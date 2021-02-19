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19 Şubat 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Milyonlarca kişiye müjde! İstihdam, kira ve faiz desteği verilecek! Şartlar belli oldu! 10 yıl süreyle... Milyonlarca kişiye müjde! İstihdam, kira ve faiz desteği verilecek! Şartlar belli oldu! 10 yıl süreyle... Koronavirüs salgını nedeniyle devlet milyonlarca kişiye destek paketlerini açıklamıştı. Bu destek ödemeleri sayesinde milyonlarca kişi rahat nefes aldı. Son dakika haberine göre, Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Bayur, yeni nesil ihtisas serbest bölgelerindeki yatırımcılara yönelik istihdam, kira ve faiz desteği verileceğini açıkladı. Yatırım taahhüdü altına giren bölge kurucu işleticilerine 10 yıl süreyle sabit yatırım taahhütlerinin yarısına kadar kullanacakları kredi için faiz ve kar payı desteği sağlanacak. Giriş Tarihi: 19.02.2021 15:15
Milyonlarca kişiyi ilgilendiren desteği paketi açıklandı. Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur, yeni nesil ihtisas serbest bölgelerindeki yatırımcılara istihdam, kira ve faiz desteği verileceğini açıklamasının ardından detaylar araştırılmaya başlandı. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. İşte haberin detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Ticaret Bakanlığı ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) iş birliğiyle çevrim içi olarak "İhtisas Serbest Bölgeleri Bilgilendirme Toplantısı"
düzenlendi. Toplantıda konuşan Batur, Türkiye'nin katma değerli ve yüksek teknolojili hizmet ve mal ihracatının artırılması amacıyla bu yola çıktıklarını kaydederek, bu yolculuğun çok önemli adımlarından birisinin yeni nesil ihtisas serbest bölgeleri olduğunu bildirdi.
Yeni nesil ihtisas serbest bölgeleri modelinin katma değerli üretimin ihracatla desteklenmesi konusunda önemli bir katkı sunacağını dile getiren Batur,
"Bu modelin diğer oluşumlardan en farklı özelliği; tamamen katma değerli ve yüksek teknolojili üretim yapılacak, üretilen değerin sadece ülke için değil daha ziyade ihracat ağırlıklı olarak yönlendirilebilecek." diye konuştu.
Batur, bu serbest bölgelere gelecek dönemde ne tür yatırımların çekilebileceği ve bu oluşumların nasıl güçlendirilebileceği konusunun sadece bu bölgeler için değil tüm ülke adına çok önemli olduğunu anlattı.
Türkiye'nin serbest bölgelerde önemli bir tecrübeye sahip olduğunu vurgulayan ve bu tecrübeden bahseden Batur, serbest bölgelerde bulunan 18 sınırlı alanda 500'e yakını yabancı sermayeli olmak üzere 1.900'e yakın şirketin faaliyet gösterdiğini bildirdi.
Bu firmaların 80 bin istihdam gerçekleştiğini, üretimin yüzde 62'sinin ihraç edildiğini dile getiren Batur, üretimin yüzde 85'ini ihraç etmeyi hedeflediklerini söyledi. Batur, 35 yılı aşkın süredir faal durumdaki serbest bölgeler için sağlanan vergi kolaylığı ve teşviklerden, bürokrasinin azaltılmasından bahsederek, bu bölgelerde yabancılar tarafından yapılan yatırımın 2,5 milyar doları aştığını anlattı.
İHTİSAS SERBEST BÖLGELERİNDEKİ İŞLETMELERE MAAŞ VE KİRA DESTEĞİ
Gonca Yılmaz Batur, şu anki serbest bölge yapılanmasında bir ihtisaslaşma ve kümelenme odağını görmediklerini belirterek, dijitalleşme ve inovasyonu odağına koyan teknoloji şirketlerin küresel anlamda öne çıktığını anlattı.
Batur,
"Şu anda hayat bulmuş yeni modelimizin temelinde katma değerli ve yüksek teknolojili üretimin devlet yardımlarıyla ve ihracat hedefiyle artırılması yatıyor." dedi.