyatları...

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Altın fiyatları ne kadar yükselecek? Altın fiyatları düşer mi? Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

GRAM ALTIN FİYATI
277,67
277,88
%0,00

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  • 36
Altın fiyatları ne kadar yükselecek? Altın fiyatları düşer mi? Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar?

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI
277,88
277,93
%0,10

  • 4
  • 36
Altın fiyatları ne kadar yükselecek? Altın fiyatları düşer mi? Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar?

ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.475,47
1.475,63
%0,09

  • 5
  • 36
Altın fiyatları ne kadar yükselecek? Altın fiyatları düşer mi? Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar?

ÇEYREK ALTIN FİYATI
444,27
454,34
%0,00