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EYT ve hizmet yılında önemli detay! Prim iadesi yapılacak | İşte karşılanması gereken koşullar

EYT genelgesi, prim iadesi, prim borçlanması, birden fazla sosyal güvenlik kurumu kapsamında çalışanlar hakkında Sosyal Güvenlik Kurumu yeni bir genelge yayımladı. Buna göre, resen emekli edilen kamu personeli de EYT Yasası'ndan yararlanabilecek. Borçlanma ya da çalışarak emeklilik primini tamamlayamayanlara toptan ödeme yapılacak. Hizmet borçlanması ile isteğe bağlı sigorta primleri de aynı kapsamda değerlendirilecek.

Giriş Tarihi: 21.03.2023 08:05 Güncelleme Tarihi: 21.03.2023 08:23
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EYT ve hizmet yılında önemli detay! Prim iadesi yapılacak | İşte karşılanması gereken koşullar

Askeri memur, subay, gedikli erbaşlar hakkında ahlak noktasında hüküm, yetersizlik, disiplin nedenleriyle sicilleri veya askeri mahkemelerce verilecek kararlar üzerine yasanın yayımlandığı 3 Mart ve sonrasında işten ayrılması durumunda emeklilik hakkından yararlanılabilecek.

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EYT ve hizmet yılında önemli detay! Prim iadesi yapılacak | İşte karşılanması gereken koşullar

Bu kapsamdaki kadın ve erkek personelde 25 yıl hizmet koşulu aranacak. Hizmet süresi 25 yıldan az olanlar için toptan ödeme işlemi (prim iadesi) gerçekleştirilecek.

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EYT ve hizmet yılında önemli detay! Prim iadesi yapılacak | İşte karşılanması gereken koşullar

YAZILI TALEP ETMEK GEREKİYOR

Emeklilik için gerekli prim ödeme gün sayısını dolduramayanlar bağlı bulunulan sosyal güvenlik merkezi ya da il müdürlüğüne yazılı talepte bulunmaları halinde ödemiş oldukları prim tutarlarını toplu şekilde geri alabilir. Sigortalının vefatı durumunda hak sahibi yakınları da toptan ödeme talep edebiliyor.

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EYT ve hizmet yılında önemli detay! Prim iadesi yapılacak | İşte karşılanması gereken koşullar

SSK ve Bağ-Kur'luların toplu para alabilmesi için sigortalı olarak çalışmaması ya da kendi işini yürütüyor olmaması gerekiyor.

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EYT ve hizmet yılında önemli detay! Prim iadesi yapılacak | İşte karşılanması gereken koşullar

SSK'lı olup 2008 tarihinden önce kendi adına ödenen işçi ve işveren primi, bu tarihten sonra da sadece işçi primleri için toptan ödeme yapılıyor.