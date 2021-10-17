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Haberler Galeri Emeklilerin ağzı kulaklarına varacak! En düşük maaş 2.499 TL! SSK - SGK ve Bağkur’luya yeni yılda zam oranı…

Emeklilerin ağzı kulaklarına varacak! En düşük maaş 2.499 TL! SSK - SGK ve Bağkur’luya yeni yılda zam oranı…

Ülkemizde sayıları 15 milyona yaklaşan SSK – SGK ve Bağkur emeklisi yeni yıl zamlarını merakla bekliyor. Emeklilerin alacağı zam oranı 3 aylık enflasyona göre hesaplanmaya başlandı. Önümüzdeki 3 ay ise gelecek verilere göre maaşlar daha da yükselecek. Enflasyon oranlarıyla yapılan hesaplamalara göre; yüzde 5.21 zam tahmini öne çıktı. Böylelikle zamlı maaşlar da hesaplanıyor. İşte; emeklilerin 2022 zamlı maaş tablosu!

Giriş Tarihi: 17.10.2021 12:19 Güncelleme Tarihi: 17.10.2021 12:19
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Emeklilerin ağzı kulaklarına varacak! En düşük maaş 2.499 TL! SSK - SGK ve Bağkur’luya yeni yılda zam oranı…

Milyonlarca emekli yeni yılda zamlı maaşlarına kavuşacak. Emekli vatandaşlar zamlı maaşlarını 6 ay boyunca ceplerine koyacak. SSK-SGK ve Bağkur emeklilerinin maaş zamları 6 aylık dönemdeki enflasyon verilerine göre hesaplanacak. 3 aylık enflasyona göre şimdiden zam oranı ortaya çıktı. Yüzde 5.21 zam tahmini öne çıkarken taban maaşın esnaf emeklilerine 2.499 TL olması bekleniyor. Tüm emeklilerin zamlı maaş oranları haberimizde!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emeklilerin ağzı kulaklarına varacak! En düşük maaş 2.499 TL! SSK - SGK ve Bağkur’luya yeni yılda zam oranı…

Bu yıl pek çok kazanım elde eden emekliler, gözünü 2022'ye çevirdi. Yeni yıl zamla başlayacak.

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Emeklilerin ağzı kulaklarına varacak! En düşük maaş 2.499 TL! SSK - SGK ve Bağkur’luya yeni yılda zam oranı…

Ocak ayında tüm emeklilerin maaşları artırılacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine bu yılın ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak. Zam oranı için ipucu da var.

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Emeklilerin ağzı kulaklarına varacak! En düşük maaş 2.499 TL! SSK - SGK ve Bağkur’luya yeni yılda zam oranı…

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; Temmuz-Eylül enflasyonu yüzde 4.23 olarak gerçekleşti.

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Emeklilerin ağzı kulaklarına varacak! En düşük maaş 2.499 TL! SSK - SGK ve Bağkur’luya yeni yılda zam oranı…

Yani 3 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 4.23 oldu. Geriye 3 veri kaldı.