EYT ve hizmet yılında önemli detay! Prim iadesi yapılacak | İşte karşılanması gereken koşullar

EYT genelgesi, prim iadesi, prim borçlanması, birden fazla sosyal güvenlik kurumu kapsamında çalışanlar hakkında Sosyal Güvenlik Kurumu yeni bir genelge yayımladı. Buna göre, resen emekli edilen kamu personeli de EYT Yasası'ndan yararlanabilecek. Borçlanma ya da çalışarak emeklilik primini tamamlayamayanlara toptan ödeme yapılacak. Hizmet borçlanması ile isteğe bağlı sigorta primleri de aynı kapsamda değerlendirilecek.

Giriş Tarihi: 21.03.2023 08:05 Güncelleme Tarihi: 21.03.2023 08:23 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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