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2 milyon kişiye bedava elektrik! Elektirik faturası desteği nasıl alınır? İşte şartlar...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sosyal yardım programları kapsamında dar gelirli ailelere her konuda destek sunuyor. Yardım programları gıda, barınma, sağlık, eğitim ana başlıkları altında çeşitlenerek artıyor. 1 Mart 2019 tarihinde yürürlüğe giren elektrik desteği de sosyal yardım programlarına eklendi. 2 milyon haneye elektrik desteği sunuluyor. Elektrik faturaları 106 TL'ye kadar karşılanıyor. Destek almak için sosyal yardım ve dayanışma vakıflarına başvurmak gerekiyor. Elektrik desteği almak isteyen vatandaşlar için, "Elektrik desteği nasıl alınır? Elektrik desteği alma şartları neler? Elektrik desteği ne kadar?" sorularının yanıtlarını derledik. İşte 2020 dar gelirliye elektrik programı ile ilgili tüm bilgiler...

2 MİLYON KİŞİYE ELEKTRİK DESTEĞİ - VİDEO İÇİN TIKLAYINIZ

Giriş Tarihi: 22.01.2020 11:53 Güncelleme Tarihi: 22.01.2020 13:31
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2 milyon kişiye bedava elektrik! Elektirik faturası desteği nasıl alınır? İşte şartlar...

Devlet sosyal yardım programlarını her geçen gün genişletiyor. Programlar arasında barınma, gıda, eğitim, sağlık gibi ödemeler yer alıyor. Elektrik desteği de sosyal programlara geçen yıl Mart ayında eklendi. 1 Mart 2019'dan itibaren dar gelirliye elektrik desteği de sunuluyor. Elektrik faturaları 106 TL'ye kadar ödeniyor. Bu kapsamda 2 milyon 22 bin kişiye ödeme yapılıyor. Bu da hanelerde yaşayan 10 milyon kişiye destek demek. Peki, elektirik faturası desteği nasıl alınır? Başvuru şartları neler? İşte detaylar...

2 MİLYON KİŞİYE ELEKTRİK DESTEĞİ - VİDEO İÇİN TIKLAYINIZ

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2 milyon kişiye bedava elektrik! Elektirik faturası desteği nasıl alınır? İşte şartlar...

2 MİLYON KİŞİYE ÖDENİYOR

Devlet elektrik desteği adı altında 2 milyon 22 bin kişinin elektrik faturasını ödeyecek. Uygulama 1 Mart 2019'dan itibaren yürürlükte. Elektrik desteğinden dolaylı olarak yararlananların sayısı 10 milyon seviyesinde.

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2 milyon kişiye bedava elektrik! Elektirik faturası desteği nasıl alınır? İşte şartlar...

ELEKTRİK FATURASI DESTEĞİ NASIL ALINIR?

Başvurular, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı hizmet vermek olan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yapılıyor. İl veya ilçelerde bulunan vakıflara yapılan başvuru neticesinden bu sosyal yardımdan faydalanmaya hakkı bulunduğu tespit edilen vatandaşlara destek ödemeleri yapılıyor.

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2 milyon kişiye bedava elektrik! Elektirik faturası desteği nasıl alınır? İşte şartlar...

ELEKTRİK DESTEĞİ NE KADAR?

Elektrik desteği 53 TL ile 106 TL arasında değişiyor. Hanelerde yaşayan kişi sayısı ve kilovatsaat üzerinden ödeme yapılıyor. Buna göre;

- 1-2 kişilik hanelere aylık 75 kilovatsaat (53.27 TL)

- 3 kişilik hanelere aylık 100 kilovatsaat (71.02 TL)

- 4 kişilik hanelere aylık 125 kilovatsaat (88.78 TL)

- 5 ve daha fazla kişilik hane: 106 TL ödeme alıyor.

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2 milyon kişiye bedava elektrik! Elektirik faturası desteği nasıl alınır? İşte şartlar...

KİMLER ELEKTRİK DESTEĞİ ALABİLİR?

Elektrik desteği dar gelirli vatandaşlara ödeniyor. İstenen şartları yerine getiren her vatandaş devletten elektrik desteği alabiliyor. İstenen şartlar arasında gelir beyanı öne çıkıyor.