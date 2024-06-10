70'li yıllara damga vuran Çöpçüler Kralı filminde Hacer'in en küçük kardeşiydi! Minik yıldız meğer yıllar önce...

Yeşilçam'ın kült filmlerinden olan Çöpçüler Kralı, şimdilerde oyuncularıyla gündem oluyor. Yıllar geçmesine rağmen tekrarları hala büyük bir ilgiyle izlenen filmde 'kapıcı Seyid'in karısı Hacer'e hayat veren Sevil Üstekin'in son haliyle herkes şaşırttı. Filmde Hacer'İn 4 kardeşi vardı. Abileri gibi fazlasıyla sert bir çocuk karaktere hayat veren minik yıldızın şimdilerde ne yaptığı merak konusu oldu. İşte Çöpçüler Kralı'ndaki küçük oyuncu hakkında merak edilenler...