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2 milyon kişiye müjde! 1000 TL sosyal yardım ne zaman yatacak? 1000'er lira destek kimlere verilecek?

1000 TL sosyal yardım ödemeleri ne zaman yapılacak? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal yardımlarda ek 2 milyar liralık kaynağın dağıtımında şartları taşıyan ihtiyaç sahibi hanelere 1000'er lira destek verileceğini açıklamıştı. Bu gelişmelerin ardından ödemelerin hangi tarihte yapılacağı merak ediliyordu. Bakan Selçuk ödeme tarihini duyurdu. Peki, 2 milyon kişiye 1000 TL sosyal yardım ne zaman yatacak? 1000'er lira destek kimlere verilecek? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 30.03.2020 12:58 Güncelleme Tarihi: 30.03.2020 13:04
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2 milyon kişiye müjde! 1000 TL sosyal yardım ne zaman yatacak? 1000'er lira destek kimlere verilecek?

Son dakika... 1000 TL sosyal yardım ödemeleri ne zaman yapılacak? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı açıklamada 2 milyar liralık kaynağın dağıtımında ihtiyaç sahibi hanelere 1000'er lira destek vereceklerini bildirmişti. Sosyal destekten faydalanmak isteyen vatandaşlar ödeme tarihlerini merak ediyordu. Bakan Selçuk, 2 milyon 111 haneye 1000'er lira destek ödemesinin hangi tarihte yapılacağını açıkladı. Peki, 1000 TL sosyal yardım desteği şartları neler? Ödemeler ne zaman yapılacak? İşte konu ile ilgili tüm ayrıntılar...

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2 milyon kişiye müjde! 1000 TL sosyal yardım ne zaman yatacak? 1000'er lira destek kimlere verilecek?

1000 TL SOSYAL YARDIM PARALARI NE ZAMAN YATACAK?

Bakan Selçuk, ihtiyaç sahibi 2 milyon 111 bin haneye 1000'er liralık destek ödemelerine 1 Nisan'da başlanacağını açıkladı.

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2 milyon kişiye müjde! 1000 TL sosyal yardım ne zaman yatacak? 1000'er lira destek kimlere verilecek?

SOSYAL YARDIM BİLGİLERİ SORGULAMA

Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı bir hizmettir. Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınları İstihdam Başvuru Sorgulama, Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınları Ücretsiz Seyahat Kartı Başvuru Sorgulama Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında İşe Yerleştirme Tercih İşlemleri, Gelir Testi Sonucu Sorgulama gibi Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama işlemi d e Devlet sistemi üzerinden yapılır.

SOSYAL YARDIM SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN

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2 milyon kişiye müjde! 1000 TL sosyal yardım ne zaman yatacak? 1000'er lira destek kimlere verilecek?

1000 TL SOSYAL YARDIM ŞARTLARI NEDİR?

Bakan Selçuk, "Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakıfları aracılığıyla yapılan gelir testlerine bağlı olarak en alt kesime 2 milyar liralık yardımı dağıtacağız" diyerek şartları taşıyan ihtiyaç sahibi hanelere 1000'er lira destek vereceklerini duyurdu. Ancak sosyal yardım şartları henüz açıklanmadı. Bakanlık tarafından şartlar duyurulduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.

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2 milyon kişiye müjde! 1000 TL sosyal yardım ne zaman yatacak? 1000'er lira destek kimlere verilecek?

SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

İhtiyaç sahiplerine yapılacak 1000 TL'lik sosyal yardımın başvuruları ile ilgili detaylar henüz açıklanmadı. İhtiyaç sahibi ailelere yapılacak yardımlara ilişkin ayrıntıların sorulması üzerine Bakan Zümrüt Selçuk, şunları kaydetti: