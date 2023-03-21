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Haberler Galeri Detaylar tek tek açıklandı, 1999 - 2000 - 2008 öncesi sonrasına fırsat! EYT'de yeni gelişme ayyuka çıktı! 3600 prim günüyle emeklilik...

Detaylar tek tek açıklandı, 1999 - 2000 - 2008 öncesi sonrasına fırsat! EYT'de yeni gelişme ayyuka çıktı! 3600 prim günüyle emeklilik...

8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olanları kapsayacak EYT düzenlemesi geçtiğimiz haftalarda yasalaştı. 3 Mart tarihinden itibaren başlayan emeklilik başvuruları devam ediyor. EYT'lilerden, çalışma statüsüne göre yaş dışındaki koşulları yerine getirenler emeklilik başvurusu yapıyorlar. Kapsam dışında kalanlar ise emeklilik imkanı açıklanan formüllerde detayları merak ediyor. İşte, EYT ile 3600 gün emeklilik şartları!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.03.2023 08:45 Güncelleme Tarihi: 21.03.2023 08:46
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Detaylar tek tek açıklandı, 1999 - 2000 - 2008 öncesi sonrasına fırsat! EYT’de yeni gelişme ayyuka çıktı! 3600 prim günüyle emeklilik...

EYT düzenlemesi Meclis'te onaylanarak yürürlüğe girdi. Yasaya göre, Sigorta başlangıcı 8 Eylül 1999 tarihinden önce olanlardan yaş dışındaki prim günü ve sigortalılık süresi koşulunu yerine getirenler başvurularını SGK ve e-Devlet üzerinden gerçekleştiriyor. Prim gün koşulu için detaylar SSK'da 5000 üzerinden geçerli sayılıyor. Bir grup sigortalı ise 3600 prim gününü tamamlamışlar ise EYT'den yararlanıp yararlanamayacağını merak ediyor. İşte, düzenlemede kapsam içinde yer alanlar için detaylar!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Detaylar tek tek açıklandı, 1999 - 2000 - 2008 öncesi sonrasına fırsat! EYT’de yeni gelişme ayyuka çıktı! 3600 prim günüyle emeklilik...

2925 TARIM SİGORTASI EYT ŞARTLARI NEDİR?

Bu sigortalılık türü sosyal güvenlik reformuyla birlikte 2008 yılında uygulamadan kaldırılmış olup 30 Nisan 2008 tarihinden sonra 2925 sayılı Kanun kapsamında Tarım SSK sigortalısı olma imkanı ortadan kalkmış, bu tarihten önce 2925 sigortalısı olanların sigorta çıkışı yapılana kadar sigortalılıklarını devam ettirme imkanı tanınmıştır.

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Detaylar tek tek açıklandı, 1999 - 2000 - 2008 öncesi sonrasına fırsat! EYT’de yeni gelişme ayyuka çıktı! 3600 prim günüyle emeklilik...

Özellikle her yıla ait sigorta primini takip eden yılın Şubat ayı sonuna kadar ödemeyenlerin SGK tarafından otomatik sigorta çıkışı yapılmaktadır.

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Detaylar tek tek açıklandı, 1999 - 2000 - 2008 öncesi sonrasına fırsat! EYT’de yeni gelişme ayyuka çıktı! 3600 prim günüyle emeklilik...

SON DAKİKA SGK 2925 TARIM SİGORTASI PRİMİ NE KADAR 2023?

2925 tarım sigortalılığın sağladığı avantajlar da aylık 15 gün üzerinden yani düşük prim ödeme imkanı, ayrıca en az 15 yıl sigortalılık süresi ve en az 3600 prim günüyle emekli olma imkanıdır.

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Detaylar tek tek açıklandı, 1999 - 2000 - 2008 öncesi sonrasına fırsat! EYT’de yeni gelişme ayyuka çıktı! 3600 prim günüyle emeklilik...

BAĞKUR AFFI TORBA YASADA VAR MI?

Bağkur affı, vergi affı paketinde yer almıyor. EYT yasasında da bağkur tescil affı için madde yer almadı.