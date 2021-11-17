Ocak zamlarıyla memur ve emeklinin yüzü gülecek! Emekliye yüzde 9.17 zam kapıda! Bütün maaşlar hesaplandı!

Milyonlarca memur ve emeklinin beklediği zam için hesap kitap başladı. Emekli ve memurlar her yılın Ocak ayında çok bekledikleri zamma kavuşuyor. Böylelikle bütçeler rahatlıyor. Enflasyon verilerine göre hesaplanan zamlar sayesinde maaşlar enflasyona ezdirilmiyor. Bu yıl alacağınız zam oranıyla, maaşınız enflasyona karşı korunacak ve maaş kaybı yaşamayacaksınız. Yapılan hesaplamalara göre; eğer 2021 enflasyonu yüzde 18.4 çıkarsa, 6 aylık TÜFE, yani emeklilerin zam seviyesi yüzde 9.17 olarak gerçekleşecek.