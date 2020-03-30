2 milyon kişiye müjde! 1000 TL sosyal yardım ne zaman yatacak? 1000'er lira destek kimlere verilecek?
1000 TL sosyal yardım ödemeleri ne zaman yapılacak? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal yardımlarda ek 2 milyar liralık kaynağın dağıtımında şartları taşıyan ihtiyaç sahibi hanelere 1000'er lira destek verileceğini açıklamıştı. Bu gelişmelerin ardından ödemelerin hangi tarihte yapılacağı merak ediliyordu. Bakan Selçuk ödeme tarihini duyurdu. Peki, 2 milyon kişiye 1000 TL sosyal yardım ne zaman yatacak? 1000'er lira destek kimlere verilecek? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 30.03.2020 12:58Güncelleme Tarihi: 30.03.2020 13:04