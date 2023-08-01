01 Ağustos 2023, Salı
1-2 AĞUSTOS 2023 evde bakım maaşı yatan iller listesi! Evde bakım maaşı yattı mı, zamlı mı yatacak? e-Devlet / SMS ile sorgulama maaş ekranı!
Ağustos ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi! "Evde bakım maaşı ne zaman yatacak 2023?" sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın SGK aracılığıyla yaptığı destek ödemesinde zamlı tutarların hesaplara yatacağı tarih araştırılıyor. Peki, evde bakım maaşı hangi illerde yattı? İşte, Ağustos ayı zamlı evde bakım maaşı sorgulama ekranı!
Giriş Tarihi: 01.08.2023 09:22 Güncelleme Tarihi: 01.08.2023 09:22
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