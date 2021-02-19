Milyonlarca kişiye müjde! İstihdam, kira ve faiz desteği verilecek! Şartlar belli oldu! 10 yıl süreyle...

Yeni nesil ihtisas serbest bölgeleri modelinin katma değerli üretimin ihracatla desteklenmesi konusunda önemli bir katkı sunacağını dile getiren Batur, "Bu modelin diğer oluşumlardan en farklı özelliği; tamamen katma değerli ve yüksek teknolojili üretim yapılacak, üretilen değerin sadece ülke için değil daha ziyade ihracat ağırlıklı olarak yönlendirilebilecek." diye konuştu.

Batur, bu serbest bölgelere gelecek dönemde ne tür yatırımların çekilebileceği ve bu oluşumların nasıl güçlendirilebileceği konusunun sadece bu bölgeler için değil tüm ülke adına çok önemli olduğunu anlattı.