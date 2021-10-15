Bankalar para dağıtma yarışında! 2 bin 100 TL’ye kadar çıkıyor! Emekliye ek gelir kapısı!

Bankalar emeklileri kazanmak için adeta yarışa girmiş durumda. Promosyonlar ile emeklilerin maaşlarını kendi bankasından almasını isteyen bankalar, kampanya üstüne kampanya düzenliyor. Bu nedenle emekli promosyonu 500 liradan başlayarak 2 bin 100 TL'ye kadar çıkıyor. Özel bankaların düzenlediği kampanyalarda otomatik ödeme talimatı, yakınını getirme gibi şartlar bulunuyor. Emeklilerin promosyon alırken bunlara dikkat etmesi gerekiyor. İşte; bankaların emeklilere dağıttığı promosyon miktarı…