YKS 2-4 yıllık üniversite taban/tavan puanları | YKS 150-160-165-170-180-190-200-300-350 puanla nereye gidilir? Hangi üniversiteler tercih edilir?

2024 YKS sonuçlarının 16 Temmuz'da açıklanmasının ardından üniversite tercih dönemi başladı ve adaylar heyecan içinde. 200, 220, 230, 240, 270, 290, 300, 350 ve 400 puanlarla hangi üniversitelere yerleşebileceklerini öğrenmek isteyen öğrenciler, üniversitelerin taban ve tavan puanlarını, kontenjanları ve başarı sıralamalarını araştırıyor. Bu veriler, her yıl değişiklik gösterebileceği için adayların doğru tercihler yapmalarında büyük önem taşıyor. ÖSYM'nin yayınlayacağı tercih kılavuzu, bu süreçte adaylara gerekli bilgileri sunarak rehberlik edecek.