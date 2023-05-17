Kamu işçisi maaş farkları ne zaman ödenecek 2023? 700 bin kamu işçisi zamlı maaşlar hangi tarihte yatar?

EN DÜŞÜK İŞÇİ ÜCRETİ 19 BİN LİRAYA KADAR ÇIKABİLECEK

Açıklanan toplu sözleşme anlaşmasıyla birlikte yan ödemelerle dahil kamudaki en düşük işçi ücretinin 18-19 bin liraya çıkacağı belirtiliyor. İşçiler için önce taban ücret brüt olarak 15 bin liraya çıkarılacak. Sonrasında tüm ücretlere birinci altı ay için yüzde 45 zam yapılacak. İkinci altı ay için yüzde 15 artı enflasyon, üçüncü altı ay yüzde 10 artı enflasyon, dördüncü altı ay yüzde 10 artı enflasyon kadar zam yapılacak. Zam 2023 yılından itibaren geçerli olacak. Kamuda en düşük ücret genel olarak taşerondan kadroya geçen çalışanlar için geçerli. Açıklanan zam sonrasında yapılan hesaplamalara göre en düşük düzeyde ücret alan bir kamu işçisi, vergi oranına bağlı olarak, yılın ilk 6 ayı için 19 bin 200 liraya kadar ücret alabilecek.