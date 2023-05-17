Emekli kadın - erkek yaş tablosu güncellendi! EYT'yi teğet geçene 51, 52, 53, 54 yaşında emeklilik hesaplandı! 3600 ve 1800 günle...

Emeklilik düzenlemesi için son dakika açıklamalar gelmeye devam ediyor. EYT fırsatını az farkla kaçıranlar erken emeklilik için diğer formüller üzerinde araştırmalarını sıklaştırdı. Kısmi emeklilik bu süreçte öne çıkan detaylar arasında yer alıyor. Fırsattan yararlanarak emeklilik imkanından yararlanalar için taban maaş 7.500 TL olarak belirlenecek. Ayrıca primi yetmeyene 3600 gün formülüyle SSK'lı kadınlar 50, erkekler 55 yaşında emekli olabilecek. Borçlanarak emekli olma formülleri de gündeme geldi. İşte, emeklilik için yaş tablosu!