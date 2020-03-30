ANA SAYFA
İŞKUR 14 bin sürekli işçi alımı başvuru son gün! Sağlık Bakanlığı temizlik, güvenlik görevlisi başvuru nasıl yapılır?
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 14 bin sürekli işçi alımı yapılacağı bildirilmişti. İŞKUR üzerinden alınan başvuru işlemleri bugün sona eriyor. Temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, klinik destek elemanı ve aşçı kadrolarına yapılacak işçi alımı için başvuru şartlarını buradan öğrenebilirsiniz. Peki, İŞKUR Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı şartları neler? 2020 İŞKUR temizlik, güvenlik görevlisi başvuru nasıl yapılır? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 30.03.2020 11:48 Güncelleme Tarihi: 30.03.2020 11:54
- 1
- 11
- 2
- 11
- 3
- 11
- 4
- 11
- 5
- 11