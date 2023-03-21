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10 soruda Kentsel Dönüşüm Kredisi! Detaylar belli oldu | Kentsel dönüşüm kredisi faiz oranı ne kadar?

Hazine ve Maliye Bakanlığı, geçen hafta kamuoyuna duyurulan "Kentsel Dönüşüm Kredisi"nin detaylarını 10 soruya verdiği cevaplarla derledi. Kentsel dönüşüm kredisinden en az 1 yıldır riskli yapıda oturan kiracılar da yararlanabilecek. Krediden faydalanmak için binanın anlaşmayla tahliye edilmesi şart. Hak sahipleri farklıysa tüm daireler kredi alabilecek. Kentsel dönüşüm kredisi faiz oranı ne kadar? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 21.03.2023 07:52 Güncelleme Tarihi: 21.03.2023 08:22
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10 soruda Kentsel Dönüşüm Kredisi! Detaylar belli oldu | Kentsel dönüşüm kredisi faiz oranı ne kadar?

Hazine ve Maliye Bakanlığının sosyal medya hesabından paylaşılan sorularda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile hazırlanan "Kentsel Dönüşüm Kredi Paketi"nden kimlerin nasıl yararlanabileceğine, vade-faiz oranlarından kiracı ve işyerlerinin durumuna kadar detaylar yer aldı.

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10 soruda Kentsel Dönüşüm Kredisi! Detaylar belli oldu | Kentsel dönüşüm kredisi faiz oranı ne kadar?

Kentsel dönüşüm kredisinde faiz oranının 1.49 olduğu, bunun da 0.70'ini devletin karşılayacağı belirtildi. Böylece vatandaş yüzde 0.79 ile kredi alabilecek. Kentsel dönüşüm kredisinde limitler de 600 binden 1 milyon 250 bin TL'ye çıkarılmıştı.

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10 soruda Kentsel Dönüşüm Kredisi! Detaylar belli oldu | Kentsel dönüşüm kredisi faiz oranı ne kadar?

KİRACILAR DA YARARLANACAK
Kentsel dönüşüm kredisinden en az 1 yıldır riskli yapıda oturan kiracılar da yararlanabilecek. Bir hak sahibi adına faiz desteği sağlanacak toplam kredi tutarı 3 milyon lirayı aşamayacak. İlk daire için 0.79, diğeri için 0.89'la kredi verilecek. İşyeri için yüzde 1.10 ile kredi verilecek.

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10 soruda Kentsel Dönüşüm Kredisi! Detaylar belli oldu | Kentsel dönüşüm kredisi faiz oranı ne kadar?

Konut kredilerinde 10 yıl, işyeri kredilerinde 7 yıl vade uygulanacak. Tahliye veya yıkım tarihinden itibaren 3 yıl içerisinde, kredi başvurusu yapılabilecek. Kredi desteğinden yararlanmak için binanın anlaşma ile tahliye edilmesi gerekiyor.

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10 soruda Kentsel Dönüşüm Kredisi! Detaylar belli oldu | Kentsel dönüşüm kredisi faiz oranı ne kadar?

İLK İŞYERİM VE İLK EVİM ARSA'DA KURA HEYECANI
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen "İlk Evim İlk İş Yerim" ve "İlk Evim Arsa" projelerinde kura çekimleri devam ediyor. Bu kapsamda, "İlk İş Yerim" projesi ikinci etap kura çekimleri 23 Mart'ta 5 il ve ilçede 417 iş yeri için yapılacak.