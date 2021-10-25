25 Ekim 2021, Pazartesi
13 milyon emekliye baharı getirecek ödeme! 72 saat içinde hesaplara yatacak! 1.000 TL'ye kadar...
Bankalar emekli vatandaşlara yüzünü güldürecek adımları atıyor. Milyonlarca emekliye verilen promosyon ödemeleri için bankalar yarışa girdi. 2021 yılı için emekli promosyonunu almaya 3 yıllık taahhüdü dolmuş olanlar hak kazanacak. Yeni emekli olanlarda fırsattan yararlanabiliyor. Kamu ve özel bankalar da promosyon miktarlarını duyuruyor. Emekliler için verilen promosyon ödemeleri yıl içinde güncellemeler geliyor. İşte, bankaların güncel promosyon ödemeleri...
Giriş Tarihi: 25.10.2021 18:50 Güncelleme Tarihi: 25.10.2021 18:50
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