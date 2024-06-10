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70'li yıllara damga vuran Çöpçüler Kralı filminde Hacer'in en küçük kardeşiydi! Minik yıldız meğer yıllar önce...

Yeşilçam'ın kült filmlerinden olan Çöpçüler Kralı, şimdilerde oyuncularıyla gündem oluyor. Yıllar geçmesine rağmen tekrarları hala büyük bir ilgiyle izlenen filmde 'kapıcı Seyid'in karısı Hacer'e hayat veren Sevil Üstekin'in son haliyle herkes şaşırttı. Filmde Hacer'İn 4 kardeşi vardı. Abileri gibi fazlasıyla sert bir çocuk karaktere hayat veren minik yıldızın şimdilerde ne yaptığı merak konusu oldu. İşte Çöpçüler Kralı'ndaki küçük oyuncu hakkında merak edilenler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.06.2024 11:11 Güncelleme Tarihi: 10.06.2024 11:13
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70’li yıllara damga vuran Çöpçüler Kralı filminde Hacer’in en küçük kardeşiydi! Minik yıldız meğer yıllar önce...

Kemal Sunal'ın başrolünde olduğu Türk sinemasının klasiklerinden biri olan "Çöpçüler Kralı" filminde, Şener Şen, Ayşen Gruda, İlyas Salman gibi önemli isimlerin yanı sıra Remzi Ekmekçi de dikkat çeken bir performans sergilemişti.

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70’li yıllara damga vuran Çöpçüler Kralı filminde Hacer’in en küçük kardeşiydi! Minik yıldız meğer yıllar önce...

Filmde, Apti'nin karısı Hacer'in 4 erkek kardeşinden en küçük olanı olan Remzi karakterine hayat veren oyuncu, izleyicilerin beğenisini kazanmıştı.

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70’li yıllara damga vuran Çöpçüler Kralı filminde Hacer’in en küçük kardeşiydi! Minik yıldız meğer yıllar önce...

Çöpçüler Kralı dışında Devlet Kuşu, İstanbul 79 gibi filmlerde de rol alan Remzi Ekmekçi, 2011 yılında aramızdan ayrılmıştı.

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70’li yıllara damga vuran Çöpçüler Kralı filminde Hacer’in en küçük kardeşiydi! Minik yıldız meğer yıllar önce...

İşte sizler için derlediğimiz ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...

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70’li yıllara damga vuran Çöpçüler Kralı filminde Hacer’in en küçük kardeşiydi! Minik yıldız meğer yıllar önce...

Peker Açıkalın