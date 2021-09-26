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18 yaş altı çocuklara emeklilik müjdesi! %25 devlet desteği sağlanıyor! Başvuru yapmak oldukça kolay

Yürürlüğe girmesinin üzerinden 3 ay gibi kısa bir süre geçmesine rağmen 18 yaş altına BES'e ilgi artmaya devam ediyor. 18 yaş altı çocuklar için başlatılan bu uygulama %25 devlet katkısı ile birikim yaparken avanraj yakalamanın önünü açıyor. Geçen 23 aylık sürede 50 bin çocuk için hesap açılırken, bankalarda BES için yoğunluk devam ediyor. Ayrıca hükümetin çocuklara devlet katkısı 3 milyon lirayı aşmış durumda. İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.09.2021 12:52 Güncelleme Tarihi: 26.09.2021 13:55
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18 yaş altı çocuklara emeklilik müjdesi! %25 devlet desteği sağlanıyor! Başvuru yapmak oldukça kolay

18 yaş altı çocuklara emeklilik müjdesi! %25 devlet desteği sağlanıyor! Bireysel Emekilik Sistemi'nde sevindirici gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. BES ile 18 yaş altı çocuklar erken yaşta tasarruf yapma alışkanlığı ediniyor. Elde edecekleri birikim ile kendilerine finansal bir güvence oluşturarak hayatlarında önemli bir destek bulacak olan 18 yaş altı çocuklar için başlatılan bu uygulama büyük ilgi görmeye başladı. İşte 18 yaş altı emeklilik müjdesinin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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18 yaş altı çocuklara emeklilik müjdesi! %25 devlet desteği sağlanıyor! Başvuru yapmak oldukça kolay

Tamamlayıcı emeklilik sisteminin 18 yaş altı çocuklar için de açıldığını duyuran Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, 18 yaş altı emeklilik ile ilgili kaleme aldığı yazıda şu ifadeleri kullandı:

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18 yaş altı çocuklara emeklilik müjdesi! %25 devlet desteği sağlanıyor! Başvuru yapmak oldukça kolay

Tamamlayıcı emeklilik sistemi artık 18 yaş altı çocuklara da açıldı. Üstelik devlet desteği yüzde 25 olarak uygulanıyor. 3 ayda 50 bin çocuk sisteme girdi. Yüzde 70'i 10 yaşın altında.

Türkiye bundan 3 ay önce devrim niteliğinde bir yeniliği hayata geçirdi. Tamamlayıcı emeklilik olarak uygulanmaya başlanan Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) artık 18 yaşın altındaki çocuklar için de devreye alındı.

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18 yaş altı çocuklara emeklilik müjdesi! %25 devlet desteği sağlanıyor! Başvuru yapmak oldukça kolay

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Ekonomi Reform Paketi'ni açıklarken müjdesini verdiği yenilik, böylece hayata geçti. Şu anda anne ve babalar 18 yaş altındaki çocukları için BES'te hesap açabiliyor ve tasarruf yapabiliyor. Üstelik 100 lira gibi aylık küçük bir ödemeyle büyük birikimler elde edilebiliyor.

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18 yaş altı çocuklara emeklilik müjdesi! %25 devlet desteği sağlanıyor! Başvuru yapmak oldukça kolay

Burada devlet de büyük bir katkı yapıyor. Hiçbir yatırım aracında olmayan yüzde 25'lik devlet katkısı birikimlerin artmasını sağlıyor.

Yani her ay yatırdığınız 100 liraya 25 lira da devlet katkı yapıyor. Böylece birikim 125 lira oluyor. Bu birikim ayrıca değişik fonlarda nemalanarak çoğalıyor.