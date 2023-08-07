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Haberler Galeri 12 ay boyunca 1.100 TL verilecek! Ek ödemeler 2 hafta içinde IBAN hesabına yatıyor! Aile Destek ödemesi e-Devlet başvuru ekranı!

12 ay boyunca 1.100 TL verilecek! Ek ödemeler 2 hafta içinde IBAN hesabına yatıyor! Aile Destek ödemesi e-Devlet başvuru ekranı!

Ağustos ayı Aile Destek parası ödeme tarihleri vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. Devlet tarafından maddi durumu olmayan ailelere maddi destek sağlanıyor. Başvuruları e-Devlet'ten alınan Aile Destek paketinin Temmuz ayı ödemeleri geçtiğimiz günlerde yatmaya başladı. Şimdi ise gözler Ağustos ayına çevrildi. Peki Ağustos ayı Aile Destek parası zamlı mı yatacak? 2023 Aile Destek parası başvuru nasıl yapılır? İşte, haberin detayları...

Giriş Tarihi: 07.08.2023 06:49 Güncelleme Tarihi: 07.08.2023 06:49
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12 ay boyunca 1.100 TL verilecek! Ek ödemeler 2 hafta içinde IBAN hesabına yatıyor! Aile Destek ödemesi e-Devlet başvuru ekranı!

"Aile Destek ödemesi zamlı mı yatacak 2023?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine yapılan Aile Destek Programı ödemeleri, aylık gelir aralığına göre 850 TL ile 1.250 TL arasında değişiyor. Temmuz ayı ödemeleri geçtiğimiz günlerde yatmaya başladı. Şimdi ise vatandaşlar, Ağustos ayı ödeme tarihlerini araştırıyor. İşte, zamlı Aile Destek ödemeleri hakkında detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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12 ay boyunca 1.100 TL verilecek! Ek ödemeler 2 hafta içinde IBAN hesabına yatıyor! Aile Destek ödemesi e-Devlet başvuru ekranı!

AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMESİ UZATILDI MI?

Aile Destek Paketi ödemeleri uzatıldı. Konuya ilişkin Başkan Erdoğan, "Türkiye Aile Destek Programı'nın bu sene de devam etmesi kararını aldık." ifadelerini kullanmıştı.

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12 ay boyunca 1.100 TL verilecek! Ek ödemeler 2 hafta içinde IBAN hesabına yatıyor! Aile Destek ödemesi e-Devlet başvuru ekranı!

AİLE DESTEK ÖDEMELERİNE ZAM GELECEK Mİ?

Aile Destek Programı ödemelerinin tutarıyla ilgili ise henüz bir güncelleme kararı alınmadı. Aile Destek ödemelerine yapılacak zamma ilişkin olarak resmi bir açıklama geldiği takdirde haberimiz güncellenecektir.

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12 ay boyunca 1.100 TL verilecek! Ek ödemeler 2 hafta içinde IBAN hesabına yatıyor! Aile Destek ödemesi e-Devlet başvuru ekranı!

AĞUSTOS AYI ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Aile destek yardımı ağustos ayı ödeme tarihiyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Ağustos ayı ödemelerinin ayın 15'inden sonra hesaplara yatırılması bekleniyor.

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12 ay boyunca 1.100 TL verilecek! Ek ödemeler 2 hafta içinde IBAN hesabına yatıyor! Aile Destek ödemesi e-Devlet başvuru ekranı!

DESTEK ÖDEMELERİ ZAMLANDI MI?

Aile Destek Programı ödemeleri hane başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şu şekilde:

450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL