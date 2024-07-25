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YKS TABAN PUANLARI 2024 | Baraj puanı var mı? YÖK ATLAS 2 ve 4 yıllık üniversite puan ve başarı sıralaması sorgulama ekranı!

Milyonlarca üniversite adayının merakla beklediği 2024 YKS sonuçları geçtiğimiz hafta açıklandı. 25 Temmuz itibarıyla başlayacak olan tercih süreci öncesinde, adaylar taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgilerini detaylı bir şekilde araştırıyor. 2024 YKS taban puanları ve başarı sıralamalarını nasıl sorgulayabileceğiniz konusunda bilgi almak için ÖSYM ve YÖK'ün yapacağı son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor.

ahaber.com.tr
Giriş: 25.07.2024 08:24 Güncelleme: 25.07.2024 08:28
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YKS TABAN PUANLARI 2024 | Baraj puanı var mı? YÖK ATLAS 2 ve 4 yıllık üniversite puan ve başarı sıralaması sorgulama ekranı!

YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, üniversite adayları için tercih heyecanı da başladı. Hayallerindeki üniversiteye yerleşmek için en düşük ve en yüksek puanları araştıran adaylar, 2 ve 4 yıllık bölümlerin başarı sıralaması ve kontenjan bilgilerine ulaşmak için yoğun mesai harcıyor. Peki, üniversite tercihleri ne zaman başlayacak? YKS taban puanları ne zaman açıklanacak?

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YKS TABAN PUANLARI 2024 | Baraj puanı var mı? YÖK ATLAS 2 ve 4 yıllık üniversite puan ve başarı sıralaması sorgulama ekranı!

2024 YKS Tercihleri Ne Zaman?

ÖSYM'nin duyurusuyla birlikte, 2024 YKS tercih tarihleri netleşti. Üniversite adayları, 25 Temmuz - 2 Ağustos tarihleri arasında tercihlerini yapabilecekler.

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NOT: YKS kılavuzu ön bilgi amacıyla kısmen yayımlanmıştı. Detaylı kılavuz bugün itibarıyla yayımlanacaktır. Kılavuzun tamamı geldiğinde haberimize eklenecektir.

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YKS TABAN PUANLARI 2024 | Baraj puanı var mı? YÖK ATLAS 2 ve 4 yıllık üniversite puan ve başarı sıralaması sorgulama ekranı!

2024 YKS Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları Ne Zaman Açıklanacak?

2024 YKS taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları henüz belli değil. Üniversitelerin taban ve tavan puanları, yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından netleşecek.

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YKS TABAN PUANLARI 2024 | Baraj puanı var mı? YÖK ATLAS 2 ve 4 yıllık üniversite puan ve başarı sıralaması sorgulama ekranı!

ÖSYM tarafından YKS sonuçlarının açıklanmasını takiben yayımlanacak olan tercih kılavuzunda, 2 ve 4 yıllık bölümlerin en son aldığı puanlar yer alacak.

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YKS TABAN PUANLARI 2024 | Baraj puanı var mı? YÖK ATLAS 2 ve 4 yıllık üniversite puan ve başarı sıralaması sorgulama ekranı!

Adaylar, tercih listelerini oluştururken geçtiğimiz yılın (2023) taban ve tavan puanlarını, sıralamalarını ve kontenjanlarını referans alabilecekler.