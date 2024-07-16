YKS TABAN PUANLARI 2024 | YÖK ATLAS 2 ve 4 yıllık üniversite puan ve başarı sırlaması sorgulama ekranı! Baraj puanı var mı?

YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, üniversite adayları için tercih heyecanı da başlayacak. Hayallerindeki üniversiteye yerleşmek için en düşük ve en yüksek puanları araştıran adaylar, 2 ve 4 yıllık bölümlerin başarı sıralaması ve kontenjan bilgilerine ulaşmak için yoğun mesai harcıyor. Peki, üniversite tercihleri ne zaman başlayacak? YKS taban puanları ne zaman açıklanacak?