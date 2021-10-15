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Bankalar para dağıtma yarışında! 2 bin 100 TL’ye kadar çıkıyor! Emekliye ek gelir kapısı!

Bankalar emeklileri kazanmak için adeta yarışa girmiş durumda. Promosyonlar ile emeklilerin maaşlarını kendi bankasından almasını isteyen bankalar, kampanya üstüne kampanya düzenliyor. Bu nedenle emekli promosyonu 500 liradan başlayarak 2 bin 100 TL'ye kadar çıkıyor. Özel bankaların düzenlediği kampanyalarda otomatik ödeme talimatı, yakınını getirme gibi şartlar bulunuyor. Emeklilerin promosyon alırken bunlara dikkat etmesi gerekiyor. İşte; bankaların emeklilere dağıttığı promosyon miktarı…

Giriş Tarihi: 15.10.2021 13:20 Güncelleme Tarihi: 15.10.2021 13:20
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Bankalar para dağıtma yarışında! 2 bin 100 TL’ye kadar çıkıyor! Emekliye ek gelir kapısı!

Milyonlarca emekli bankaların sunduğu emekli promosyonlarından faydalanabiliyor. Bankalar emekli müşterisi kazanmak için adeta yarışa girmiş durumda. Emekli vatandaşlara sunulan promosyon miktarı kampanyalarla artıyor. 500 liradan başlayan promosyonlar kampanyalarla birlikte 2 bin 100 TL'ye kadar ulaşabiliyor. Yakınlarını bankaya getirenlere de ekstra ödeme veriliyor. Kimi bankalar ise market indirimi yapıyor.

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Bankalar para dağıtma yarışında! 2 bin 100 TL’ye kadar çıkıyor! Emekliye ek gelir kapısı!

Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberine göre; emeklilere bin 750-bin 800 liraya varan promosyon ödenirken, emekli yakınını getirenlere 250 lira ödeyen de 300 lira market indirimi yapan da var. İşte; bankaların sunduğu promosyon miktarı:

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Bankalar para dağıtma yarışında! 2 bin 100 TL’ye kadar çıkıyor! Emekliye ek gelir kapısı!

■ AKBANK: 31 Ekim'e kadar maaşını taşıyanlara maaşa göre 1.200, 1.500, 1.750 lira veriyor.

■ DENİZBANK: Maaşa göre 675, 850, 1.000 lira ödüyor.

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Bankalar para dağıtma yarışında! 2 bin 100 TL’ye kadar çıkıyor! Emekliye ek gelir kapısı!

■ FİBABANKA: Maaşa göre 500, 625, 750 lira veriyor.

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Bankalar para dağıtma yarışında! 2 bin 100 TL’ye kadar çıkıyor! Emekliye ek gelir kapısı!

■ GARANTİ BBVA: Maaşa göre 1.000, 1.250, 1.500 lira ödüyor. Emekli arkadaşlarını davet edenlere de her bir arkadaşı için 150 lira veriyor.