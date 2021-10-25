25 Ekim 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri 13 milyon emekliye baharı getirecek ödeme! 72 saat içinde hesaplara yatacak! 1.000 TL'ye kadar...

13 milyon emekliye baharı getirecek ödeme! 72 saat içinde hesaplara yatacak! 1.000 TL'ye kadar...

Bankalar emekli vatandaşlara yüzünü güldürecek adımları atıyor. Milyonlarca emekliye verilen promosyon ödemeleri için bankalar yarışa girdi. 2021 yılı için emekli promosyonunu almaya 3 yıllık taahhüdü dolmuş olanlar hak kazanacak. Yeni emekli olanlarda fırsattan yararlanabiliyor. Kamu ve özel bankalar da promosyon miktarlarını duyuruyor. Emekliler için verilen promosyon ödemeleri yıl içinde güncellemeler geliyor. İşte, bankaların güncel promosyon ödemeleri...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.10.2021 18:50 Güncelleme Tarihi: 25.10.2021 18:50
  • 1
  • 11
13 milyon emekliye baharı getirecek ödeme! 72 saat içinde hesaplara yatacak! 1.000 TL’ye kadar...

13 milyon emekliye baharı getirecek ödeme. 72 saat içinde hesaplara yatacak. 1.000 TL'ye kadar ödeme yapılıyor. Ülkemizde bulunan emekli vatandaşlar bankaların sunduğu promosyon ödemelerinden yararlanabiliyor. 3 yıllık taahhüdü dolan emekliler ve yeni emeklilik maaşı almaya hak kazanan vatandaşlar ödeme imkanına başvurabiliyor. Bankaların SGK ile yaptığı anlaşma kapsamında milyonlarca emekli, maaşlarını anlaştıkları bankadan alma taahhüdü vererek bankalardan promosyon alabiliyor. Bankaların sunduğu promosyon fırsatlarını haberimizde derledik. İşte, güncel promosyon miktarları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 11
13 milyon emekliye baharı getirecek ödeme! 72 saat içinde hesaplara yatacak! 1.000 TL’ye kadar...

PROMOSYON ÜCRETİ NASIL ALINIR?

İlk maaşınızı SGK'nın anlaşmalı olduğu bankadan aldıktan sonra maaşınızı dilediniz bankaya taşıyabilirsiniz. Bu taşıma esnasında bankalar 3 sene kendi bankalarıyla çalışmayı kabul etmeniz halinde size promosyon ödemesi yapmaktadır. Böylelikle ikinci ay maaşınızı bankanızda promosyonlu almış olursunuz.

  • 3
  • 11
13 milyon emekliye baharı getirecek ödeme! 72 saat içinde hesaplara yatacak! 1.000 TL’ye kadar...

E-DEVLET ÜZERİNDEN BANKA DEĞİŞİKLİĞİ NASIL YAPILIR?

Emekli maaşınızı PTT'ye, başka bankaya ya da başka şubeye taşımak istiyorsanız bunu e-devlet üzerinden de rahatlıkla yapabilirsiniz.

Bunun için takip etmeniz gereken işlemler şu şekildedir;

  • 4
  • 11
13 milyon emekliye baharı getirecek ödeme! 72 saat içinde hesaplara yatacak! 1.000 TL’ye kadar...

* Öncelikle bu adrese giriş yapın.

* Eğer e-devlet kimlik doğrulaması yapmadıysanız otomatik olarak kimlik doğrulaması sayfasına yönlendirileceksiniz.

* Kimlik doğrulaması için TC kimlik numarasına ve e-devlet şifresine ihtiyacınız var.

  • 5
  • 11
13 milyon emekliye baharı getirecek ödeme! 72 saat içinde hesaplara yatacak! 1.000 TL’ye kadar...

* Giriş yaptıktan sonra tekrar SGK'nın sayfasına yönlendirileceksiniz.

* Burada hangi kurumdan emekliyseniz onun seçenekleri arasında banka ve adres değişikliğini bularak tıklayın.

* Açılan sayfada kimlik bilgilerinizi görebilirsiniz. Sol taraftaki banka/şube değişikliğini tıklayarak yeni banka bilgilerinizi girebilirsiniz.

* Ardından güncelleme kısmına tıklayın.