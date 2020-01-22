Kredi faizleri düştü mü? Son dakika Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, İş Bankası kredi faizleri ne kadar oldu?

Kredi faizlerinde yeni düşüşler bekleniyor. Bankalardan beklenen oranlarda olmasa da indirimler geliyor. Son olarak İNG Türkiye konut kredisi faiz oranını 0,94'e çekti. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank sıfır konut satışlarında 0,79 faiz uygulamasına gitti. Ancak beklenti tüm konutlarda aynı uygulamanın hayata geçmesi yönünde. Kredi kullanacak olanlar en düşük kredi faizlerinin hangi bankada olduğunu merak ediyor. Peki, en düşük kredi faizleri hangi bankada? En uygun kredi faiz oranı ne kadar? İşte Ziraat Bankası, İNG, Halkbank, Vakıfbank, Garanti kredi faiz oranları...

Giriş Tarihi: 22.01.2020 11:28 Güncelleme Tarihi: 22.01.2020 11:31 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





