25 Temmuz 2024, Perşembe
YKS TABAN PUANLARI 2024 | Baraj puanı var mı? YÖK ATLAS 2 ve 4 yıllık üniversite puan ve başarı sıralaması sorgulama ekranı!
Milyonlarca üniversite adayının merakla beklediği 2024 YKS sonuçları geçtiğimiz hafta açıklandı. 25 Temmuz itibarıyla başlayacak olan tercih süreci öncesinde, adaylar taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgilerini detaylı bir şekilde araştırıyor. 2024 YKS taban puanları ve başarı sıralamalarını nasıl sorgulayabileceğiniz konusunda bilgi almak için ÖSYM ve YÖK'ün yapacağı son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor.
Giriş: 25.07.2024 08:24 Güncelleme: 25.07.2024 08:28
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