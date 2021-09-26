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18 yaş altı çocuklara emeklilik müjdesi! %25 devlet desteği sağlanıyor! Başvuru yapmak oldukça kolay
Yürürlüğe girmesinin üzerinden 3 ay gibi kısa bir süre geçmesine rağmen 18 yaş altına BES'e ilgi artmaya devam ediyor. 18 yaş altı çocuklar için başlatılan bu uygulama %25 devlet katkısı ile birikim yaparken avanraj yakalamanın önünü açıyor. Geçen 23 aylık sürede 50 bin çocuk için hesap açılırken, bankalarda BES için yoğunluk devam ediyor. Ayrıca hükümetin çocuklara devlet katkısı 3 milyon lirayı aşmış durumda. İşte haberin detayları...