HaberlerGaleri17 Kasım altın yorumları: Altın fiyatlarında yükseliş sürecek mi? Gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar?
17 Kasım altın yorumları: Altın fiyatlarında yükseliş sürecek mi? Gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar?
Altın fiyatları bugün ne kadar? 1.856 seviyesinde işlem gören altının ons fiyatında alımların güçlenmesi halinde 1.882 seviyesinin direnç oluşturabileceğini ifade eden uzmanlar, altın fiyatlarındaki beklentilerini açıkladı. Kasım ayında yükseliş trendine geçen altın fiyatlarında yükselişin devam edip etmeyeceğini merak eden yatırımcılar, konu hakkında uzman açıklamalarını merak ediyor. Peki, altın fiyatlarında yükseliş sürecek mi? Gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 17 Kasım altın yorumları ve güncel fiyatlar...