YKS 2024 ÖSYM TERCİH KILAVUZU: YKS tercihleri ne zaman, hangi tarihte? Üniversite tercihleri nasıl yapılır, kaç tercih hakkı var?

YKS tercih dönemi heyecanı dorukta! Üniversite hayali kuran milyonlarca aday, 2024 YKS (TYT-AYT-YDT) sınavlarına katılarak büyük bir adım attı. Beklenen gün geldi ve ÖSYM, sınav takvimine göre 17 Temmuz'da açıklanması beklenen YKS sonuçlarını erken açıkladı. Bu sürpriz açıklama, adayların tercih yapma sürecini hızlandırdı. Şimdi gözler, üniversite tercih tarihlerinde. Peki, YKS tercihleri ne zaman başlayacak?

ahaber.com.tr Giriş: 16.07.2024 08:10 Güncelleme: 16.07.2024 08:10 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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