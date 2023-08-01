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Haberler Galeri 1-2 AĞUSTOS 2023 evde bakım maaşı yatan iller listesi! Evde bakım maaşı yattı mı, zamlı mı yatacak? e-Devlet / SMS ile sorgulama maaş ekranı!

1-2 AĞUSTOS 2023 evde bakım maaşı yatan iller listesi! Evde bakım maaşı yattı mı, zamlı mı yatacak? e-Devlet / SMS ile sorgulama maaş ekranı!

Ağustos ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi! "Evde bakım maaşı ne zaman yatacak 2023?" sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın SGK aracılığıyla yaptığı destek ödemesinde zamlı tutarların hesaplara yatacağı tarih araştırılıyor. Peki, evde bakım maaşı hangi illerde yattı? İşte, Ağustos ayı zamlı evde bakım maaşı sorgulama ekranı!

Giriş Tarihi: 01.08.2023 09:22 Güncelleme Tarihi: 01.08.2023 09:22
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1-2 AĞUSTOS 2023 evde bakım maaşı yatan iller listesi! Evde bakım maaşı yattı mı, zamlı mı yatacak? e-Devlet / SMS ile sorgulama maaş ekranı!

"1 Ağustos evde bakım maaşı yattı mı?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Evde bakım maaşı Ağustos 2023 ödemelerine ilişkin detaylar merak ediliyor. Evde bakım maaşları, her ay belli tarihlerde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere yapılan ödemelerdir. İşte 1-2 Ağustos evde bakım maaşı yatan iller listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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1-2 AĞUSTOS 2023 evde bakım maaşı yatan iller listesi! Evde bakım maaşı yattı mı, zamlı mı yatacak? e-Devlet / SMS ile sorgulama maaş ekranı!

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU 2023?

2023 yılının ilk 6 ayında 4 bin 337 lira olarak ödenen Evde Bakım aylığı, Temmuz ayında memur maaş katsayısında yaşanan değişikliğin ardından 17,55 tutarında zamlandı. Böylece yeni evde bakım maaşı ücreti 5 bin 98 lira oldu.

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1-2 AĞUSTOS 2023 evde bakım maaşı yatan iller listesi! Evde bakım maaşı yattı mı, zamlı mı yatacak? e-Devlet / SMS ile sorgulama maaş ekranı!

AĞUSTOS AYI EVDE BAKIM MAAŞI ZAMLI MI YATACAK?

Evde Bakım maaşı ödemeleri, her ayın 15'i ile 31'i arasında hesaplara yatırılıyor. İllere göre yatırılma tarihi farklılık gösteren evde bakım maaşının zamlı tutarı, 15 Ağustos - 31 Ağustos tarihleri arasında hesaplara yatacak.

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1-2 AĞUSTOS 2023 evde bakım maaşı yatan iller listesi! Evde bakım maaşı yattı mı, zamlı mı yatacak? e-Devlet / SMS ile sorgulama maaş ekranı!

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifereleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebilir.

e-DEVLET ÜZERİNDEN EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

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1-2 AĞUSTOS 2023 evde bakım maaşı yatan iller listesi! Evde bakım maaşı yattı mı, zamlı mı yatacak? e-Devlet / SMS ile sorgulama maaş ekranı!

SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama için SMS de kullanabilir. Bunun için sorgulama yapmak isteyen kişi şu adımları izlemelidir:

-Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler.

-Mesaj kapsamında 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.