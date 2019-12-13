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100 bin sosyal konut başvurusu nasıl yapılır? Başvurular ne zaman başlıyor? TOKİ hangi ilde ne kadar ev yapacak?

100 bin sosyal konut projesi için başvuru detayları belli olmaya devam ediyor. Türkiye'nin 81 ilinde gerçekleşecek olan TOKİ sosyal konut projesi, illerin nüfusuna göre değişiklik gösterecek. Bazı illerde sosyal konut sayısı 10 bini bulurken bazı illerde ise nüfusa oranla 300 civarı inşa edilecek. Vatandaşlar internette "TOKİ sosyal konut projesi başvuru şartları neler olacak? TOKİ projeleri nerelerde inşa edilecek? TOKİ hangi ilde ne kadar ev yapacak? gibi sorulara yanıt arıyor. İşte, TOKİ 100 bin sosyal konut başvuru şartları ve detaylı bilgiler

Giriş Tarihi: 13.12.2019 15:29 Güncelleme Tarihi: 13.12.2019 15:52
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100 bin sosyal konut başvurusu nasıl yapılır? Başvurular ne zaman başlıyor? TOKİ hangi ilde ne kadar ev yapacak?

TOKİ 100 bin sosyal konut projesi için başvuru detayları belli oluyor. Türkiye'nin 81 ilinde gerçekleşecek olan TOKİ sosyal konut projesi, illerin nüfusuna göre değişiklik gösterecek. Bazı illerde sosyal konut sayısı 10 bini bulurken bazı illerde ise nüfusa oranla 300 civarı inşa edilecek. Peki, TOKİ sosyal konut projesi başvuru şartları neler olacak ve projeler nerelerde inşa edilecek? İşte, TOKİ 100 bin sosyal konut başvuru şartları ve detaylı bilgiler

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100 bin sosyal konut başvurusu nasıl yapılır? Başvurular ne zaman başlıyor? TOKİ hangi ilde ne kadar ev yapacak?

TOKİ'NİN 100 BİN SOSYAL KONUT PROJESİNDE BAŞVURU ŞARTLARI NELER OLACAK?

İşte, o detaylar...

TOKİ'nin dar gelirlilere sosyal konut projesi, geçtiğimiz dönemlerde olduğu gibi kategorilerden oluşacak. Bu kategoriler şu şekilde olacak;

1. Kategori olan"Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerinin",
2. Kategori olan"En az %40 Engelli Vatandaşlarımızın"
3. Kategori olan "Emekli Vatandaşlar"ın
4. Kategori olan "Diğer alıcı adaylarının"

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100 bin sosyal konut başvurusu nasıl yapılır? Başvurular ne zaman başlıyor? TOKİ hangi ilde ne kadar ev yapacak?

TOKİ 100 BİN SOSYAL KONUT BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
Öğrenilen bilgilere göre aylık en fazla 5 bin 500 liralık aile gelirine sahip olan vatandaşların başvurabileceği TOKİ sosyal konut projesi için konut alınacak ilde en az 1 yıl ikamet edilmesi, daha önce TOKİ'den ev alınmamış olunmaması, başvuran kişiye eşine ve velayetindeki çocuklara ait tapu olmaması önem arz edecek.

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100 bin sosyal konut başvurusu nasıl yapılır? Başvurular ne zaman başlıyor? TOKİ hangi ilde ne kadar ev yapacak?

Ucuz toplu konut projeleri kapsamında 100 bin sosyal konut inşa edecek olan TOKİ, bu konutları aylık 894 liradan başlayan taksitlerle satışa sunacak. 240 ay vadelik taksitler için yüzde 10'luk bir peşinat talep eden TOKİ, evleri 2+1 75-85 metrekare ve 3+1 100 metrekare olarak inşa edecek.

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100 bin sosyal konut başvurusu nasıl yapılır? Başvurular ne zaman başlıyor? TOKİ hangi ilde ne kadar ev yapacak?

TOKİ'NİN YAPACAĞI EVLER NE KADAR OLACAK?
75 metrekare ve 140 bin lira fiyatlı 2+1 daire için yüzde 10'a denk gelen 14 bin TL peşinat veren vatandaş, 0.49 faiz oranı ve 240 ay vadeyle aylık 894 lira taksitle ev sahibi olacak.

100 metrekare ve 160 bin lira fiyatlı 3+1 daire için yüzde 10'a denk gelen 16 bin lirayı peşinat veren vatandaş, 0.49 faiz oranı ve 240 ay vadeyle aylık 1022 lira taksitle ev sahibi olacak.