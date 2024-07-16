16 Temmuz 2024, Salı
YKS TABAN PUANLARI 2024 | YÖK ATLAS 2 ve 4 yıllık üniversite puan ve başarı sırlaması sorgulama ekranı! Baraj puanı var mı?
Milyonlarca üniversite adayının nefesini tutarak beklediği 2024 YKS sonuçları hafta içerisinde açıklanıyor. Sonuçların ardından başlayacak üniversite tercih maratonu öncesinde, adaylar taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjan bilgilerine ulaşmak için hummalı bir araştırma içerisine girdi. Peki, 2024 YKS taban puanları ve başarı sıralaması nasıl sorgulanır? ÖSYM ve YÖK tarafından yapılacak son dakika açıklamaları öğrenciler tarafından yakından takip ediliyor.
Giriş: 16.07.2024 08:09 Güncelleme: 16.07.2024 08:44
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