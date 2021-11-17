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Ocak zamlarıyla memur ve emeklinin yüzü gülecek! Emekliye yüzde 9.17 zam kapıda! Bütün maaşlar hesaplandı!

Ocak zamlarıyla memur ve emekliler rahat bir nefes alacak! Emekliye yüzde 9.17 zam geliyor! Enflasyon verilerine göre hesaplanan zamlara göre; eğer 2021 enflasyonu hesaplandığı şekilde yüzde 18.4 çıkarsa emeklilere yüzde 9.17 zam yapılacak. Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi bu zamdan faydalanabilecek. Memurla ve memur emeklilerine de yüzde 11.7 zaam seviyesi öngörülüyor. İşte; Ocak ayında memur ve emeklilerin alacağı zammın ipuçları!

Giriş Tarihi: 17.11.2021 12:21 Güncelleme Tarihi: 17.11.2021 12:21
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Ocak zamlarıyla memur ve emeklinin yüzü gülecek! Emekliye yüzde 9.17 zam kapıda! Bütün maaşlar hesaplandı!

Milyonlarca memur ve emeklinin beklediği zam için hesap kitap başladı. Emekli ve memurlar her yılın Ocak ayında çok bekledikleri zamma kavuşuyor. Böylelikle bütçeler rahatlıyor. Enflasyon verilerine göre hesaplanan zamlar sayesinde maaşlar enflasyona ezdirilmiyor. Bu yıl alacağınız zam oranıyla, maaşınız enflasyona karşı korunacak ve maaş kaybı yaşamayacaksınız. Yapılan hesaplamalara göre; eğer 2021 enflasyonu yüzde 18.4 çıkarsa, 6 aylık TÜFE, yani emeklilerin zam seviyesi yüzde 9.17 olarak gerçekleşecek.

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Ocak zamlarıyla memur ve emeklinin yüzü gülecek! Emekliye yüzde 9.17 zam kapıda! Bütün maaşlar hesaplandı!

Toplu sözleşme kapsamında Ocak ayı zamları yüzde 5 olarak belirlendi. Hem de 2021'in ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 3'ü aşan alanı da alacakları farkı gösterecek.

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Ocak zamlarıyla memur ve emeklinin yüzü gülecek! Emekliye yüzde 9.17 zam kapıda! Bütün maaşlar hesaplandı!

MEMURLAR VE MEMUR EMEKLİLERİ:

Merkez'in enflasyon öngörüsüne göre fark yüzde 6.17 çıkacak. Bu halde zam seviyesi yüzde 11.17'ye ulaşacak.

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Ocak zamlarıyla memur ve emeklinin yüzü gülecek! Emekliye yüzde 9.17 zam kapıda! Bütün maaşlar hesaplandı!

ASGARİ ÜCRET:

Enflasyon bilgileri asgari ücretin belirlenmesinde mühim rol oynuyor.

Son 10 senelik artışlara bakıldığında asgari ücret artışlarının bir önceki senenin enflasyonundan 5-7 puan daha yüksek belirlendiği görülüyor.

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Ocak zamlarıyla memur ve emeklinin yüzü gülecek! Emekliye yüzde 9.17 zam kapıda! Bütün maaşlar hesaplandı!

Yüzde 18.4'lük Merkez Bankası enflasyon ön görüine göre asgari ücret artışı yüzde 25 seviyesinde olabilecek. Asgari ücret brüt 4.471,87, net 3 bin 532 lira 38 kuruşa çıkabilecek.