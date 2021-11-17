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Haberler Galeri 17 Kasım altın yorumları: Altın fiyatlarında yükseliş sürecek mi? Gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar?

17 Kasım altın yorumları: Altın fiyatlarında yükseliş sürecek mi? Gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları bugün ne kadar? 1.856 seviyesinde işlem gören altının ons fiyatında alımların güçlenmesi halinde 1.882 seviyesinin direnç oluşturabileceğini ifade eden uzmanlar, altın fiyatlarındaki beklentilerini açıkladı. Kasım ayında yükseliş trendine geçen altın fiyatlarında yükselişin devam edip etmeyeceğini merak eden yatırımcılar, konu hakkında uzman açıklamalarını merak ediyor. Peki, altın fiyatlarında yükseliş sürecek mi? Gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 17 Kasım altın yorumları ve güncel fiyatlar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.11.2021 10:45 Güncelleme Tarihi: 17.11.2021 10:58
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17 Kasım altın yorumları: Altın fiyatlarında yükseliş sürecek mi? Gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları ne kadar? 2021 yılına 460 lira seviyesinde başlayan gram altın yıl içerisinde rekor üstüne rekor kırdı. Dünkü işlem gününde 619 lira ile yeni bir zirve yapan gram altın, günü 614,20 liradan kapatmıştı. 17 Kasım'a 619,56 liradan başlayan gram altın ile ilgili uzman açıklamaları dikkat çekiyor. Peki, altın fiyatları ne olacak? Yükseliş devam edecek mi? Bugün gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar? İşte 17 Kasım altın yorumları ve son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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17 Kasım altın yorumları: Altın fiyatlarında yükseliş sürecek mi? Gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

İşte 17 Kasım canlı altın fiyatları:

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17 Kasım altın yorumları: Altın fiyatlarında yükseliş sürecek mi? Gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar?

ALTIN FİYATLARINDA YÜKSELİŞ DEVAM EDECEK Mİ?

Kasım ayında yönünü yukarı çevirerek rekor kıran altın fiyatlarının ne kadar yükseleceği merak edilirken uzmanların yaptığı açıklamalar dikkat çekti. Altına talebin artabileceğini bildiren uzmanlar, uzun vadede gram altının bin liraya çıkabileceğini ifade etti.

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17 Kasım altın yorumları: Altın fiyatlarında yükseliş sürecek mi? Gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar?

17 KASIM ALTIN YORUMLARI

Uzmanlar altın fiyatlarındaki beklentilerini açıkladı. İşte 17 Kasım Çarşamba altın yorumları:

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17 Kasım altın yorumları: Altın fiyatlarında yükseliş sürecek mi? Gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar?

Vakıf Yatırım – Altın Yorumu

ABD'de beklentilerin üzerinde açıklanan enflasyon verisinin ardından, reel getirinin hızlı şekilde aşağı gelmesi ons altında alımları tetiklemişti. 1.870 direnç bölgesini test eden ons altında hem dolar endeksi hem de faizlerdeki yukarı hareketle bir miktar ivme kaybı görülüyor. Bu aşamada 1.835 seviyesini önemli destek olarak izliyoruz. Bu seviye üzerinde kalındıkça yukarı denemeler sürebilir. 1.870-1.900 seviyeleri ise direnç olarak izlenmelidir.