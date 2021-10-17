10 yıl sigorta – 1800 gün prim yeterli! Yaşı beklemeden maaş bağlanıyor! Hem işçiye hem esnafa…

İşçi ve çalışanları koruyan kanunlar sayesinde her yıl binlerce kişi erken emekli olma şansı buluyor. Çalışanlara 10 yıl sigorta ve 1800 gün prim ödenmesi halinde erken emekli olma hakkı veriliyor. Bu fırsattan sadece işçiler değil esnaflar da faydalanabiliyor. Böylelikle yaş şartını beklemeden maaş alabiliyorsunuz. Ancak emekli olmanız için il ve ilçenizdeki SGK merkezlerine başvurmanız gerekiyor.