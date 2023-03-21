HaberlerGaleriDetaylar tek tek açıklandı, 1999 - 2000 - 2008 öncesi sonrasına fırsat! EYT'de yeni gelişme ayyuka çıktı! 3600 prim günüyle emeklilik...
Detaylar tek tek açıklandı, 1999 - 2000 - 2008 öncesi sonrasına fırsat! EYT'de yeni gelişme ayyuka çıktı! 3600 prim günüyle emeklilik...
8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olanları kapsayacak EYT düzenlemesi geçtiğimiz haftalarda yasalaştı. 3 Mart tarihinden itibaren başlayan emeklilik başvuruları devam ediyor. EYT'lilerden, çalışma statüsüne göre yaş dışındaki koşulları yerine getirenler emeklilik başvurusu yapıyorlar. Kapsam dışında kalanlar ise emeklilik imkanı açıklanan formüllerde detayları merak ediyor. İşte, EYT ile 3600 gün emeklilik şartları!