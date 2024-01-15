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Haberler Galeri SSK Bağkur'lunun yeni maaşları hesaplandı! Refah payı+ 7.500 TL maaş alanlara 11.193 TL! %45, %49 oranla emekliye ek zam...

SSK Bağkur'lunun yeni maaşları hesaplandı! Refah payı+ 7.500 TL maaş alanlara 11.193 TL! %45, %49 oranla emekliye ek zam...

SSK Bağkur emeklisine ek zam hesabı yapıldı! Memur ve memur emeklisine yüzde 49,25'lik maaş artışı yapılmasına karşın, işçi ve Bağkur emeklilerinin zam oranının 37,57'de kalması, kamuoyunda beklentilere yol açtı. Emeklilerine yapılacak ek zam kararı, bu hafta içinde gerçekleştirilecek Kabine toplantısında masaya yatırılıyor. Refah payı ve taban aylık artışı için hazırlanan çalışma, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. Kararın heyecanla beklenmesiyle birlikte, refah payıyla 'eşit zam' için öne çıkan 2 formül gündemde. İşte detayları...

Giriş Tarihi: 15.01.2024 12:50 Güncelleme Tarihi: 15.01.2024 13:34
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SSK Bağkur’lunun yeni maaşları hesaplandı! Refah payı+ 7.500 TL maaş alanlara 11.193 TL! %45, %49 oranla emekliye ek zam...

Emekliye ek zam düzenlemesinde son viraja girildi. Refah payı ve en düşük emekli maaşı konularında belirlenen rakamlar, önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı'nda masaya yatırılacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın emekli maaşı zammı konusundaki son kararı, bu toplantıda belirlenecek. İşte SSK Bağkur ek zamlı maaş tablosu!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SSK Bağkur’lunun yeni maaşları hesaplandı! Refah payı+ 7.500 TL maaş alanlara 11.193 TL! %45, %49 oranla emekliye ek zam...

Ocak zammının memur emeklilerinde yüzde 49.25, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 37.57 çıkmasının ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın koordinasyonunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan çalışma tamamlandı.

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SSK Bağkur’lunun yeni maaşları hesaplandı! Refah payı+ 7.500 TL maaş alanlara 11.193 TL! %45, %49 oranla emekliye ek zam...

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına yansıyan yüzde 37.57'lik zam oranını refah payı ile yükseltecek, en düşük emekli aylığı ödemesini yukarı çekecek çeşitli formüllerin yer aldığı çalışma, Kabine toplantısında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.

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SSK Bağkur’lunun yeni maaşları hesaplandı! Refah payı+ 7.500 TL maaş alanlara 11.193 TL! %45, %49 oranla emekliye ek zam...

İLK FORMÜL OCAK'TA EŞİT ZAM

Zam için 2 formül konuşuluyor. İlk formül SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur emeklileri arasındaki 11.68 puanlık zam farkının kapatılmasını içeriyor. Buna göre hem SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin hem de memur emeklilerinin kök aylıkları bu ay yüzde 49.25 artmış olacak. Böylece Ocak zammında eşitlik sağlanmış olacak.

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SSK Bağkur’lunun yeni maaşları hesaplandı! Refah payı+ 7.500 TL maaş alanlara 11.193 TL! %45, %49 oranla emekliye ek zam...

İKİNCİ FORMÜL OCAK-TEMMUZ EŞİTLİĞİ

Bir diğer formül ise Ocak-Temmuz döneminde zam eşitliğinin sağlanması. Çünkü Temmuz'da da memur emeklilerinin zam oranının SSK ve Bağ-Kur emeklilerinden daha düşük çıkacağı hesaplanıyor. Temmuz'da SSK ve Bağ-Kur emeklilerine bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yansıtılacak. Memur emeklileri ise yüzde 10 zam ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 15'i aşan kısmı üzerinden fark alacak.

Örneğin; Ocak-Haziran döneminde enflasyonun yüzde 24 çıkması halinde Temmuz zammı SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 24, memur emeklilerinde ise yüzde 18.60 olarak gerçekleşecek. Buna göre de Temmuz'da memur emeklilerinin 5.4 puan daha düşük zam alma durumu oluşacak.