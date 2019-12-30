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12.5 milyon emekliye ek zam müjdesi! Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

Emeklilere bir müjde daha geliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla emeklilere 2018'den bu yana bayram ikramiyesi veriliyor. Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı öncesi emeklilerin hesabına bin TL yatırılarak bayramı rahat geçirmeleri sağlanıyor. Emekliler bugüne kadar 4 bayrammda 4 bin TL ödeme aldı. Uygulamadan memnun olan emeklilerin bir isteği daha vardı. Emekliler, bayram ikramiyelerine de maaşlar gibi zam gelmesini talep ediyordu. Zammın enflasyona göre belirlenmesi de talepler arasında yer alıyordu. Emekli bayram ikramiyelerine zam yapılması gündemde. Emekliler bu yıl Ramazan ayında zamlı bayram ikramiyesi alabilir. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 30.12.2019 09:55 Güncelleme Tarihi: 30.12.2019 10:01
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12.5 milyon emekliye ek zam müjdesi! Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

Emekli bayram ikramiyesine zam yapılacak mı? Emeklilerin en önemli gündemlerinden biri bu konu. Emekliler her yıl 2 kez bayram ikramiyesi alıyor. 2018 yılında yürürlüğe giren uygulama ile emekliler toplamda 4 bin TL ek ödeme aldı. 2020'de de emekliler minimum 2 bin TL ek ödeme alacaklar. Ancak emekliler bu ücretin zamlanmasını talep ediyor. Bu ödemeye zam yapılması da olası görülüyor. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte detaylar...

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12.5 milyon emekliye ek zam müjdesi! Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

2 YILDA 4 BİN TL ÖDENDİ

Emekli bayram ikramiyesi uygulaması ilk günden itibaren bin TL olarak sürüyor. Emeklilere devlet eliyle 4 bayramda toplamda 4 bin TL para verildi. Uygulamadan 12.5 milyon emekli yararlandı. Ödemeler için devletin kasasından her seferin 10 milyarın üzerinde para çıktı.

GALERİNİN SONUNDA MAAŞ TABLOSU YER ALMAKTADIR

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12.5 milyon emekliye ek zam müjdesi! Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

Ancak emekliler, ikramiyede yeni tutar bekliyor. İkramiye artışının bir kurala bağlanmasını isteyen emekliler, 'enflasyon güncellemesi' ya da 'her yıl vergi ve harçlara yapılacak artışı gösteren yeniden değerleme oranının yansıtılması' beklentisi taşıyor.

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12.5 milyon emekliye ek zam müjdesi! Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

Enflasyon artışı hayata geçerse; beklenti anketindeki yüzde 11.62'lik tahmine göre ikramiye bin 116 lira 20 kuruşa yükselecek. Yeniden değerleme artışı gelirse de yüzde 22.58 artışla bin 225 lira 80 kuruşa çıkacak.

GALERİNİN SONUNDA MAAŞ TABLOSU YER ALMAKTADIR

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12.5 milyon emekliye ek zam müjdesi! Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİNİ KİMLER ALABİLİR?

Bayram ikramiyesi, ödemenin yapıldığı tarihte SGK'dan emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı (dul-yetim aylığı) ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri almakta olan kişilere ödenecek.