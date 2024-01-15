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Haberler Galeri Cebinde çantasında olanlar hemen kontrol etsin! 5-10-25-50 kuruş ve 1 TL'lik madeni paralar meğer Darphane'de böyle üretiliyormuş

Cebinde çantasında olanlar hemen kontrol etsin! 5-10-25-50 kuruş ve 1 TL'lik madeni paralar meğer Darphane'de böyle üretiliyormuş

Darphane ve Damga Matbaası, madeni para üretiminde büyük bir titizlik ve özen göstermektedir. Merkez Bankası tarafından üretilen madeni paralar, farklı değerlere sahip çeşitleri içermektedir. Bu çeşitler arasında 1 lira, 50 kuruş, 25 kuruş, 10 kuruş, 5 kuruş ve 1 kuruş değerlerinde madeni paralar bulunmaktadır. Her bir madeni paranın üretiminde kalite standartlarına ve teknolojik süreçlere büyük bir özen gösterilmekte, bu sayede üretilen madeni paralar hem güvenliği sağlamakta hem de estetik açıdan tatmin edici bir görünüme sahip olmaktadır.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.01.2024 17:29
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Cebinde çantasında olanlar hemen kontrol etsin! 5-10-25-50 kuruş ve 1 TL’lik madeni paralar meğer Darphane’de böyle üretiliyormuş

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bünyesinde faaliyet gösteren Darphane ve Damga Matbaası, madeni para üretiminde gösterdiği olağanüstü başarı ile geniş bir ilgi toplamaktadır. Bu özel tesis, modern teknoloji ve katı kalite kontrol süreçleriyle donatılmış olup, günlük yaşantımızın vazgeçilmezi olan madeni paraların üretiminde büyük bir özveriyle çalışmaktadır. Üretim süreci, başlangıçtan itibaren titizlikle planlanmış adımlarla ilerlemektedir. İlk aşama, üretimde kullanılacak ham maddenin özenle seçilmesini içermekte olup, bu aşama büyük bir titizlikle gerçekleştirilmektedir.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Cebinde çantasında olanlar hemen kontrol etsin! 5-10-25-50 kuruş ve 1 TL’lik madeni paralar meğer Darphane’de böyle üretiliyormuş

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na bağlı Darphane ve Damga Matbaası, modern teknoloji ve sıkı kalite kontrol süreçleriyle madeni para üretiminde öne çıkıyor. Gündelik hayatımızın ayrılmaz bir parçası olan madeni paralar, bu özel tesiste büyük bir özenle üretiliyor.

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Cebinde çantasında olanlar hemen kontrol etsin! 5-10-25-50 kuruş ve 1 TL’lik madeni paralar meğer Darphane’de böyle üretiliyormuş

Ham Madde Seçiminden Üretime Titizlik

Üretim süreci, kullanılacak ham maddenin seçimiyle başlıyor. Bu aşama, üretilecek paraların kalitesi ve dayanıklılığı açısından büyük önem taşıyor. Seçilen ham madde, Darphane ve Damga Matbaası'nın özel damgalarıyla işlenerek madeni paraların ilk adımı atılıyor.

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Cebinde çantasında olanlar hemen kontrol etsin! 5-10-25-50 kuruş ve 1 TL’lik madeni paralar meğer Darphane’de böyle üretiliyormuş

Madeni Paraların Özgün Damgaları

Her bir madeni para, kendine özgü desenler ve değerlerle işleniyor. Bu özel damgalar, paranın kimliğini ve değerini belirlerken, aynı zamanda paraya estetik bir görünüm kazandırıyor.

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Cebinde çantasında olanlar hemen kontrol etsin! 5-10-25-50 kuruş ve 1 TL’lik madeni paralar meğer Darphane’de böyle üretiliyormuş

Dakik Üretim ve Yüksek Kapasite

Madeni para üretiminde kullanılan makineler, dakikada 700-800 adet üretim kapasitesine sahip. Bu makineler, yüksek hassasiyetle çalışarak paraların kusursuz bir şekilde üretilmesini sağlıyor. Her madeni para, desenlerinin ve değerlerinin yüzeyine kazınmasıyla özel bir karakter kazanıyor.