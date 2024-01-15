SSK Bağkur’lunun yeni maaşları hesaplandı! Refah payı+ 7.500 TL maaş alanlara 11.193 TL! %45, %49 oranla emekliye ek zam...

İKİNCİ FORMÜL OCAK-TEMMUZ EŞİTLİĞİ

Bir diğer formül ise Ocak-Temmuz döneminde zam eşitliğinin sağlanması. Çünkü Temmuz'da da memur emeklilerinin zam oranının SSK ve Bağ-Kur emeklilerinden daha düşük çıkacağı hesaplanıyor. Temmuz'da SSK ve Bağ-Kur emeklilerine bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yansıtılacak. Memur emeklileri ise yüzde 10 zam ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 15'i aşan kısmı üzerinden fark alacak.

Örneğin; Ocak-Haziran döneminde enflasyonun yüzde 24 çıkması halinde Temmuz zammı SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 24, memur emeklilerinde ise yüzde 18.60 olarak gerçekleşecek. Buna göre de Temmuz'da memur emeklilerinin 5.4 puan daha düşük zam alma durumu oluşacak.

