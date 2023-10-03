2. Torba Yasa müjdesi tek tek geldi! O maddelerde yeni detay! Taşerona kadro, ikramiye, 3600 ek gösterge, ev hanımlarına erken emeklilik...

EV KADINLARINA EMEKLİLİK

Bir adım da ev kadınlarını sosyal güvenceye kavuşturmak, emekliliklerini desteklemek için atılacak. Bu kapsamda ev kadınlarının isteğe bağlı sigorta primlerinin 3'te 1'inin karşılanacağı sisteme ilişkin düzenleme yapılacak. Burada yapılacak desteğin de Aile ve Gençlik Bankası aracılığıyla sağlanması bekleniyor. İsteğe bağlı sigorta ile emeklilik için her ay en az brüt asgari ücretin yüzde 32'si oranında prim yatırılırken, mevcut asgari ücrete göre aylık 4 bin 292 lira 52 kuruş olan bu ödemenin bin 430 lira 84 kuruşunu devlet yatıracak. Ev kadınlarına aylık 2 bin 861 lira 68 kuruş prim ödeyerek emeklilik yolu açılacak.