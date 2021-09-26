İkinci el araba fiyatları için flaş açıklama! 2. el otomobil fiyatları düşecek mi? Fiyatların ileriki dönemde...

İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

İkinci el araba fiyatları ile ilgili açıklamalarda bulunun bir ikinci el otomobil satıcısı konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Piyasada bir araç eksikliği var. Türkiye kalabalık bir ülke bu dönemde de insanlar araç eksiklerini gideremediler. İnsanlarda indirimden önce yatırım için aldığı araçları indirimden sonra daha uyguna satmak istemiyorlar. Bu durumda ikinci el araç fiyatlarının düşmemesine neden oluyor.