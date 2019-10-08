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EYT son durum nedir? EYT çıkacak mı? 8 Ekim EYT son dakika haberleri gözler Meclis’te!

EYT çıkacak mı? 8 Ekim EYT son dakika haberleri emeklilikte yaşa takılan milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. TBMM'nin yeni yasama döneminin Ekim başında açılmasının ardından EYT son durum sorgulanıyor. Henüz resmi bir açıklama olmasa da komisyonda 3 farklı EYT teklifi hazırlanacağı belirtiliyordu. EYT için Finlandiya modeli öne çıkarken, emekliliklerin 10 yıla çıkması öngörülüyordu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan flaş EYT açıklaması geldi. İşte, EYT son durum ile ilgili yeni gelişmeler…

Giriş Tarihi: 08.10.2019 16:27 Güncelleme Tarihi: 08.10.2019 16:30
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EYT son durum nedir? EYT çıkacak mı? 8 Ekim EYT son dakika haberleri gözler Meclis’te!

8 Ekim EYT son durum nedir? EYT çıkacak mı sorusuna EYT son dakika haberlerini araştıran vatandaşlar yanıt arıyor. Emeklilikte yaşa takılan milyonlarca vatandaş, yeni EYT yasasının Meclis gündemine gelmesini bekliyor. 3 yeni EYT modelinin TBMM'de görüşülmesi beklenirken, Finlandiya modeli de ön plana çıkıyor. Bu modelin yasalaşması halinde vatandaşların emeklilikleri 10 yıllık süreye yayılacak ve 1 milyon kişi de bundan faydalanabilecek. Peki, EYT çıkacak mı? 8 Ekim EYT son durum nedir? Konuyla ilgili son açıklama Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan geldi.

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EYT son durum nedir? EYT çıkacak mı? 8 Ekim EYT son dakika haberleri gözler Meclis’te!

EYT HAKKINDA SON AÇIKLAMA

Milliyet'in haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın kampta yaptığı sunumların ardından milletvekillerinden en çok gelen soru Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili oldu.

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EYT son durum nedir? EYT çıkacak mı? 8 Ekim EYT son dakika haberleri gözler Meclis’te!

Albayrak, sorulara "EYT gündemimizde yok, böyle bir çalışma da yok" diye yanıt verdi.

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EYT son durum nedir? EYT çıkacak mı? 8 Ekim EYT son dakika haberleri gözler Meclis’te!

Albayrak'ın, sunumunda, "Seçimlerin yenilenmesi ve ekonomik saldırılar olmasaydı bugün ekonomideki veriler bizim istediğimiz noktada olacaktı. Ama çalışmalarımızı yaptık. En kısa sürede özellikle işsizlikte pozitif adımlar olacak" dediği öğrenildi.

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EYT son durum nedir? EYT çıkacak mı? 8 Ekim EYT son dakika haberleri gözler Meclis’te!

EYT'DE 3 TEKLİF GÖRÜŞÜLECEK

Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Sosyal Güvenlik Komisyonu Başkanı Ali Duman, son bir bir yıl içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yararına 20 dolayında yasa teklifi verildiğini ve tekliflerde üç farklı emeklilik yönteminin yer aldığına dikkat çekti.