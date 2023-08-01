1-2 AĞUSTOS 2023 evde bakım maaşı yatan iller listesi! Evde bakım maaşı yattı mı, zamlı mı yatacak? e-Devlet / SMS ile sorgulama maaş ekranı!

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU 2023?

2023 yılının ilk 6 ayında 4 bin 337 lira olarak ödenen Evde Bakım aylığı, Temmuz ayında memur maaş katsayısında yaşanan değişikliğin ardından 17,55 tutarında zamlandı. Böylece yeni evde bakım maaşı ücreti 5 bin 98 lira oldu.