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Altın fiyatları zirve yaptı! Altın fiyatları düşer mi, yükselir mi? Gram altın, tam altın, çeyrek altın ne kadar?

Altın fiyatları zirve yaptı. Fiyatlar 30 Aralık 2019 Pazartesi günü de yükselişini sürdürüyor. Aralık ayı başından itibaren yükselişe geçen altın fiyatları yılı zirve noktada tamamlamak üzere. Altına yatırım yapanlar yüzde 35 seviyesinde kazanç sağladı. En çok kazandıran yatırım altın olurken, yatırımcılar altının yılı hangi fiyatla tamamlayacağını yakından izliyor. Peki, altın fiyatları düşer mi, yükselir mi? Gram altın, tam altın, çeyrek altın ne kadar? İşte güncel altın fiyatları 30 Aralık 2019...

Giriş Tarihi: 30.12.2019 09:35 Güncelleme Tarihi: 30.12.2019 09:41
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Altın fiyatları zirve yaptı! Altın fiyatları düşer mi, yükselir mi? Gram altın, tam altın, çeyrek altın ne kadar?

Altın fiyatları yeni yıl öncesi yükselişini sürdürüyor. 2019'un son günlerine girilirken vatandaşlar altın fiyatları ile yakından ilgileniyor. 2019'un başında yatırım olarak altını seçenler büyük kazanç elde etti. Altın en çok kazandıran yatırım aracı olurken, yılı yüzde 35 seviyesinde kazançla tamamlamak üzere. Altın fiyatlarının yılı nasıl kapatacağı merak konusu. Peki, altın fiyatları düşer mi, yükselir mi? Gram altın, tam altın, çeyrek altın ne kadar? İşte güncel altın fiyatları 30 Aralık...

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Altın fiyatları zirve yaptı! Altın fiyatları düşer mi, yükselir mi? Gram altın, tam altın, çeyrek altın ne kadar?

ALTIN FİYATLARI YÜKSELİR Mİ, DÜŞER Mİ?

TL'deki zayıf görünüm ve altının ons fiyatının son 7 haftanın en yüksek seviyesini test etmesiyle birlikte gram altın fiyatları yukarı yönlü hareketini sürdürdü. Son 4 ayın zirvesinde bulunuyor.

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Altın fiyatları zirve yaptı! Altın fiyatları düşer mi, yükselir mi? Gram altın, tam altın, çeyrek altın ne kadar?

Altın gram cinsi, günü 0.35% değer kazancı ile tamamladı. Teknik olarak Altın gram cinsi, orta vadeli yükseliş trendi ve kısa vadeli yükseliş trendi içinde bulunmaktadır.

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Altın fiyatları zirve yaptı! Altın fiyatları düşer mi, yükselir mi? Gram altın, tam altın, çeyrek altın ne kadar?

Bununla beraber Gram altında kısa vadeli direnç seviyeleri 290.00 ve 291.00'de, destek seviyeleri ise 288.00 ve 287.00'de bulunmaktadır.

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Altın fiyatları zirve yaptı! Altın fiyatları düşer mi, yükselir mi? Gram altın, tam altın, çeyrek altın ne kadar?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

GRAM ALTIN FİYATI
288,62
288,84
%0,41