EYT son durum nedir? EYT çıkacak mı? 8 Ekim EYT son dakika haberleri gözler Meclis’te!

EYT çıkacak mı? 8 Ekim EYT son dakika haberleri emeklilikte yaşa takılan milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. TBMM'nin yeni yasama döneminin Ekim başında açılmasının ardından EYT son durum sorgulanıyor. Henüz resmi bir açıklama olmasa da komisyonda 3 farklı EYT teklifi hazırlanacağı belirtiliyordu. EYT için Finlandiya modeli öne çıkarken, emekliliklerin 10 yıla çıkması öngörülüyordu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan flaş EYT açıklaması geldi. İşte, EYT son durum ile ilgili yeni gelişmeler…