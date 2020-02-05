107 TL elektrik desteği! 2 milyon kişiye bedava elektirik... Dar gelirliye bedava elektrik başvurusu nasıl yapılır?
Devlet sosyal yardımlarını farklı başlıklar altında gün geçtikçe artırıyor. Dar gelirli vatandaşa birçok maddi ödeme yapılırken, geçtiğimiz yıl bedava elektrik uygulaması da hayata geçirildi. Dar gelirli vatandaşlar elektrik faturasını ödeyemediğini beyan ettiğinde,gerekli başvuruları tamamlayarak devletten destek alabilir. Devlet 2 milyon haneye bedava elektrik sunarken, 10 milyon kişi bu hizmetten dolaylı olarak faydalanmış oluyor. Peki, dar gelirli bedava elektrik başvurusu nasıl yapılır? Dar gelirli bedava elektrik şartları neler? Dar gelirli elektrik fatura desteği ne kadar? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 05.02.2020 10:11Güncelleme Tarihi: 05.02.2020 10:14