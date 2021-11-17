HaberlerGaleriOcak zamlarıyla memur ve emeklinin yüzü gülecek! Emekliye yüzde 9.17 zam kapıda! Bütün maaşlar hesaplandı!
Ocak zamlarıyla memur ve emeklinin yüzü gülecek! Emekliye yüzde 9.17 zam kapıda! Bütün maaşlar hesaplandı!
Ocak zamlarıyla memur ve emekliler rahat bir nefes alacak! Emekliye yüzde 9.17 zam geliyor! Enflasyon verilerine göre hesaplanan zamlara göre; eğer 2021 enflasyonu hesaplandığı şekilde yüzde 18.4 çıkarsa emeklilere yüzde 9.17 zam yapılacak. Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi bu zamdan faydalanabilecek. Memurla ve memur emeklilerine de yüzde 11.7 zaam seviyesi öngörülüyor. İşte; Ocak ayında memur ve emeklilerin alacağı zammın ipuçları!
Giriş Tarihi: 17.11.2021 12:21Güncelleme Tarihi: 17.11.2021 12:21