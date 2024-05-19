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20.000 TL IBAN numarasına yatıyor: TC kimlik son rakamları 0-2-4-6-8 olanlar için ödeme haberi geldi!

Günümüzde bankalar müşterilerine çeşitli finansal ürünler ve kredi seçenekleri sunarak rekabet avantajı elde etmeye çalışıyor. Bu bağlamda, TC Kimlik numaralarının son haneleri 0, 2, 4, 6 ve 8 olan vatandaşlar için özel bir ödeme kampanyası öne çıkıyor. Bu kampanya kapsamında, vatandaşlara 20.000 TL'lik özel bir kredi imkanı sunuluyor. Bunun yanı sıra diğer bankaların da dikkat çeken kredi kampanyaları bulunuyor. Bu haberimizde bu kampanyaları ve avantajlarını detaylı bir şekilde ele alacağız.

Giriş Tarihi: 19.05.2024 12:02 Güncelleme Tarihi: 19.05.2024 12:03
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20.000 TL IBAN numarasına yatıyor: TC kimlik son rakamları 0-2-4-6-8 olanlar için ödeme haberi geldi!

Kampanyadan faydalanmak isteyen vatandaşlar için adımlar oldukça basit görünüyor. Bankaların resmi internet siteleri veya şubeleri üzerinden yapılan başvurularda, kişisel bilgilerin doğru ve eksiksiz bir şekilde girilmesi gerekiyor. Ancak, başvuru sürecinde belirlenen kredi notu ve gelir kriterlerine de dikkat edilmesi gerekiyor. Bu adımların tamamlanmasıyla, vatandaşlar çeşitli banka kampanyalarından faydalanma şansına sahip olacaklar.

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20.000 TL IBAN numarasına yatıyor: TC kimlik son rakamları 0-2-4-6-8 olanlar için ödeme haberi geldi!

Kredi Kampanyaları ve Koşulları

Türkiye'nin önde gelen bankalarından bazılarının sunduğu kredi kampanyaları da bu dönemde dikkat çekiyor. İşte bazı bankaların sunduğu kredi kampanyaları:

20.000 TL 36 Ay Vadeli İhtiyaç Kredileri

ING Bank - 3 Ay Ertelemeli Kredi

Faiz Oranı: %3,79
Aylık Taksit: 1.197,38 TL
Toplam Ödeme: 43.205,68 TL

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20.000 TL IBAN numarasına yatıyor: TC kimlik son rakamları 0-2-4-6-8 olanlar için ödeme haberi geldi!

CEPTETEB - Hoş Geldin Kampanyası

Faiz Oranı: %3,79
Aylık Taksit: 1.197,38 TL
Toplam Ödeme: 43.220,68 TL

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20.000 TL IBAN numarasına yatıyor: TC kimlik son rakamları 0-2-4-6-8 olanlar için ödeme haberi geldi!

TEB - Türk Ekonomi Bankası Hoş Geldin Kampanyası

Faiz Oranı: %3,79
Aylık Taksit: 1.197,38 TL
Toplam Ödeme: 43.220,68 TL

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20.000 TL IBAN numarasına yatıyor: TC kimlik son rakamları 0-2-4-6-8 olanlar için ödeme haberi geldi!

Enpara.com - İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı: %4,29
Aylık Taksit: 1.299,61 TL
Toplam Ödeme: 46.785,96 TL