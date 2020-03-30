2 milyon kişiye müjde! 1000 TL sosyal yardım ne zaman yatacak? 1000'er lira destek kimlere verilecek?

Son dakika... 1000 TL sosyal yardım ödemeleri ne zaman yapılacak? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı açıklamada 2 milyar liralık kaynağın dağıtımında ihtiyaç sahibi hanelere 1000'er lira destek vereceklerini bildirmişti. Sosyal destekten faydalanmak isteyen vatandaşlar ödeme tarihlerini merak ediyordu. Bakan Selçuk, 2 milyon 111 haneye 1000'er lira destek ödemesinin hangi tarihte yapılacağını açıkladı. Peki, 1000 TL sosyal yardım desteği şartları neler? Ödemeler ne zaman yapılacak? İşte konu ile ilgili tüm ayrıntılar...