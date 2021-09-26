18 yaş altı çocuklara emeklilik müjdesi! %25 devlet desteği sağlanıyor! Başvuru yapmak oldukça kolay

Burada devlet de büyük bir katkı yapıyor. Hiçbir yatırım aracında olmayan yüzde 25'lik devlet katkısı birikimlerin artmasını sağlıyor.

Yani her ay yatırdığınız 100 liraya 25 lira da devlet katkı yapıyor. Böylece birikim 125 lira oluyor. Bu birikim ayrıca değişik fonlarda nemalanarak çoğalıyor.