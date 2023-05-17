17 Mayıs 2023, Çarşamba
Kamu işçisi maaş farkları ne zaman ödenecek 2023? 700 bin kamu işçisi zamlı maaşlar hangi tarihte yatar?
"Kamu işçisi maaş farkları ne zaman ödenecek 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 700 bin işçinin 2023'te toplu iş sözleşmesi kapsamında alacağı zam oranı, Başkan Erdoğan tarafından açıklandı. Buna göre en düşük işçi maaşı brüt 15 bin TL olacak. Yaptığı açıklamada Başkan Erdoğan, "Refah payı dahil ücretlerde yüzde 45 zam yapacağız." ifadelerini kullandı. Peki, Kamu işçisi maaş farkları ne zaman ödenecek 2023? 700 bin kamu işçisi zamlı maaşlar hangi tarihte yatar?
Giriş Tarihi: 17.05.2023 09:51 Güncelleme Tarihi: 17.05.2023 09:51
- 1
- 8
- 2
- 8
- 3
- 8
- 4
- 8
- 5
- 8