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İŞKUR 14 bin sürekli işçi alımı başvuru son gün! Sağlık Bakanlığı temizlik, güvenlik görevlisi başvuru nasıl yapılır?

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 14 bin sürekli işçi alımı yapılacağı bildirilmişti. İŞKUR üzerinden alınan başvuru işlemleri bugün sona eriyor. Temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, klinik destek elemanı ve aşçı kadrolarına yapılacak işçi alımı için başvuru şartlarını buradan öğrenebilirsiniz. Peki, İŞKUR Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı şartları neler? 2020 İŞKUR temizlik, güvenlik görevlisi başvuru nasıl yapılır? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 30.03.2020 11:48 Güncelleme Tarihi: 30.03.2020 11:54
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İŞKUR 14 bin sürekli işçi alımı başvuru son gün! Sağlık Bakanlığı temizlik, güvenlik görevlisi başvuru nasıl yapılır?

İŞKUR 14 bin sürekli işçi alımı başvuruları bugün sona eriyor. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, hastanelere 14 bin sürekli işçi alımı yapılacağı, başvuruların İŞKUR üzerinden gerçekleştirileceği bildirilmişti. 26 Mart'ta başlayan başvurular bugün tamamlanacak. Henüz başvuru yapamayanların gün içerisinde başvurularını tamamlamaları gerekiyor. Peki, İŞKUR Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı şartları neler? 2020 İŞKUR temizlik, güvenlik görevlisi başvuru nasıl yapılır? İşte konu ile ilgili ayrıntılar...

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İŞKUR 14 bin sürekli işçi alımı başvuru son gün! Sağlık Bakanlığı temizlik, güvenlik görevlisi başvuru nasıl yapılır?

İŞKUR 14 BİN SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

26 Mart'ta başlayan başvurular bugün (30 Mart) sona eriyor. Başvurular, Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) "esube.iskur.gov.tr" adresi üzerinden yapılacak.

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İŞKUR 14 bin sürekli işçi alımı başvuru son gün! Sağlık Bakanlığı temizlik, güvenlik görevlisi başvuru nasıl yapılır?

İhtiyaç duyulan hizmet türleri ve mesleklere göre alımlar il düzeyinde karşılanacak. Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacak.

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İŞKUR 14 bin sürekli işçi alımı başvuru son gün! Sağlık Bakanlığı temizlik, güvenlik görevlisi başvuru nasıl yapılır?

Adaylar, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir iş yeri (çalıştırılacağı il) ve bir mesleğe başvuru yapabilecek.

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İŞKUR 14 bin sürekli işçi alımı başvuru son gün! Sağlık Bakanlığı temizlik, güvenlik görevlisi başvuru nasıl yapılır?

İŞKUR BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

İŞKUR üzerinden hastane, huzurevleri ve sağlık merkezlerine yapılan personel alımlarında başvuru genel şartları şu şekilde: