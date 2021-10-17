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10 yıl sigorta – 1800 gün prim yeterli! Yaşı beklemeden maaş bağlanıyor! Hem işçiye hem esnafa…

İşçi ve çalışanları koruyan kanunlar sayesinde her yıl binlerce kişi erken emekli olma şansı buluyor. Çalışanlara 10 yıl sigorta ve 1800 gün prim ödenmesi halinde erken emekli olma hakkı veriliyor. Bu fırsattan sadece işçiler değil esnaflar da faydalanabiliyor. Böylelikle yaş şartını beklemeden maaş alabiliyorsunuz. Ancak emekli olmanız için il ve ilçenizdeki SGK merkezlerine başvurmanız gerekiyor.

Giriş Tarihi: 17.10.2021 11:34 Güncelleme Tarihi: 17.10.2021 11:35
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10 yıl sigorta – 1800 gün prim yeterli! Yaşı beklemeden maaş bağlanıyor! Hem işçiye hem esnafa…

10 yıl sigorta ve 1800 prim gün şartlarını yerine getirene erken emeklilik veriliyor. Bunun için de il veya ilçedeki SGK merkezlerine başvurarak, yetkili kuruma sevk edilip rapor almanız gerekmekte. Sosyal devlet destekleri sayesinde, çalışanlar ve esnaf mağdur olmadan ilerleyen yaşlarını daha kolay planlayabiliyor. Peki; 1800 günle emeklilik nasıl oluyor? İşte yanıtı!

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10 yıl sigorta – 1800 gün prim yeterli! Yaşı beklemeden maaş bağlanıyor! Hem işçiye hem esnafa…

Sosyal güvenlik mevzuatımız çalışma gücünü belli oranda kaybeden sigortalılara erken emeklilik hakkı tanıyor.

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10 yıl sigorta – 1800 gün prim yeterli! Yaşı beklemeden maaş bağlanıyor! Hem işçiye hem esnafa…

Eğer doğuştan bir engel varsa, yaş şartına bakılmadan daha az sürede emeklilik imkanına kavuşuluyor.

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10 yıl sigorta – 1800 gün prim yeterli! Yaşı beklemeden maaş bağlanıyor! Hem işçiye hem esnafa…

Yine sonradan çıkan rahatsızlıklarda da malulen emeklilik ya da iş göremezlik gibi kolaylıklar sunuluyor.

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10 yıl sigorta – 1800 gün prim yeterli! Yaşı beklemeden maaş bağlanıyor! Hem işçiye hem esnafa…

Malulen emeklilik için aranan en önemli şart, çalışma gücünde en az yüzde 60 kayıp olduğuna dair sağlık kurulu raporu.