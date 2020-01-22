2 milyon kişiye bedava elektrik! Elektirik faturası desteği nasıl alınır? İşte şartlar...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sosyal yardım programları kapsamında dar gelirli ailelere her konuda destek sunuyor. Yardım programları gıda, barınma, sağlık, eğitim ana başlıkları altında çeşitlenerek artıyor. 1 Mart 2019 tarihinde yürürlüğe giren elektrik desteği de sosyal yardım programlarına eklendi. 2 milyon haneye elektrik desteği sunuluyor. Elektrik faturaları 106 TL'ye kadar karşılanıyor. Destek almak için sosyal yardım ve dayanışma vakıflarına başvurmak gerekiyor. Elektrik desteği almak isteyen vatandaşlar için, "Elektrik desteği nasıl alınır? Elektrik desteği alma şartları neler? Elektrik desteği ne kadar?" sorularının yanıtlarını derledik. İşte 2020 dar gelirliye elektrik programı ile ilgili tüm bilgiler...

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