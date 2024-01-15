16 milyon emekliye müjde geldi! 17-18-19-20-21-27 Ocak'ta IBAN'a zamlı yatacak! SSK, BAĞ-KUR'lunun tahsis numarasına göre...
SSK ve Bağ-Kur emeklileri için Ocak ayı, maaş ödemeleri ve zam oranları açısından oldukça heyecan verici bir döneme işaret ediyor. Milyonlarca emekli vatandaş, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) yapacağı açıklamaları büyük bir merakla bekliyor. Yeni yılın başlamasıyla birlikte, milyonlarca kişinin gözleri refah payı oranlarına çevrildi.
ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.01.2024
16:27
SSK ve Bağ-Kur emeklileri, bu yıl maaşlarına yapılacak olan zam oranlarını öğrenmiş durumda. Refah payının da yakında netleşmesi bekleniyor. Emekli maaşlarının ödenmesi, tahsis numaralarının son hanelerine göre belirlenen bir takvime göre gerçekleşiyor. Bu sistem, emeklilere ödeme tarihlerini kolayca öğrenme ve buna göre kişisel planlamalarını yapma imkanı tanıyor. Ödemeler genellikle her ay ortalarına doğru gerçekleşiyor ve SGK'nın resmi duyurularıyla kesinleşiyor.
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SSK EMEKLİSİ ZAMLI MAAŞ TAKVİMİ
2024 yılında SSK emeklilerinin ocak ayı maaş ödeme takvimi, tahsis numaralarındaki son rakamlara göre belirlenir. Bu takvime göre, SSK emeklileri aşağıdaki günlerde maaşlarını almaya hak kazanacaklardır:
📍9 ile biten tahsis numaraları: 17 Ocak
📍7 ile biten tahsis numaraları: 18 Ocak 📍5 ile biten tahsis numaraları: 19 Ocak
📍3 ile biten tahsis numaraları: 20 Ocak 📍1 ile biten tahsis numaraları: 21 Ocak 📍8 ile biten tahsis numaraları: 22 Ocak 📍6 ile biten tahsis numaraları: 23 Ocak
📍4 ile biten tahsis numaraları: 24 Ocak 📍2 ile biten tahsis numaraları: 25 Ocak 📍0 ile biten tahsis numaraları: 26 Ocak