20 günde 70 bin yolcu! Türkiye demir ağlarla örülüyor

ANKARA-SİVAS YOLCULUĞU 2 SAATTE YAPILIYOR

Projeyle yaklaşık 1 milyon 400 bin vatandaşı hızlı trenle seyahat etme imkanına kavuşturduklarını vurgulayan Karaismailoğlu, hatta Elmadağ, Kırıkkale, Yerköy, Yozgat, Sorgun, Akdağmadeni, Yıldızeli ve Sivas olmak üzere 8 istasyon bulunduğunu dile getirdi.