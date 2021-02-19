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19 Şubat 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri %17 beklentisi! Altın için kritik açıklama! Altın alınır mı, satılır mı? 2021 altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? %17 beklentisi! Altın için kritik açıklama! Altın alınır mı, satılır mı? 2021 altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? Altın fiyatları yükselecek mi? Koronavirüs salgını nedeniyle rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları, 2021 yılında aşağı yönlü hareket etmeye başladı. Altın fiyatlarında düşüş görülmesinin ardından ilerleyen süreçte altında nasıl bir seyir izleneceği merak edilmeye başlandı. Gram altın, bugün 395 lirayla Temmuz 2020'den bu yana en düşük seviyeyi gördü. Altın için uzmanlardan dikkat çeken açıklama geldi. Peki, altın alınır mı, satılır mı? 2021 altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? İşte merak edilenler... Giriş Tarihi: 19.02.2021 11:54 Güncelleme Tarihi: 19.02.2021 11:54
Pandemi nedeniyle geçtiğimiz yıl sert yükselen ve rekor üstüne rekor kıran altın fiyatlarında dalgalı seyir sürüyor. 2021 yılında düşüş eğiliminde olan altın ile ilgili yatırımcıların araştırmaları devam ediyor. Gram altın yeni güne 395 liradan başladı. Son 7 ayın en düşük seviyesini gören gram altın, yatırımcılar ile düğün yapacakların yakından takip ettiği ziynet eşyalar arasında yer alıyor. Peki, altın alınır mı, satılır mı? Altın fiyatları ne olacak? Düşecek mi, yükselecek mi? İşte haberin detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
İşte canlı altın fiyatları:
Dünyanın en büyük 8'nci, ABD'nin ise JP Morgan'dan sonra en büyük bankası olan Bank of America, altın fiyatındaki düşüşe dair raporunu yayınladı. Bank of America'nın (BofA) raporunda düşüşün nedenleri, Dünyadaki merkez bankalarının altına fiziksel talebinin düşmesi, Covid-19 sebebiyle oluşan pandemide kişilerin tasarruf tedbirleri sebebiyle mücevher alımını azaltması ve yatırımcıların altın alma konusundaki ilgisizliği olarak sıralandı.
Dünyadaki merkez bankalarının altın alımları piyasasının temelini oluşturduğunu belirten BofA, altına talebin "zayıfladığına" dair işaretler olduğunu söyledi.
Dünya Altın Konseyi de geçtiğimiz ay yayınladığı raporunda 2020 yılında bir önceki yıla göre merkez bankalarının yüzde 60 daha az altın aldıklarını belirtmişti.
Businessinsider'ın haberine göre Bank of America'nın raporunda Covid-19'un sebep olduğu pandemi sebebiyle kişilerin tasarruf tedbirlerini artırdığı belirtilirken Hindistan ve Çin'deki büyük mücevher şirketleri art arda yaptıkları açıklamalarda "Mücevher satışları hayal kırıklığı yaratıyor" mesajı verdi.
Bank of America, altın fiyatlarındaki düşüşün son nedenini ise yatırımcının artık altına yönelmemesi olarak belirtti. Fiziksel piyasalarda altın satışının büyük bir azalma yaşadığını belirten BofA, geleneksel piyasalarda rüzgarın tersine esmeye başladığını söyledi.
Özellikle ABD'de merkez bankasının olumlu yorumlarının ardından ABD doları ve hazine getirilerindeki artış ve ülkede açıklanan olumlu üretim verileri de altın fiyatlarında düşüşe neden olan diğer etmenlerden. Joe Biden'ın hayata geçirmeyi planladığı 1,9 milyar dolarlık teşvik paketi de kişilerin altına olan yöneliminin azalmasına neden oldu.