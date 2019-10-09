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Emekliye 1.000 TL promosyon | SSK SGK ve Bağ-Kur emeklisine hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

Bankalar '3 yıl maaşımı sizden alacağım' taahhüdü veren emeklilere bin liraya varan promosyon veriyor. 2 gün erken maaş, emekli müşteri kazandırana 125 lira gibi imkanlar da var. Peki hangi banka emeklilere ne kadar promosyon veriyor? Bankaların sunduğu diğer avantajlar neler? Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler ahaber.com.tr'de...

Giriş Tarihi: 09.10.2019 08:08 Güncelleme Tarihi: 09.10.2019 08:08
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Emekliye 1.000 TL promosyon | SSK SGK ve Bağ-Kur emeklisine hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

Bankaların emekli rekabeti sürüyor. Emeklilere pek çok özel imkan sunan bankalar, 3 yıllık dönem için promosyonu bin liraya kadar çıkardı.

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Emekliye 1.000 TL promosyon | SSK SGK ve Bağ-Kur emeklisine hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

Faizsiz 2 gün erken maaş, emekli müşteri kazandırana 100-125 lira ödeme gibi uygulamalar da var. İşte bazı kampanyalar:

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Emekliye 1.000 TL promosyon | SSK SGK ve Bağ-Kur emeklisine hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

AKBANK: 450 liraya varan ödeme yapıyor. Tüm ATM'lerden ücretsiz para çekme, bedava havale ve EFT, kredilere özel faiz oranı gibi imkanlar sunuyor.

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Emekliye 1.000 TL promosyon | SSK SGK ve Bağ-Kur emeklisine hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

Emekliler, maaşları yatmadan 2 gün önce hesaptan para çekebiliyor.

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Emekliye 1.000 TL promosyon | SSK SGK ve Bağ-Kur emeklisine hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

DENİZBANK: 450 liraya varan ödeme yapıyor. Emekli maaşı müşterisi kazandıranlara da 100 lira veriyor. İndirimli alışveriş, özel faizli kredi gibi uygulamaları var.