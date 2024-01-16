HaberlerGaleriEmekli maaşına %37,57+11.68'lik ek refah puanı artışı! SGK-SSK, BAĞ-KUR, Tarım'lıya yeni zamlı KÖK aylıklar listelendi! 7.500 TL alana en düşük....
Emekli maaşına %37,57+11.68'lik ek refah puanı artışı! SGK-SSK, BAĞ-KUR, Tarım'lıya yeni zamlı KÖK aylıklar listelendi! 7.500 TL alana en düşük....
Bu hafta içinde SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yönelik ek zam oranları netlik kazanacak. Refah payı ve taban aylık artışı için ilgili bakanlıklar tarafından hazırlanan çalışma, Kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak. Kararın heyecanla beklenmesiyle birlikte, refah payıyla birlikte uygulanacak 'eşit zam' için 2 farklı formül öne çıkıyor. Peki emeklinin zamlı maaşı ne zaman belli olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?
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Giriş Tarihi: 16.01.2024 16:16Güncelleme Tarihi: 16.01.2024 17:46