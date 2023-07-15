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Haberler Galeri 2. Torba Yasa müjdesi son dakika geldi! Meclis'ten18 maddeye onay geldi! EYT staj-çıraklık sigortası, 2000 sonrası kademeli emeklilik, Taşerona kadro...

2. Torba Yasa müjdesi son dakika geldi! Meclis'ten18 maddeye onay geldi! EYT staj-çıraklık sigortası, 2000 sonrası kademeli emeklilik, Taşerona kadro...

TBMM'de kabul edilen 1. torba yasa teklifiyle birlikte memur maaşlarında önemli iyileştirmeler yapılacak. En düşük memur maaşı 22 bin TL'ye yükselirken, memurlara 8 bin 77 TL seyyanen ilave zam sağlanacak. Bu adım, memurların mali durumunu güçlendirecek ve yaşam standartlarını iyileştirilmesini sağlıyor. Ayrıca, SSK ve Bağ-Kur emekli sandığı emeklileri de enflasyon ve refah payıyla birlikte 6 aylık zam alacaklar, böylece emekli gelirleri artırılacak. İşte, torba yasa için yeni gelişmeler!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.07.2023 10:05 Güncelleme Tarihi: 15.07.2023 10:05
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2. Torba Yasa müjdesi son dakika geldi! Meclis’ten18 maddeye onay geldi! EYT staj-çıraklık sigortası, 2000 sonrası kademeli emeklilik, Taşerona kadro...

Memur ve emekli maaşı zammını içeren ilk torba yasanın kabul edilmesinin ardından, daha kapsamlı bir ikinci torba yasa için çalışmalara başlanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın masasında birçok dosya bulunuyor. İkinci torba yasa, memurların 3600 ek gösterge artışından, SGK ve Bağ-Kur primlerinin eşitlenmesine, kadınların erken emekliliğine ve taşeron sorununa kadar birçok konuyu ele alacak. İşte torba yasa için son gelişmeler!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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2. Torba Yasa müjdesi son dakika geldi! Meclis’ten18 maddeye onay geldi! EYT staj-çıraklık sigortası, 2000 sonrası kademeli emeklilik, Taşerona kadro...

Hükümet, ikinci torba yasa olarak adlandırılan yasama paketinde memurlara yönelik çeşitli düzenlemeleri içeren maddeleri yer alacak. Bu düzenlemeler, SGK ve Bağ-Kur prim eşitlemesinden kadınların erken emekliliğine ve taşeron sorununa kadar birçok konuyu kapsayacak.

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2. Torba Yasa müjdesi son dakika geldi! Meclis’ten18 maddeye onay geldi! EYT staj-çıraklık sigortası, 2000 sonrası kademeli emeklilik, Taşerona kadro...

İkinci torba yasa kapsamında memurlara yönelik bazı iyileştirmeler yapılacak. 4 meslek grubunu kapsayan 3600 ek gösterge düzenlemesi genişletilerek, birinci derecedeki tüm memurlar 3600 ek göstergeye dahil edilecek. Bu düzenlemeyle birlikte ilk etapta 470 binden fazla memur bu avantajdan yararlanabilecek.

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2. Torba Yasa müjdesi son dakika geldi! Meclis’ten18 maddeye onay geldi! EYT staj-çıraklık sigortası, 2000 sonrası kademeli emeklilik, Taşerona kadro...

Taşeron İşçilerin Kadroya Geçmesi İçin Çalışmalar Sürdürülecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, taşeron işçilerin kadroya geçmesiyle ilgili çalışmaların devam edeceğini açıkladı.

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2. Torba Yasa müjdesi son dakika geldi! Meclis’ten18 maddeye onay geldi! EYT staj-çıraklık sigortası, 2000 sonrası kademeli emeklilik, Taşerona kadro...

Seçimlerden önce başlatılan bu çalışmalarla, kadro yasasından yararlanamayan taşeron işçilere yeni haklar sağlanması gündeme gelecek. Bu sayede birçok taşeron işçi, daha güvenceli bir çalışma ortamına kavuşabilecek.