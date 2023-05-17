17 Mayıs 2023, Çarşamba
20 günde 70 bin yolcu! Türkiye demir ağlarla örülüyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'na vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, 20 günde gerçekleştirilen 120 seferde 70 bin yolcunun seyahat ettiğini bildirdi. Bakan Karaismailoğlu, "27 Nisan-31 Mayıs döneminde 120 bine yakın yolcunun seyahat etmesini öngörüyoruz. Ülkeyi demir ağlarla örme hedefine emin adımlarla ilerliyoruz" dedi.
Giriş Tarihi: 17.05.2023 11:47 Güncelleme Tarihi: 17.05.2023 11:47
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