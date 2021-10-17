Emeklilerin ağzı kulaklarına varacak! En düşük maaş 2.499 TL! SSK - SGK ve Bağkur’luya yeni yılda zam oranı…

Ülkemizde sayıları 15 milyona yaklaşan SSK – SGK ve Bağkur emeklisi yeni yıl zamlarını merakla bekliyor. Emeklilerin alacağı zam oranı 3 aylık enflasyona göre hesaplanmaya başlandı. Önümüzdeki 3 ay ise gelecek verilere göre maaşlar daha da yükselecek. Enflasyon oranlarıyla yapılan hesaplamalara göre; yüzde 5.21 zam tahmini öne çıktı. Böylelikle zamlı maaşlar da hesaplanıyor. İşte; emeklilerin 2022 zamlı maaş tablosu!