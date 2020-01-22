TOKİ kura çekimi öncesi merak ediliyor! TOKİ evleri kiraya verilebilir mi?
TOKİ 100 bin sosyal konut projesinin başvuru işlemleri 15 Ocak'ta sona erdi. Başvuruların ardından gözler kura çekimine çevrildi. Kura çekilişinin tamamlanması ile hak sahipleri belirlenecek. Sosyal konutlar için belirlenen ev peşinatları ödenecek ve konutların tamamlanması beklenecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla konutların 1.5 yıl içinde tamamlanması planlanıyor. Konut almak için başvuru yapanların bazıları ise TOKİ proje alanlarında oturmak istemiyor. Bu kişiler dairelerin kiraya verilip verilemeyeceğini araştırıyor. Peki, TOKİ evleri kiraya verilebilir mi? İşte merak edilen sorunun yanıtı...
Giriş Tarihi: 22.01.2020 12:54Güncelleme Tarihi: 22.01.2020 12:58