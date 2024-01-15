16 milyon emekliye müjde geldi! 17-18-19-20-21-27 Ocak’ta IBAN’a zamlı yatacak! SSK, BAĞ-KUR’lunun tahsis numarasına göre...

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, bu yıl maaşlarına yapılacak olan zam oranlarını öğrenmiş durumda. Refah payının da yakında netleşmesi bekleniyor. Emekli maaşlarının ödenmesi, tahsis numaralarının son hanelerine göre belirlenen bir takvime göre gerçekleşiyor. Bu sistem, emeklilere ödeme tarihlerini kolayca öğrenme ve buna göre kişisel planlamalarını yapma imkanı tanıyor. Ödemeler genellikle her ay ortalarına doğru gerçekleşiyor ve SGK'nın resmi duyurularıyla kesinleşiyor.