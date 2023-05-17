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Haberler Galeri Emekli kadın - erkek yaş tablosu güncellendi! EYT'yi teğet geçene 51, 52, 53, 54 yaşında emeklilik hesaplandı! 3600 ve 1800 günle...

Emekli kadın - erkek yaş tablosu güncellendi! EYT'yi teğet geçene 51, 52, 53, 54 yaşında emeklilik hesaplandı! 3600 ve 1800 günle...

Emeklilik düzenlemesi için son dakika açıklamalar gelmeye devam ediyor. EYT fırsatını az farkla kaçıranlar erken emeklilik için diğer formüller üzerinde araştırmalarını sıklaştırdı. Kısmi emeklilik bu süreçte öne çıkan detaylar arasında yer alıyor. Fırsattan yararlanarak emeklilik imkanından yararlanalar için taban maaş 7.500 TL olarak belirlenecek. Ayrıca primi yetmeyene 3600 gün formülüyle SSK'lı kadınlar 50, erkekler 55 yaşında emekli olabilecek. Borçlanarak emekli olma formülleri de gündeme geldi. İşte, emeklilik için yaş tablosu!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.05.2023 12:11
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Emekli kadın - erkek yaş tablosu güncellendi! EYT’yi teğet geçene 51, 52, 53, 54 yaşında emeklilik hesaplandı! 3600 ve 1800 günle...

EYT düzenlemesinde istenilen prim ve gün sayısını tamamlamayanlar yeni emeklilik sistemi için gelecek açıklamları bekliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni düzenleme için açıklamalarda bulundu. Bu süreçte kadınların emeklilik yaşında belirli esnemelerin sağlanması bekleniyor. Bağkur prim eşitlemesi için atılan adımlar sonrasında yeni gelişmeler yakından takip ediliyor. İşte, emekli kadın - erkek yaş tablosu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekli kadın - erkek yaş tablosu güncellendi! EYT’yi teğet geçene 51, 52, 53, 54 yaşında emeklilik hesaplandı! 3600 ve 1800 günle...

EYT' yasasından primi yetmeyip yararlanamayanlar için başka seçenekler de bulunuyor. Önümüzdeki günlerde emeklilik yaşının özellikle kadınlarda çocuk sayısına göre esnetilmesi, esnafın emekliliği için gerekli prim gün sayısının düşürülmesi gibi yeni adımlar devreye girmiş olacak.

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Emekli kadın - erkek yaş tablosu güncellendi! EYT’yi teğet geçene 51, 52, 53, 54 yaşında emeklilik hesaplandı! 3600 ve 1800 günle...

İş Kanunu ve Sosyal Sigortalar Kanunu'na göre EYT kapsamında olup da primi yetmeyenler kısmi emeklilik hakkından yararlanabilir. Kısmi emeklilikte 15 yıl ve 3600 günü dolduranlar daha fazla çalışmadan emekli olabilecek.

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Emekli kadın - erkek yaş tablosu güncellendi! EYT’yi teğet geçene 51, 52, 53, 54 yaşında emeklilik hesaplandı! 3600 ve 1800 günle...

KÖK MAAŞLAR DA ARTACAK

Bunun için yaş şartı kadınlarda 58, erkeklerde ise 60 yaşını buluyor. Aylık tutarı sigorta başlangıcının 2000'den önce ve sonra olmasına göre değişiyor.

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Emekli kadın - erkek yaş tablosu güncellendi! EYT’yi teğet geçene 51, 52, 53, 54 yaşında emeklilik hesaplandı! 3600 ve 1800 günle...

Kısmi emeklilik hakkı kazananlar için de kök aylıkları ne olursa olsun alacakları aylık 7500 lira olacak. Temmuz ayında yeni zamla birlikte kök maaşlar da artacak.