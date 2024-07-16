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YKS TABAN PUANLARI 2024 | YÖK ATLAS 2 ve 4 yıllık üniversite puan ve başarı sırlaması sorgulama ekranı! Baraj puanı var mı?

Milyonlarca üniversite adayının nefesini tutarak beklediği 2024 YKS sonuçları hafta içerisinde açıklanıyor. Sonuçların ardından başlayacak üniversite tercih maratonu öncesinde, adaylar taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjan bilgilerine ulaşmak için hummalı bir araştırma içerisine girdi. Peki, 2024 YKS taban puanları ve başarı sıralaması nasıl sorgulanır? ÖSYM ve YÖK tarafından yapılacak son dakika açıklamaları öğrenciler tarafından yakından takip ediliyor.

ahaber.com.tr
Giriş: 16.07.2024 08:09 Güncelleme: 16.07.2024 08:44
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YKS TABAN PUANLARI 2024 | YÖK ATLAS 2 ve 4 yıllık üniversite puan ve başarı sırlaması sorgulama ekranı! Baraj puanı var mı?

YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, üniversite adayları için tercih heyecanı da başlayacak. Hayallerindeki üniversiteye yerleşmek için en düşük ve en yüksek puanları araştıran adaylar, 2 ve 4 yıllık bölümlerin başarı sıralaması ve kontenjan bilgilerine ulaşmak için yoğun mesai harcıyor. Peki, üniversite tercihleri ne zaman başlayacak? YKS taban puanları ne zaman açıklanacak?

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YKS TABAN PUANLARI 2024 | YÖK ATLAS 2 ve 4 yıllık üniversite puan ve başarı sırlaması sorgulama ekranı! Baraj puanı var mı?

2024 YKS Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları Ne Zaman Açıklanacak?

2024 YKS taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları henüz belli değil. Üniversitelerin taban ve tavan puanları, yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından netleşecek.

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YKS TABAN PUANLARI 2024 | YÖK ATLAS 2 ve 4 yıllık üniversite puan ve başarı sırlaması sorgulama ekranı! Baraj puanı var mı?

ÖSYM tarafından YKS sonuçlarının açıklanmasını takiben yayımlanacak olan tercih kılavuzunda, 2 ve 4 yıllık bölümlerin en son aldığı puanlar yer alacak.

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YKS TABAN PUANLARI 2024 | YÖK ATLAS 2 ve 4 yıllık üniversite puan ve başarı sırlaması sorgulama ekranı! Baraj puanı var mı?

Adaylar, tercih listelerini oluştururken geçtiğimiz yılın (2023) taban ve tavan puanlarını, sıralamalarını ve kontenjanlarını referans alabilecekler. Yükseköğretim Kurulu'nun "yokatlas.yok.gov.tr" internet sitesi üzerinden geçmiş yıllara ait bu bilgilere ulaşılabilir.

YÖK ATLAS 2 VE 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER TABAN PUANLARI 2024 İÇİN TIKLAYIN!

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YKS TABAN PUANLARI 2024 | YÖK ATLAS 2 ve 4 yıllık üniversite puan ve başarı sırlaması sorgulama ekranı! Baraj puanı var mı?

YKS'de Baraj Puanı Var mı?

2024 YKS'de baraj puanı uygulaması bulunmuyor. Sınavdan puan hesaplanan tüm adaylar tercih yapabilecekler.