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Haberler Galeri Kamu işçisi maaş farkları ne zaman ödenecek 2023? 700 bin kamu işçisi zamlı maaşlar hangi tarihte yatar?

Kamu işçisi maaş farkları ne zaman ödenecek 2023? 700 bin kamu işçisi zamlı maaşlar hangi tarihte yatar?

"Kamu işçisi maaş farkları ne zaman ödenecek 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 700 bin işçinin 2023'te toplu iş sözleşmesi kapsamında alacağı zam oranı, Başkan Erdoğan tarafından açıklandı. Buna göre en düşük işçi maaşı brüt 15 bin TL olacak. Yaptığı açıklamada Başkan Erdoğan, "Refah payı dahil ücretlerde yüzde 45 zam yapacağız." ifadelerini kullandı. Peki, Kamu işçisi maaş farkları ne zaman ödenecek 2023? 700 bin kamu işçisi zamlı maaşlar hangi tarihte yatar?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.05.2023 09:51 Güncelleme Tarihi: 17.05.2023 09:51
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Kamu işçisi maaş farkları ne zaman ödenecek 2023? 700 bin kamu işçisi zamlı maaşlar hangi tarihte yatar?

"Kamu işçisi maaş farkları ne zaman ödenecek 2023? 700 bin kamu işçisi zamlı maaşlar hangi tarihte yatar?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2023 yılı toplu sözleşme görüşmelerinin ardından, en düşük kamu işçisi maaşının yüzde 45 zamlanmasıyla birlikte sorgulanmaya başladı. 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren kamu işçisi maaş zammıyla birlikte, zamlı maaşların ve maaş farklarının hangi tarihlerde hesaplara yatırılacağı merak ediliyor. Peki, Kamu işçisi maaş farkları ne zaman ödenecek 2023? 700 bin kamu işçisi zamlı maaşlar hangi tarihte yatar?

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Kamu işçisi maaş farkları ne zaman ödenecek 2023? 700 bin kamu işçisi zamlı maaşlar hangi tarihte yatar?

KAMU İŞÇİSİ ZAMMI NE KADAR OLDU?

2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmesi İmza Töreni düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 700 bin kamu işçisinin beklediği toplu iş sözleşmesi kapsamında alacağı zammı açıkladı. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şunlar oldu;

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Kamu işçisi maaş farkları ne zaman ödenecek 2023? 700 bin kamu işçisi zamlı maaşlar hangi tarihte yatar?

Bu işçilerimize 6 Şubat depremlerinde canla başla kurtarma çalışmaları yürüten madencilerimize, karayolcularımıza, demiryolcularımıza, elektrikçilerimize, tersanecilerimize, ormancılarımıza, medikal kurtarıcılarımıza şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. Protokolle kamu işçilerimizin taban ücretleri, ücret zamları, sosyal yardımları, maktu ödemeleri, diğer özlük ve yan hakları belirlenmektedir. Refah payı dahil ücretlerde yüzde 45 zam yapıyoruz.

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Kamu işçisi maaş farkları ne zaman ödenecek 2023? 700 bin kamu işçisi zamlı maaşlar hangi tarihte yatar?

EN DÜŞÜK KAMU İŞÇİSİ MAAŞI NE KADAR?

Başkan Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü;

"Böylece en düşük kamu işçisi ücretini de 15 bin liraya çıkartıyoruz. İşçilerimize yüzde 4 ile yüzde 6 prim arasında ödemesi uygulamasını bu sözleşme ile getiriyoruz. Ayrıca gazi, terör mağduru, şehit yakını işçilerimizin çıplak ücretlerine yüzde 10'luk ilave yapıyoruz. Fazla çalışma ücretlerinde ise yüzde 70 artışa gidiyoruz. Gece çalışan ücretlerin de yüzce 8 zamlı ödenmesini öngörüyoruz. Giyim ve yemek yardımlarının rakamlarını güncelleyerek ücret zammı oranında artırıyoruz. Ek ödeme, hizmet zammı, tediye dışı ikramiye gün sayısı gibi başlıklarda da artışlar yapıyoruz."

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Kamu işçisi maaş farkları ne zaman ödenecek 2023? 700 bin kamu işçisi zamlı maaşlar hangi tarihte yatar?

EN DÜŞÜK İŞÇİ ÜCRETİ 19 BİN LİRAYA KADAR ÇIKABİLECEK

Açıklanan toplu sözleşme anlaşmasıyla birlikte yan ödemelerle dahil kamudaki en düşük işçi ücretinin 18-19 bin liraya çıkacağı belirtiliyor. İşçiler için önce taban ücret brüt olarak 15 bin liraya çıkarılacak. Sonrasında tüm ücretlere birinci altı ay için yüzde 45 zam yapılacak. İkinci altı ay için yüzde 15 artı enflasyon, üçüncü altı ay yüzde 10 artı enflasyon, dördüncü altı ay yüzde 10 artı enflasyon kadar zam yapılacak. Zam 2023 yılından itibaren geçerli olacak. Kamuda en düşük ücret genel olarak taşerondan kadroya geçen çalışanlar için geçerli. Açıklanan zam sonrasında yapılan hesaplamalara göre en düşük düzeyde ücret alan bir kamu işçisi, vergi oranına bağlı olarak, yılın ilk 6 ayı için 19 bin 200 liraya kadar ücret alabilecek.