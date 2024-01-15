Cebinde çantasında olanlar hemen kontrol etsin! 5-10-25-50 kuruş ve 1 TL'lik madeni paralar meğer Darphane'de böyle üretiliyormuş

Darphane ve Damga Matbaası, madeni para üretiminde büyük bir titizlik ve özen göstermektedir. Merkez Bankası tarafından üretilen madeni paralar, farklı değerlere sahip çeşitleri içermektedir. Bu çeşitler arasında 1 lira, 50 kuruş, 25 kuruş, 10 kuruş, 5 kuruş ve 1 kuruş değerlerinde madeni paralar bulunmaktadır. Her bir madeni paranın üretiminde kalite standartlarına ve teknolojik süreçlere büyük bir özen gösterilmekte, bu sayede üretilen madeni paralar hem güvenliği sağlamakta hem de estetik açıdan tatmin edici bir görünüme sahip olmaktadır.