100 bin sosyal konut başvurusu nasıl yapılır? Başvurular ne zaman başlıyor? TOKİ hangi ilde ne kadar ev yapacak?

100 bin sosyal konut projesi için başvuru detayları belli olmaya devam ediyor. Türkiye'nin 81 ilinde gerçekleşecek olan TOKİ sosyal konut projesi, illerin nüfusuna göre değişiklik gösterecek. Bazı illerde sosyal konut sayısı 10 bini bulurken bazı illerde ise nüfusa oranla 300 civarı inşa edilecek. Vatandaşlar internette "TOKİ sosyal konut projesi başvuru şartları neler olacak? TOKİ projeleri nerelerde inşa edilecek? TOKİ hangi ilde ne kadar ev yapacak? gibi sorulara yanıt arıyor. İşte, TOKİ 100 bin sosyal konut başvuru şartları ve detaylı bilgiler

Giriş Tarihi: 13.12.2019 15:29 Güncelleme Tarihi: 13.12.2019 15:52 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





