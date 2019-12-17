İstifa eden kıdem tazminatı alabilir mi? Kıdem tazminatı tavan ve taban hesaplama nasıl yapılır?

Kıdem tazminatı işçi ve işveren arasında en çok sorun olan konuların başında geliyor. İşçinin haksız yere işten çıkarılması durumunda ihbar ve kıdem tazminatı hakkı bulunuyor. Ayrıa işe iade davası ile de işine dönebiliyor veya hak kaybını alabiliyor. Ancak iş yerinden kendi talebi ile ayrılan işçiler kıdem haklarını yakıyor. Bazı durumlarda ise işçiler işten ayrılsa da kıdem tazminatı alabiliyor. Bunlardan birincisi haklı fesih, ikincisi ise işe girişinden itibaren geçen gün sayısı. Bir başka deyişle prim günü. Peki, kıdem tazminatı alma şartları neler? İşte detaylar...