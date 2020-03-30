İŞKUR 14 bin sürekli işçi alımı başvuru son gün! Sağlık Bakanlığı temizlik, güvenlik görevlisi başvuru nasıl yapılır?

İŞKUR 14 bin sürekli işçi alımı başvuruları bugün sona eriyor. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, hastanelere 14 bin sürekli işçi alımı yapılacağı, başvuruların İŞKUR üzerinden gerçekleştirileceği bildirilmişti. 26 Mart'ta başlayan başvurular bugün tamamlanacak. Henüz başvuru yapamayanların gün içerisinde başvurularını tamamlamaları gerekiyor. Peki, İŞKUR Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı şartları neler? 2020 İŞKUR temizlik, güvenlik görevlisi başvuru nasıl yapılır? İşte konu ile ilgili ayrıntılar...