13 milyon emekliye baharı getirecek ödeme! 72 saat içinde hesaplara yatacak! 1.000 TL’ye kadar...

E-DEVLET ÜZERİNDEN BANKA DEĞİŞİKLİĞİ NASIL YAPILIR?

Emekli maaşınızı PTT'ye, başka bankaya ya da başka şubeye taşımak istiyorsanız bunu e-devlet üzerinden de rahatlıkla yapabilirsiniz.

Bunun için takip etmeniz gereken işlemler şu şekildedir;