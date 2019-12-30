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2020'de dini bayramlar hafta sonu, resmi bayramlar hafta içi! İşte 2020 resmi tatiller takvimi!

2019'un sonuna geldik. Yarın 2019'un son gününü yaşayacağız. Yeni yılın gelmesiyle birlikte gözler tatil takvimine çevrildi. Yoğun tempo ile çalışan iş dünyası her yılın başında, kaç gün tatil yapılacağını yoğun şekilde araştırıyor. 2019'da tatile doymuştuk. Özellikle dini bayramlarda uzun tatiller gerçekleşti. Uzun tatiller iç turizmi hareketlendirdi, oteller doldu taştı. Yeni yıl, 2019 kadar tatil sunmasa da, kısa kaçamaklar yapılabilecek zaman dilimleri de yok değil. Özellikle Kurban Bayramı tam tatil sezonuna denk geliyor. Birçok insan Kurban Bayramı'nda yıllık izinlerini de kullanarak uzun tatiller yapabilir. Bunun dışında 30 Ağustos hariç tüm resmi tatiller hafta içine denk geliyor. Bu da işçilere ek dinlenme veya mesai ücreti kazanma imkanı sunacak. Peki, 2020'de kaç gün tatil yapacağız? İşte 2020 resmi tatiller takvimi...

Giriş Tarihi: 30.12.2019 10:25 Güncelleme Tarihi: 30.12.2019 10:36
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2020'de dini bayramlar hafta sonu, resmi bayramlar hafta içi! İşte 2020 resmi tatiller takvimi!

2020 yılına 1 gün kaldı! Yarın 2019'a veda edip, 2020'ye yeni umutlar ile 'Merhaba' diyeceğiz Her yılın son günlerinde, yeni yılın resmi tatiller takvimi merakla araştırılır. Bu yıl da gelenek bozulmadı. Yılın son günü yoğun şekilde resmi tatiller takvimi araştırılıyor. 2019'da bolca tatil yapan vatandaşlar, 2020'de o kadar uzun tatiller yapamayacak. Ancak yine de tatil sayısı az değil. Sizler için tatil takvimini derledik. İşte detaylar...

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2020'de dini bayramlar hafta sonu, resmi bayramlar hafta içi! İşte 2020 resmi tatiller takvimi!

2019'DA KAÇ GÜN TATİL YAPTIK?

2019 yılında toplam yapılacak 121 gün resmi tatil yaptık. Bu tatillerin 104'ünü hafta sonu izinleri oluşturdu. 17 gün ise resmi tatillerden oluştu. Bu tatillere ek olarak uzatılan Ramazan Bayramı tatili de eklendi ve sayı daha da arttı. İşte 2019'da yaptığımız tatiller...01 Ocak 2019 Salı Yılbaşı

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2020'de dini bayramlar hafta sonu, resmi bayramlar hafta içi! İşte 2020 resmi tatiller takvimi!

23 Nisan 2019 Salı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

01 Mayıs 2019 Çarşamba Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs 2019 Pazar Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

15 Temmuz 2019 Pazartesi Demokrasi ve Direnme Hakkı Günü

30 Ağustos 2019 Cuma Zafer Bayramı

28 Ekim 2019 Pazartesi Cumhuriyet Bayramı Arefesi

29 Ekim 2019 Salı Cumhuriyet Bayramı

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2020'de dini bayramlar hafta sonu, resmi bayramlar hafta içi! İşte 2020 resmi tatiller takvimi!

İŞTE 2020 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

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2020'de dini bayramlar hafta sonu, resmi bayramlar hafta içi! İşte 2020 resmi tatiller takvimi!