Türkiye'nin en yüksek ayaklı 2'nci viyadüğü! Açılış tarihi belli oldu

Türkiye'nin en yüksek, 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde ise dünyanın 3'üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı ile su altında kalacak ilçenin yeni yerleşim yerine 4 viyadükle birlikte toplam uzunluğu 56,7 kilometre olan 40 tünel ile ulaşım sağlanacak. Türkiye'nin en yüksek ayaklı ikinci viyadüğü olacak Tekkale Viyadüğü, ekim ayında trafiğe açılacak.

Giriş Tarihi: 26.09.2021 11:42 Güncelleme Tarihi: 26.09.2021 11:51 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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