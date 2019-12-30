12.5 milyon emekliye ek zam müjdesi! Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

Emeklilere bir müjde daha geliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla emeklilere 2018'den bu yana bayram ikramiyesi veriliyor. Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı öncesi emeklilerin hesabına bin TL yatırılarak bayramı rahat geçirmeleri sağlanıyor. Emekliler bugüne kadar 4 bayrammda 4 bin TL ödeme aldı. Uygulamadan memnun olan emeklilerin bir isteği daha vardı. Emekliler, bayram ikramiyelerine de maaşlar gibi zam gelmesini talep ediyordu. Zammın enflasyona göre belirlenmesi de talepler arasında yer alıyordu. Emekli bayram ikramiyelerine zam yapılması gündemde. Emekliler bu yıl Ramazan ayında zamlı bayram ikramiyesi alabilir. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 30.12.2019 09:55 Güncelleme Tarihi: 30.12.2019 10:01 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





