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1000 TL’ye kadar promosyon müjdesi! Emekli promosyon ücreti ne kadar? Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

Bankalardan emekliler için yeni kampanyalar gelmeye devam ediyor. Emekli vatandaşlar bir sefere mahsus olmak üzere bankalardan promosyon almaya hak kazanıyor. Promosyon almak için 36 ay boyunca bankaya taahhüt vermek gerekiyor. Emekliler bu şekilde promosyon kampanyasından yararlanabiliyor. Bankalar art arda yeni promosyon kampanyaları açıklıyor. Son olarak TEB tarafından açıklanan kampanyaya göre emekliler 1000 TL'ye kadar promosyon alabilecek. Peki, hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Emekli promosyon ücreti ne kadar? İşte yanıtı…

Giriş Tarihi: 08.10.2019 23:04 Güncelleme Tarihi: 08.10.2019 23:06
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1000 TL’ye kadar promosyon müjdesi! Emekli promosyon ücreti ne kadar? Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

Bankalardan emekliler için yeni kampanyalar gelmeye devam ediyor. Emekli vatandaşlar bir sefere mahsus olmak üzere bankalardan promosyon almaya hak kazanıyor. Promosyon almak için 36 ay boyunca bankaya taahhüt vermek gerekiyor. Emekliler bu şekilde promosyon kampanyasından yararlanabiliyor. Bankalar art arda yeni promosyon kampanyaları açıklıyor. Son olarak TEB tarafından açıklanan kampanyaya göre emekliler 1000 TL'ye kadar promosyon alabilecek. Peki, hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Emekli promosyon ücreti ne kadar? İşte yanıtı…

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1000 TL’ye kadar promosyon müjdesi! Emekli promosyon ücreti ne kadar? Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

Emekli promosyon ücreti ne kadar? Bankaların emekli promosyon ücretleri vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Bir sefere mahsus olmak üzere promosyon alacak emekliler en fazla promosyon teklifini merak ediyor. Peki, hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Emekli promosyonunu almaya hak kazanmak için, anlaşacağınız bankadan 3 yıllık maaş alma taahhüdü vermek gerekiyor. Emekli promosyon ücretleri için yapılan son kampanya TEB'den geldi! Türkiye Ekonomi Bankası (TEB), gerekli şartları yerine getiren emekli vatandaşlara 1000 TL'ye kadar promosyon verileceğini açıkladı. İşte, tüm bankaların emekli promosyon ücretleri…

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1000 TL’ye kadar promosyon müjdesi! Emekli promosyon ücreti ne kadar? Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

TEB'DEN 1000 TL'YE KADAR PROMOSYON

7 Ekim itibariyle başlayan promosyon dönemine göre, maaşını 36 boyunca bankaya taşıyan emekliler farklı miktarlarda promosyon almaya hak kazanacak. 999 TL'ye kadar maaş alan emeklilere 850 TL, 1.000 – 1.999 TL maaş alan emeklilere 925 TL, 2.000 TL ve üzeri maaş alan emeklilere de 1.000 TL promosyon verilecek.

Kampanya dönemi içerisinde en az 2 adet yeni otomatik fatura ödeme talimatı verilmesi gerekiyor.

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1000 TL’ye kadar promosyon müjdesi! Emekli promosyon ücreti ne kadar? Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

İŞTE TÜM BANKALARIN EMEKLİ PROMOSYON ÜCRETLERİ!

AKBANK: 450 liraya varan ödeme yapıyor. Tüm ATM'lerden ücretsiz para çekme, bedava havale ve EFT, bireysel kredilere özel faiz oranı gibi imkanlar sunuyor. Emekliler, maaşları yatmadan 2 gün önce hesaptan para çekebiliyor.

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1000 TL’ye kadar promosyon müjdesi! Emekli promosyon ücreti ne kadar? Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

DENİZBANK: 450 liraya varan ödeme yapıyor. Emekli maaşı müşterisi kazandıranlara da 100 lira veriyor. Alışveriş ve faturalarda indirim, özel faizli kredi gibi uygulamaları var.