Emekliye 1.000 TL promosyon | SSK SGK ve Bağ-Kur emeklisine hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

Bankalar '3 yıl maaşımı sizden alacağım' taahhüdü veren emeklilere bin liraya varan promosyon veriyor. 2 gün erken maaş, emekli müşteri kazandırana 125 lira gibi imkanlar da var. Peki hangi banka emeklilere ne kadar promosyon veriyor? Bankaların sunduğu diğer avantajlar neler? Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler ahaber.com.tr'de...

Giriş Tarihi: 09.10.2019 08:08 Güncelleme Tarihi: 09.10.2019 08:08 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





