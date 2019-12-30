Altın fiyatları zirve yaptı! Altın fiyatları düşer mi, yükselir mi? Gram altın, tam altın, çeyrek altın ne kadar?

Altın fiyatları zirve yaptı. Fiyatlar 30 Aralık 2019 Pazartesi günü de yükselişini sürdürüyor. Aralık ayı başından itibaren yükselişe geçen altın fiyatları yılı zirve noktada tamamlamak üzere. Altına yatırım yapanlar yüzde 35 seviyesinde kazanç sağladı. En çok kazandıran yatırım altın olurken, yatırımcılar altının yılı hangi fiyatla tamamlayacağını yakından izliyor. Peki, altın fiyatları düşer mi, yükselir mi? Gram altın, tam altın, çeyrek altın ne kadar? İşte güncel altın fiyatları 30 Aralık 2019...

Giriş Tarihi: 30.12.2019 09:35 Güncelleme Tarihi: 30.12.2019 09:41 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





