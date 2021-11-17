17 Kasım altın yorumları: Altın fiyatlarında yükseliş sürecek mi? Gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları ne kadar? 2021 yılına 460 lira seviyesinde başlayan gram altın yıl içerisinde rekor üstüne rekor kırdı. Dünkü işlem gününde 619 lira ile yeni bir zirve yapan gram altın, günü 614,20 liradan kapatmıştı. 17 Kasım'a 619,56 liradan başlayan gram altın ile ilgili uzman açıklamaları dikkat çekiyor. Peki, altın fiyatları ne olacak? Yükseliş devam edecek mi? Bugün gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar? İşte 17 Kasım altın yorumları ve son gelişmeler...