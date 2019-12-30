2020'de dini bayramlar hafta sonu, resmi bayramlar hafta içi! İşte 2020 resmi tatiller takvimi!

2019'un sonuna geldik. Yarın 2019'un son gününü yaşayacağız. Yeni yılın gelmesiyle birlikte gözler tatil takvimine çevrildi. Yoğun tempo ile çalışan iş dünyası her yılın başında, kaç gün tatil yapılacağını yoğun şekilde araştırıyor. 2019'da tatile doymuştuk. Özellikle dini bayramlarda uzun tatiller gerçekleşti. Uzun tatiller iç turizmi hareketlendirdi, oteller doldu taştı. Yeni yıl, 2019 kadar tatil sunmasa da, kısa kaçamaklar yapılabilecek zaman dilimleri de yok değil. Özellikle Kurban Bayramı tam tatil sezonuna denk geliyor. Birçok insan Kurban Bayramı'nda yıllık izinlerini de kullanarak uzun tatiller yapabilir. Bunun dışında 30 Ağustos hariç tüm resmi tatiller hafta içine denk geliyor. Bu da işçilere ek dinlenme veya mesai ücreti kazanma imkanı sunacak. Peki, 2020'de kaç gün tatil yapacağız? İşte 2020 resmi tatiller takvimi...