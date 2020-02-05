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107 TL elektrik desteği! 2 milyon kişiye bedava elektirik... Dar gelirliye bedava elektrik başvurusu nasıl yapılır?

Devlet sosyal yardımlarını farklı başlıklar altında gün geçtikçe artırıyor. Dar gelirli vatandaşa birçok maddi ödeme yapılırken, geçtiğimiz yıl bedava elektrik uygulaması da hayata geçirildi. Dar gelirli vatandaşlar elektrik faturasını ödeyemediğini beyan ettiğinde,gerekli başvuruları tamamlayarak devletten destek alabilir. Devlet 2 milyon haneye bedava elektrik sunarken, 10 milyon kişi bu hizmetten dolaylı olarak faydalanmış oluyor. Peki, dar gelirli bedava elektrik başvurusu nasıl yapılır? Dar gelirli bedava elektrik şartları neler? Dar gelirli elektrik fatura desteği ne kadar? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 05.02.2020 10:11 Güncelleme Tarihi: 05.02.2020 10:14
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107 TL elektrik desteği! 2 milyon kişiye bedava elektirik... Dar gelirliye bedava elektrik başvurusu nasıl yapılır?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sosyal yardım programları kapsamında dar gelirli ailelere her konuda destek sunuyor. Yardım programları gıda, barınma, sağlık, eğitim ana başlıkları altında çeşitlenerek artıyor. 1 Mart 2019 tarihinde yürürlüğe giren elektrik desteği de sosyal yardım programlarına eklendi. 2 milyon haneye elektrik desteği sunuluyor. Elektrik faturaları 106 TL'ye kadar karşılanıyor. Destek almak için sosyal yardım ve dayanışma vakıflarına başvurmak gerekiyor. Elektrik desteği almak isteyen vatandaşlar için, "Elektrik desteği nasıl alınır? Elektrik desteği alma şartları neler? Elektrik desteği ne kadar?" sorularının yanıtlarını derledik. İşte 2020 dar gelirliye elektrik programı ile ilgili tüm bilgiler...

2 MİLYON KİŞİYE ELEKTRİK DESTEĞİ - VİDEO İÇİN TIKLAYINIZ

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107 TL elektrik desteği! 2 milyon kişiye bedava elektirik... Dar gelirliye bedava elektrik başvurusu nasıl yapılır?

2 MİLYON KİŞİYE ÖDENİYOR

Devlet elektrik desteği adı altında 2 milyon 22 bin kişinin elektrik faturasını ödeyecek. Uygulama 1 Mart 2019'dan itibaren yürürlükte. Elektrik desteğinden dolaylı olarak yararlananların sayısı 10 milyon seviyesinde.

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107 TL elektrik desteği! 2 milyon kişiye bedava elektirik... Dar gelirliye bedava elektrik başvurusu nasıl yapılır?

ELEKTRİK FATURASI DESTEĞİ NASIL ALINIR?

Başvurular, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı hizmet vermek olan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yapılıyor. İl veya ilçelerde bulunan vakıflara yapılan başvuru neticesinden bu sosyal yardımdan faydalanmaya hakkı bulunduğu tespit edilen vatandaşlara destek ödemeleri yapılıyor.

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107 TL elektrik desteği! 2 milyon kişiye bedava elektirik... Dar gelirliye bedava elektrik başvurusu nasıl yapılır?

ELEKTRİK DESTEĞİ NE KADAR?

Elektrik desteği 53 TL ile 106 TL arasında değişiyor. Hanelerde yaşayan kişi sayısı ve kilovatsaat üzerinden ödeme yapılıyor. Buna göre;

- 1-2 kişilik hanelere aylık 75 kilovatsaat (53.27 TL)

- 3 kişilik hanelere aylık 100 kilovatsaat (71.02 TL)

- 4 kişilik hanelere aylık 125 kilovatsaat (88.78 TL)

- 5 ve daha fazla kişilik hane: 106 TL ödeme alıyor.

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107 TL elektrik desteği! 2 milyon kişiye bedava elektirik... Dar gelirliye bedava elektrik başvurusu nasıl yapılır?

KİMLER ELEKTRİK DESTEĞİ ALABİLİR?

Elektrik desteği dar gelirli vatandaşlara ödeniyor. İstenen şartları yerine getiren her vatandaş devletten elektrik desteği alabiliyor. İstenen şartlar arasında gelir beyanı öne çıkıyor.