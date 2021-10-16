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15 bin TL indirim fırsatı! Ekim ayı kampanyaları belli oldu! Sıfır araba alacaklara bayram havası estirecek

Sıfır araba almak isteyenler fiyat araştırmalarını sürdürüyor. Bekleyenler için büyük fırsat geldi. Sıfır araçlarda Ekim ayı kampanyaları belli oldu. Markalar yeni ay itibariyle indirim ve kampanya yarışına girişti. İndirimli ve vadeli araba almak isteyenler ise bayilerin yolunu tutmaya başladı. Otomobil sahibi olmak isteyenlerin merakla beklediği ekim ayı sıfır araç kampanyalarını araştırmaya başladı. Sizler için kampanyalı araçları detaylı şekilde araştırdık. İşte, sıfır araba alacaklara bayram havası estirecek fırsatlar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.10.2021 21:08 Güncelleme Tarihi: 16.10.2021 21:08
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15 bin TL indirim fırsatı! Ekim ayı kampanyaları belli oldu! Sıfır araba alacaklara bayram havası estirecek

15 bin TL indirim fırsatı. Ekim ayı kampanyaları belli oldu. Sıfır araba alacaklara bayram havası estirecek. Pandemi döneminde araba fiyatlarında yaşanan artış büyük hayal kırıklığı yarattı. Markalar yeni ayın başlangıcı ile kampanya yarışına girerken sundukları indirim ve vadeler ile araç alacaklarını bayilere çekmeye çalışıyor. Markaların kampanyalı fiyatları son günlerin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. İşte, ekim ayı sıfır araçlarda dikkat çeken kampanyalar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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15 bin TL indirim fırsatı! Ekim ayı kampanyaları belli oldu! Sıfır araba alacaklara bayram havası estirecek

Markalar yeni ayın başlangıcı ile kampanya yarışına girerken sundukları indirim ve vadeler ile araç alacaklarını bayilere çekmeye çalışıyor. Çeşitli vade seçeneklerinin yanı sıra çok sayıda marka belli modellerinde fiyat indirimine de gitti. İşte marka marka ekim ayı sıfır araç kampanyaları..

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15 bin TL indirim fırsatı! Ekim ayı kampanyaları belli oldu! Sıfır araba alacaklara bayram havası estirecek

Dacia, sıfır araç sahibi olmak isteyen vatandaşlar için yeni bir kampanya başlattığını duyurdu. Dacia Finans'tan kredi kullanılması durumunda geçerli olan ilgili kampanya, sınırlı sayıdaki 2021 model Yeni Duster Comfort 1.3 Turbo 150 bg EDC 4×2 otomobilin perakende satın alımında uygulanan 246.900 TL'lik fiyat ile geçerlidir. Kampanyada, 206.900 TL peşinat, 40.000 TL kredi, 12 ay vade ve %0 faiz oranı ile aylık ödeme 3.378 TL'dir.

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15 bin TL indirim fırsatı! Ekim ayı kampanyaları belli oldu! Sıfır araba alacaklara bayram havası estirecek

Finansman kampanyaları anlaşmalı finans kuruluşunun şartlarına bağlıdır. Kampanyalı faiz oranları Maxxi Koruma (Kredi Koruma Sigortası) ile birlikte geçerlidir. Maxxi Koruma ürününün satın alınmadığı durumda, anlaşmalı finans kuruluşunun baz faiz oranı uygulanır. Finansman kampanyaları birleştirilemez. Kredi tahsis ücretleri kredi bedeline dahil değildir. Faiz oranı ve maliyet oranları, kullanılacak kredi tutarı ve vadeye göre değişmektedir.

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15 bin TL indirim fırsatı! Ekim ayı kampanyaları belli oldu! Sıfır araba alacaklara bayram havası estirecek

Yeni Duster Comfort 1.3 Turbo 150 bg EDC 4×2'nin ortalama CO2 salımı 145 gkm; ortalama yakıt tüketimi 6,4 lt100km'dir.Temsili model üzerinde gösterilen aksesuarlar farklılık gösterebilir. Kampanya, stoklarla sınırlı ve 31.10.2021 tarihine kadar katılımcı yetkili satıcılarda geçerlidir. MAİS'in, kampanya bitiş tarihini ve kapsamını değiştirme hakkı saklıdır.