Bankada işi olanlar dikkat! O bankaların çalışma saatleri değişti! 2020 Bankalar saat kaçta açılıyor, kapanıyor? Son dakika haberi... Bankaların çalışma saatleri değişti. Türkiye'de 11 Mart'ta görülen corona virüsü vakasının ardından önlemler kademeli olarak artırıldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye Bankalar Birliği'nin tavsiyesiyle bazı bankalar yeni mesai saatlerini duyurdu. Peki, bankaların yeni çalışma saatleri nasıl? Hangi banka çalışma saatini değiştirdi? Bankalar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Giriş Tarihi: 30.03.2020 13:24 Güncelleme Tarihi: 30.03.2020 13:34
Bankaların çalışma saatleri nasıl? Türkiye Bankalar Birliği tavsiyesi sonrası bazı bankalar çalışma saatlerinde değişikliğe gitti. Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında çalışma saatleri yeniden düzenlendi. Bankalarda işleri olan vatandaşlar çalışma saatlerini araştırmaya başladılar. Peki, bankaların yeni çalışma saatleri nasıl? Hangi banka çalışma saatini değiştirdi? Bankalar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte cevaplar...
BANKALARIN ÇALIŞMA SAATLERİ NASIL?
İşte 2020 bankaların açılış-kapanış saatleri:
TÜRKİYE İŞ BANKASI
Türkiye İş Bankası virüsün yayılmasını önlemek ve toplumun sağlığını korumak için çalışma saatlerinde değişikliğe gidiliğini duyurdu.
Türkiye İş Bankası tarafından kullanıcılarına gönderilen açıklama;
Koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek, sizlerin, çalışanlarımızı ve toplumumuzun sağlığını korumak amacıyla şubelerimizin gişe çalışma saatleri, 23.03.2020 Pazartesi gününden itibaren saat 12.00-17.00 arası olacak şekilde değiştirilmiştir."
AKBANK
Akbank, salgının yayılımında en önemli etkenlerden biri olan teması en aza indirmek için önemli tedbirler aldı.
Bu kapsamda, bankacılık işlemleri yapılırken öncelikli olarak Akbank Mobil, Akbank Internet, ATM'ler ve 444 25 25 numaralı Akbank Müşteri İletişim Merkezi'ni kullanmayı öneren banka, nakit ihtiyaçları için bir ay süreyle ATM'lerden kartla günlük ücretsiz para çekme limitini 5 bin liraya, ATM ile temas etmeden Akbank Mobil QR kodu ile günlük ücretsiz para çekme limitini de 5 bin liraya yükseltti.
Banka, toplantıları sınırlayarak dijital kanallar üzerine taşıdı.
Operasyonel süreçlerin devamlılığı için belirli alanlardaki ekipleri bölerek farklı lokasyonlarda çalışmalarını sağlayan banka, 18 Mart itibarıyla tüm birimlerde imkan dahilinde ve belirli oranlarda uzaktan çalışma modeline geçti.
Uzaktan çalışma imkanı olmayan bazı şubelerde ise çalışanlara dönüşümlü olarak idari izin veren banka, şube çalışma saatlerinde değişikliğe giderek mesai saatlerini 12.00-17.00 olarak belirledi.