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Haberler Galeri Emekli maaşına %37,57+11.68'lik ek refah puanı artışı! SGK-SSK, BAĞ-KUR, Tarım'lıya yeni zamlı KÖK aylıklar listelendi! 7.500 TL alana en düşük....

Emekli maaşına %37,57+11.68'lik ek refah puanı artışı! SGK-SSK, BAĞ-KUR, Tarım'lıya yeni zamlı KÖK aylıklar listelendi! 7.500 TL alana en düşük....

Bu hafta içinde SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yönelik ek zam oranları netlik kazanacak. Refah payı ve taban aylık artışı için ilgili bakanlıklar tarafından hazırlanan çalışma, Kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak. Kararın heyecanla beklenmesiyle birlikte, refah payıyla birlikte uygulanacak 'eşit zam' için 2 farklı formül öne çıkıyor. Peki emeklinin zamlı maaşı ne zaman belli olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.01.2024 16:16 Güncelleme Tarihi: 16.01.2024 17:46
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Emekli maaşına %37,57+11.68’lik ek refah puanı artışı! SGK-SSK, BAĞ-KUR, Tarım’lıya yeni zamlı KÖK aylıklar listelendi! 7.500 TL alana en düşük....

Bu hafta içinde SSK ve Bağ-Kur emeklileri için beklenen ek zam oranları netleşiyor. İlgili bakanlıklar, refah payı ve taban aylık artışı konularında hazırladıkları çalışmayı Kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunacak. Emeklilerin heyecanla beklediği bu kararın ardında, refah payı ve 'eşit zam' uygulaması için öne çıkan 2 farklı formül bulunuyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekli maaşına %37,57+11.68’lik ek refah puanı artışı! SGK-SSK, BAĞ-KUR, Tarım’lıya yeni zamlı KÖK aylıklar listelendi! 7.500 TL alana en düşük....

Türkiye'de milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin merakla beklediği zam oranlarına ilişkin iki farklı formül üzerinde duruluyor. Bu formüller, Ocak ve Temmuz aylarında farklı zam oranlarını öngörüyor ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklamalarıyla gündeme geldi.

Ocak ve Temmuz aylarında yapılan zamların toplamda yüzde 45 artış sağlandı. Ocak ayında ise yüzde 49.25 oranında bir artış gerçekleşecek.

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Emekli maaşına %37,57+11.68’lik ek refah puanı artışı! SGK-SSK, BAĞ-KUR, Tarım’lıya yeni zamlı KÖK aylıklar listelendi! 7.500 TL alana en düşük....

Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı memur emeklilerinden fazla olacak. Örneğin; Ocak-Haziran döneminde enflasyonun yüzde 24 olması halinde Temmuz zammı SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 24, memur emeklilerinde ise yüzde 18.60 çıkacak. Buna göre de Temmuz'da memur emeklilerinin 5.4 puan daha düşük zam alma durumu oluşacak. Bu nedenle Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yansıtılacak refah payında bu durumun da dikkate alınması gündeme geldi.

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Emekli maaşına %37,57+11.68’lik ek refah puanı artışı! SGK-SSK, BAĞ-KUR, Tarım’lıya yeni zamlı KÖK aylıklar listelendi! 7.500 TL alana en düşük....

Refah Payı Ayarlaması

Önerilen formüllere göre, refah payının yüzde 44-45 seviyelerinde belirlenmesi gündemde. Eğer bu formül kabul edilirse, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yansıtılacak refah payı 6.5-7.5 puan arasında olacak.

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Emekli maaşına %37,57+11.68’lik ek refah puanı artışı! SGK-SSK, BAĞ-KUR, Tarım’lıya yeni zamlı KÖK aylıklar listelendi! 7.500 TL alana en düşük....

Ocak Formülü ve Taban Maaş Artışı

Diğer bir formül, memur emeklileri için uygulanan yüzde 49.25'lik Ocak ayı artışının SSK ve Bağ-Kur emeklilerine de uygulanmasını öneriyor. Bu, enflasyon artışına ek olarak 11.68 puanlık bir refah payı eklenerek zam oranının artırılmasını içeriyor. Böylece, hem işçilerin asgari ücret artışı hem de tüm emeklilerin Ocak ayı artışları yüzde 49 civarında eşitlenmiş olacak.