15 bin TL indirim fırsatı! Ekim ayı kampanyaları belli oldu! Sıfır araba alacaklara bayram havası estirecek

Sıfır araba almak isteyenler fiyat araştırmalarını sürdürüyor. Bekleyenler için büyük fırsat geldi. Sıfır araçlarda Ekim ayı kampanyaları belli oldu. Markalar yeni ay itibariyle indirim ve kampanya yarışına girişti. İndirimli ve vadeli araba almak isteyenler ise bayilerin yolunu tutmaya başladı. Otomobil sahibi olmak isteyenlerin merakla beklediği ekim ayı sıfır araç kampanyalarını araştırmaya başladı. Sizler için kampanyalı araçları detaylı şekilde araştırdık. İşte, sıfır araba alacaklara bayram havası estirecek fırsatlar...