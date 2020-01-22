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Kredi faizleri düştü mü? Son dakika Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, İş Bankası kredi faizleri ne kadar oldu?

Kredi faizlerinde yeni düşüşler bekleniyor. Bankalardan beklenen oranlarda olmasa da indirimler geliyor. Son olarak İNG Türkiye konut kredisi faiz oranını 0,94'e çekti. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank sıfır konut satışlarında 0,79 faiz uygulamasına gitti. Ancak beklenti tüm konutlarda aynı uygulamanın hayata geçmesi yönünde. Kredi kullanacak olanlar en düşük kredi faizlerinin hangi bankada olduğunu merak ediyor. Peki, en düşük kredi faizleri hangi bankada? En uygun kredi faiz oranı ne kadar? İşte Ziraat Bankası, İNG, Halkbank, Vakıfbank, Garanti kredi faiz oranları...

Giriş Tarihi: 22.01.2020 11:28 Güncelleme Tarihi: 22.01.2020 11:31
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Kredi faizleri düştü mü? Son dakika Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, İş Bankası kredi faizleri ne kadar oldu?

Merkez Bankası 2020'nin ilk faiz kararını verdi. Politika faizi 75 baz puanlık düşüşle 11,25'e çekildi. Merkez'in hamlesinin ardından gözler bankalara çevrildi. Bazı bankalar politika faizinin düşmesinin ardından hamle yaptı. İhtiyaç, taşıt ve konut kredisi faizlerinde düşüşler görülse de henüz beklenen sert adımlar gelmedi. Vatandaşlar gün aşırı kredi faizlerindeki son durumu kontrol ediyor. Peki, Ziraat Bankası, İNG, Halkbank, Vakıfbank, Garanti kredi faiz oranları ne kadar oldu? Kredi faizleri ne zaman düşecek? İşte Ziraat Bankası, İNG, Halkbank, Vakıfbank, Garanti kredi faiz oranları...

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Kredi faizleri düştü mü? Son dakika Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, İş Bankası kredi faizleri ne kadar oldu?

75 BAZ PUAN İNDİRİME GİDİLDİ

Merkez Bankası 2020 yılının ilk politika faizini açıkladı. 2019 yılının ikinci yarısında 12 puanlık indirime giden Merkez Bankası, yeni yılda da düşüşü sürdürdü. Yapılan açıklamada, 75 baz puanlık faiz indirimine gidildiği aktarıldı. Böylece politika faizi 11,25'e çekilmiş oldu.

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Kredi faizleri düştü mü? Son dakika Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, İş Bankası kredi faizleri ne kadar oldu?

İLK İNDİRİM ING TÜRKİYE'DEN GELDİ

ING Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, faiz indirimi sayesinde ING Türkiye müşterileri çok avantajlı koşullarla konut sahibi olma fırsatına sahip olacak. ING Türkiye'nin kampanya kapsamında sunduğu yüzde 0.94 faiz oranı eski yeni ayrımı olmaksızın tüm konutlar için geçerli olacak.

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Kredi faizleri düştü mü? Son dakika Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, İş Bankası kredi faizleri ne kadar oldu?

Açıklamada görüşlerine yer verilen ING Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Alper Gökgöz, konut kredisinde çok avantajlı faiz oranları sunarak konut piyasasındaki canlanmaya ve böylece ülke ekonomisine katkıda bulunmaktan mutlu olduklarını belirterek, "ING Türkiye olarak hedefimiz müşterilerimizin bir adım önde olmalarını sağlayacak şekilde mükemmel müşteri deneyimi sunmak.

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Kredi faizleri düştü mü? Son dakika Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, İş Bankası kredi faizleri ne kadar oldu?

Bu anlayışla konut ihtiyaçlarında müşterilerimizin yanında olabildiğimiz için çok mutluyuz. ING Türkiye olarak, sunduğumuz avantajlar ve kampanyalar ile müşterilerimize ve ekonomiye katkı sağlamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.