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YKS 2024 ÖSYM TERCİH KILAVUZU: YKS tercihleri ne zaman, hangi tarihte? Üniversite tercihleri nasıl yapılır, kaç tercih hakkı var?

YKS tercih dönemi heyecanı dorukta! Üniversite hayali kuran milyonlarca aday, 2024 YKS (TYT-AYT-YDT) sınavlarına katılarak büyük bir adım attı. Beklenen gün geldi ve ÖSYM, sınav takvimine göre 17 Temmuz'da açıklanması beklenen YKS sonuçlarını erken açıkladı. Bu sürpriz açıklama, adayların tercih yapma sürecini hızlandırdı. Şimdi gözler, üniversite tercih tarihlerinde. Peki, YKS tercihleri ne zaman başlayacak?

ahaber.com.tr
Giriş: 16.07.2024 08:10 Güncelleme: 16.07.2024 08:10
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YKS 2024 ÖSYM TERCİH KILAVUZU: YKS tercihleri ne zaman, hangi tarihte? Üniversite tercihleri nasıl yapılır, kaç tercih hakkı var?

2024 YKS sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte üniversite adaylarında heyecan dorukta! Adaylar, şimdi de YKS tercih süreciyle ilgili detayları araştırmaya başladı. ÖSYM, YKS tercih kılavuzunu yayımlayarak adaylara rehberlik edecek. Tercihler, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden belirlenen tarihlerde yapılacak. Peki YKS tercihleri başladı mı, ne zaman?

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YKS 2024 ÖSYM TERCİH KILAVUZU: YKS tercihleri ne zaman, hangi tarihte? Üniversite tercihleri nasıl yapılır, kaç tercih hakkı var?

YKS Sonuçları Açıklandı, Peki Ya Tercih Kılavuzu?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından, üniversite adaylarının gözü kulağı tercih kılavuzunda! Heyecanla beklenen kılavuz henüz yayımlanmadı.

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YKS 2024 ÖSYM TERCİH KILAVUZU: YKS tercihleri ne zaman, hangi tarihte? Üniversite tercihleri nasıl yapılır, kaç tercih hakkı var?

Kılavuz Ne Zaman Yayımlanacak?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, YKS tercih kılavuzu, sonuçların açıklanmasını takiben adayların erişimine açılacak. Kılavuzda, üniversitelerin taban puanları, başarı sıralamaları, kontenjanları ve tercih tarihleri gibi önemli bilgiler yer alacak.

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YKS 2024 ÖSYM TERCİH KILAVUZU: YKS tercihleri ne zaman, hangi tarihte? Üniversite tercihleri nasıl yapılır, kaç tercih hakkı var?

Tercihler Nasıl Yapılacak?

YKS tercihleri, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilecek.

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YKS 2024 ÖSYM TERCİH KILAVUZU: YKS tercihleri ne zaman, hangi tarihte? Üniversite tercihleri nasıl yapılır, kaç tercih hakkı var?

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