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1000 TL’ye kadar promosyon müjdesi! Emekli promosyon ücreti ne kadar? Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?
Bankalardan emekliler için yeni kampanyalar gelmeye devam ediyor. Emekli vatandaşlar bir sefere mahsus olmak üzere bankalardan promosyon almaya hak kazanıyor. Promosyon almak için 36 ay boyunca bankaya taahhüt vermek gerekiyor. Emekliler bu şekilde promosyon kampanyasından yararlanabiliyor. Bankalar art arda yeni promosyon kampanyaları açıklıyor. Son olarak TEB tarafından açıklanan kampanyaya göre emekliler 1000 TL'ye kadar promosyon alabilecek. Peki, hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Emekli promosyon ücreti ne kadar? İşte yanıtı…
Giriş Tarihi: 08.10.2019 23:04 Güncelleme Tarihi: 08.10.2019 23:06
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