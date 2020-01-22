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TOKİ kura çekimi öncesi merak ediliyor! TOKİ evleri kiraya verilebilir mi?

TOKİ 100 bin sosyal konut projesinin başvuru işlemleri 15 Ocak'ta sona erdi. Başvuruların ardından gözler kura çekimine çevrildi. Kura çekilişinin tamamlanması ile hak sahipleri belirlenecek. Sosyal konutlar için belirlenen ev peşinatları ödenecek ve konutların tamamlanması beklenecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla konutların 1.5 yıl içinde tamamlanması planlanıyor. Konut almak için başvuru yapanların bazıları ise TOKİ proje alanlarında oturmak istemiyor. Bu kişiler dairelerin kiraya verilip verilemeyeceğini araştırıyor. Peki, TOKİ evleri kiraya verilebilir mi? İşte merak edilen sorunun yanıtı...

Giriş Tarihi: 22.01.2020 12:54 Güncelleme Tarihi: 22.01.2020 12:58
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TOKİ kura çekimi öncesi merak ediliyor! TOKİ evleri kiraya verilebilir mi?

TOKİ 100 bin sosyal konut projesi için kura çekimi bekleniyor. 15 Ocak'ta sona eren başvuruların ardından gözler kura çekimine çevrildi. Kura çekiminin ardıdan hak sahipleri dairelerinin peşinatını vererek ödemelere başlayacak. TOKİ konutları için 0,49 faizle 240 aya kadar vade imkanı sunuluyor. TOKİ başvurusu yapanlar kura çekimi öncesinde bazı detayları araştırıyor. Onlardan biri de evlerin kiraya verilip verilemeyeceği. Peki, TOKİ evleri kiraya verilebilir mi? İşte merak edilen sorunun yanıtı...

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TOKİ kura çekimi öncesi merak ediliyor! TOKİ evleri kiraya verilebilir mi?

TOKİ EV FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

TOKİ'nin inşa edeceği 2+1 sosyal konutlar 140 ila 180 bin lira fiyat aralığında, 3+1 konutlar ise 160 ila 210 bin lira fiyat aralığında satışa sunulacak.

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TOKİ kura çekimi öncesi merak ediliyor! TOKİ evleri kiraya verilebilir mi?

TOKİ EVLERİ PEŞİNAT NE KADAR?

Hak sahiplerine konutlar;
Satış fiyatının %10'u peşin (Başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar), kalan tutarın tamamı aylık % 0.49 oran ve 240 ay vade ile ödenecektir. (T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından konut alıcılarına kredi kullandırılacaktır.)

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TOKİ kura çekimi öncesi merak ediliyor! TOKİ evleri kiraya verilebilir mi?

Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır.

Projenin yeterli talebin oluşmaması veya mücbir sebepler nedeniyle projenin gerçekleştirilememesi halinde, başvuru bedeli belirlenecek geri ödeme takvimi çerçevesinde en kısa sürede faizsiz bir şekilde iade edilecektir.

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TOKİ kura çekimi öncesi merak ediliyor! TOKİ evleri kiraya verilebilir mi?

TOKİ EVLERİ ÖRNEK ÖDEME PLANI

75 metrekare ve 140 bin lira fiyatlı 2+1 daire için yüzde 10'a denk gelen 14 bin TL peşinat veren vatandaş, 0.49 faiz oranı ve 240 ay vadeyle aylık 894 lira taksitle ev sahibi olacak.