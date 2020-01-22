TOKİ kura çekimi öncesi merak ediliyor! TOKİ evleri kiraya verilebilir mi?

TOKİ 100 bin sosyal konut projesi için kura çekimi bekleniyor. 15 Ocak'ta sona eren başvuruların ardından gözler kura çekimine çevrildi. Kura çekiminin ardıdan hak sahipleri dairelerinin peşinatını vererek ödemelere başlayacak. TOKİ konutları için 0,49 faizle 240 aya kadar vade imkanı sunuluyor. TOKİ başvurusu yapanlar kura çekimi öncesinde bazı detayları araştırıyor. Onlardan biri de evlerin kiraya verilip verilemeyeceği. Peki, TOKİ evleri kiraya verilebilir mi? İşte merak edilen sorunun yanıtı...