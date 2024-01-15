15 Ocak 2024, Pazartesi
SSK Bağkur'lunun yeni maaşları hesaplandı! Refah payı+ 7.500 TL maaş alanlara 11.193 TL! %45, %49 oranla emekliye ek zam...
SSK Bağkur emeklisine ek zam hesabı yapıldı! Memur ve memur emeklisine yüzde 49,25'lik maaş artışı yapılmasına karşın, işçi ve Bağkur emeklilerinin zam oranının 37,57'de kalması, kamuoyunda beklentilere yol açtı. Emeklilerine yapılacak ek zam kararı, bu hafta içinde gerçekleştirilecek Kabine toplantısında masaya yatırılıyor. Refah payı ve taban aylık artışı için hazırlanan çalışma, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. Kararın heyecanla beklenmesiyle birlikte, refah payıyla 'eşit zam' için öne çıkan 2 formül gündemde. İşte detayları...
Giriş Tarihi: 15.01.2024 12:50 Güncelleme Tarihi: 15.01.2024 13:34
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