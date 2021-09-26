İkinci el araba fiyatları için flaş açıklama! 2. el otomobil fiyatları düşecek mi? Fiyatların ileriki dönemde...
İkinci el araba fiyatları düşecek mi? Kovid-19 salgını döneminde 'çip krizi' nedeniyle sıfır otomobil üretiminin azalması ve fiyatların aşırı artması sonucu ikinci el araba alımları azalmıştı. Vatandaşların ikinci el araçlara yönelmesiyle fiyatlarda anormal yükseliş yaşanmıştı. Araç alımı yapmayı düşünen vatandaşlar güncel fiyatları merak ederken uzmanlardan dikkat çeken açıklamalar gelmeye devam ediyor. Peki, ikinci el araba fiyatları düşecek mi? İşte son açıklamalar...
Giriş Tarihi: 26.09.2021
15:47 Güncelleme Tarihi: 26.09.2021
16:11
İkinci el araba fiyatları düşecek mi? Pandemiden kaynaklı çip krizi otomobil piyasasını olumsuz etkilemiş, sıfır otomobil alamayan vatandaşlar ikinci el araçlara yönelmişti. İkinci el araba fiyatlarında görülen anormal yükseliş sonrası fiyatları düşüp düşmeyeceği merak edilmeye başlandı. İkinci el araba fiyatlarının ileriki dönemlerde nasıl olacağı ile ilgili dikkat çeken açıklama geldi. Peki, ikinci el araba fiyatları düşecek mi? İşte haberin detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR
İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?
İkinci el araba fiyatları ile ilgili açıklamalarda bulunun bir ikinci el otomobil satıcısı konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Piyasada bir araç eksikliği var. Türkiye kalabalık bir ülke bu dönemde de insanlar araç eksiklerini gideremediler. İnsanlarda indirimden önce yatırım için aldığı araçları indirimden sonra daha uyguna satmak istemiyorlar. Bu durumda ikinci el araç fiyatlarının düşmemesine neden oluyor.
Matrah düzenlemesinden önce 200 bin TL verip aldığı bir aracı şimdi zararına 170 bin TL'ye satmak istemiyorlar. En kötü aldıkları fiyata satmak istiyorlar. Bu durum yaşanınca araçlar elimizde kalıyor fiyat düşüşü de gerçekleşmiyor. Aksine fiyatların daha da yükseleceğini öngörüyoruz. Piyasada araç stok problemi var.
Şuan galericilerde istedikleri fiyatlara araçlarını alıp satamıyorlar. Tedarikte problem olduğu içinde fiyatlarda düşüş gerçekleşmiyor Şuan ki mevcut şartlarda fiyat düşüşü beklemiyoruz. Tam tersine biraz daha yükselecek gibi görünüyor. Çip krizi halen devam ediyor. Sıfır araçlarda da bir problem var. Bu durum ister istemez ikinci ele de yansıyor. İleriki zamanlarda bir tık daha fiyatların yükseleceğini düşünüyoruz."
"İKİNCİ EL OTOMOBİLLERİ SATMAKTA ZORLANIYORUZ"
İkinci el otomobillerde beklenen indirimin gelmediğini ve otomobillerin 7 aydır garajda satılmayı beklediğini belirten bir ikinci el otomobil satıcısı,
"Eskiden bir aracı 5 ile 10 gün arasında satmayı planlayarak alıyorduk ki araçlar 10 günün üstünde elimizde kaldığında bu durum bizi rahatsız ediyordu fakat şuanda 5-6 aydır satılmayı bekleyen araçlarımız var. Satışlar beklentinin bir tık altında. Hızlıda diyemeyiz kötüde diyemeyiz belli bir miktarda satış yapabiliyoruz. İkinci el otomobil fiyatlarında beklenen düşüş olmadı. Canlılık ve hareketlilik yok beklenenin çok altında. İnsanlar daha çok 100 ile 150 bin TL sınırındaki araçlara talep gösteriyor. Çok lüks araçlar zaten şuanda durma safhasında" ifadelerini kullandı.