2. Torba Yasa müjdesi son dakika geldi! Meclis'ten18 maddeye onay geldi! EYT staj-çıraklık sigortası, 2000 sonrası kademeli emeklilik, Taşerona kadro...

TBMM'de kabul edilen 1. torba yasa teklifiyle birlikte memur maaşlarında önemli iyileştirmeler yapılacak. En düşük memur maaşı 22 bin TL'ye yükselirken, memurlara 8 bin 77 TL seyyanen ilave zam sağlanacak. Bu adım, memurların mali durumunu güçlendirecek ve yaşam standartlarını iyileştirilmesini sağlıyor. Ayrıca, SSK ve Bağ-Kur emekli sandığı emeklileri de enflasyon ve refah payıyla birlikte 6 aylık zam alacaklar, böylece emekli gelirleri artırılacak. İşte, torba yasa için yeni gelişmeler!