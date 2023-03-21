10 soruda Kentsel Dönüşüm Kredisi! Detaylar belli oldu | Kentsel dönüşüm kredisi faiz oranı ne kadar?

Hazine ve Maliye Bakanlığı, geçen hafta kamuoyuna duyurulan "Kentsel Dönüşüm Kredisi"nin detaylarını 10 soruya verdiği cevaplarla derledi. Kentsel dönüşüm kredisinden en az 1 yıldır riskli yapıda oturan kiracılar da yararlanabilecek. Krediden faydalanmak için binanın anlaşmayla tahliye edilmesi şart. Hak sahipleri farklıysa tüm daireler kredi alabilecek. Kentsel dönüşüm kredisi faiz oranı ne kadar? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 21.03.2023 07:52 Güncelleme Tarihi: 21.03.2023 08:22 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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