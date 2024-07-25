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YKS 2-4 yıllık üniversite taban/tavan puanları | YKS 150-160-165-170-180-190-200-300-350 puanla nereye gidilir? Hangi üniversiteler tercih edilir?

2024 YKS sonuçlarının 16 Temmuz'da açıklanmasının ardından üniversite tercih dönemi başladı ve adaylar heyecan içinde. 200, 220, 230, 240, 270, 290, 300, 350 ve 400 puanlarla hangi üniversitelere yerleşebileceklerini öğrenmek isteyen öğrenciler, üniversitelerin taban ve tavan puanlarını, kontenjanları ve başarı sıralamalarını araştırıyor. Bu veriler, her yıl değişiklik gösterebileceği için adayların doğru tercihler yapmalarında büyük önem taşıyor. ÖSYM'nin yayınlayacağı tercih kılavuzu, bu süreçte adaylara gerekli bilgileri sunarak rehberlik edecek.

ahaber.com.tr
Giriş: 25.07.2024 08:23 Güncelleme: 25.07.2024 08:23
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YKS 2-4 yıllık üniversite taban/tavan puanları | YKS 150-160-165-170-180-190-200-300-350 puanla nereye gidilir? Hangi üniversiteler tercih edilir?

YKS 2024 tercih dönemi hızla yaklaşırken, öğrenciler üniversite taban puanları ve kontenjanları konusunda yoğun bir araştırma içine girdi. Özellikle 150, 160, 180, 190, 200, 220, 230, 240, 280, 290, 300 ve 350 puan aralığındaki üniversite seçenekleri büyük merak konusu. Adaylar, iki ve dört yıllık programlar dahilinde girebilecekleri okulları öğrenmek için sıkça sorgulamalar yapıyor. Peki YKS'de kaç puanla nereye gidilir? İşte detaylar...

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YKS 2-4 yıllık üniversite taban/tavan puanları | YKS 150-160-165-170-180-190-200-300-350 puanla nereye gidilir? Hangi üniversiteler tercih edilir?

YKS'de Baraj Var mı? Kaç Puanla Tercih Yapılabilir?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından, üniversite adayları tercih süreciyle ilgili detayları araştırmaya başladı. Özellikle geçmiş yıllarda uygulanan baraj puanı ve düşük puanlarla tercih yapılıp yapılamayacağı merak konusu oldu.

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YKS 2-4 yıllık üniversite taban/tavan puanları | YKS 150-160-165-170-180-190-200-300-350 puanla nereye gidilir? Hangi üniversiteler tercih edilir?

YKS'de Baraj Puanı Kalktı!

Üniversite adayları için önemli bir değişiklik 2022 YKS ile birlikte hayata geçirildi. SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türlerinde sınav puanı hesaplanması için uygulanan TYT puan türünde 150 puan alma şartı kaldırıldı. Yerleştirme puanlarının hesaplanmasında da TYT puan türü için 150, SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri için 180 olan sınav puanı barajı uygulaması kaldırıldı.

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YKS 2-4 yıllık üniversite taban/tavan puanları | YKS 150-160-165-170-180-190-200-300-350 puanla nereye gidilir? Hangi üniversiteler tercih edilir?

Bu düzenlemeyle birlikte, 2024 YKS'de de herhangi bir baraj puanı uygulaması bulunmuyor. Yani, adaylar sınavdan aldıkları puan ne olursa olsun tercih yapabilecekler.

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YKS 2-4 yıllık üniversite taban/tavan puanları | YKS 150-160-165-170-180-190-200-300-350 puanla nereye gidilir? Hangi üniversiteler tercih edilir?

130, 140, 150, 160, 170, 180 Puanla Hangi Bölümler Tercih Edilebilir?

YKS puanıyla öğrenci alan üniversite ve bölümlere ait taban puanlar, başarı sıralamaları ve kontenjanlar henüz belli olmadı. Adaylar, geçmiş yıllara ait bu bilgilere Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) "yokatlas.yok.gov.tr" adresinden ulaşabilirler.

YKS TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI İÇİN TIKLAYIN!